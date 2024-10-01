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Вероника Ткаченко

Политолог Ищенко: Запад готовит прибалтийскую провокацию России

Запад готовится к новой войне с Россией
2:48
Силовые структуры

В интервью "Военное дело" политолог Ростислав Ищенко рассказал о возможных исходах активности Запада на Балтике.

Запад готовится к новой войне с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, PDM


Эксперт сравнивает действия сегодняшнего Запада с поведением его предков в Ливонской войне XVI века, когда "Европа объединилась против России в Ливонской войне не из страха перед "русской агрессией", а в борьбе за барыши от русской торговли”. Он рассказал, что в XXI веке вновь происходит нечто крайне схожее с прошлым. По его мнению, на фоне признания Западом неизбежности грядущего кризиса в Украине, Эстония и Финляндия начали открыто обсуждать план по закрытию доступа Балтийского моря для российских судов. Иными словами, речь идёт о морской блокаде Калининграда и Санкт-Петербурга, что с точки зрения международного права рассматривается как акт агрессии против России.


По мнению Ищенко, Запад готовит вторую Украину. Если с первой не получилось, то Россия получит удар с прибалтики.


"Во-первых, военный конфликт с участием Прибалтики и Финляндии, может вовлечь Швецию и Польшу, которым будет крайне трудно спокойно наблюдать, как уничтожаются остатки отделявшего их от России буфера. Во-вторых, американцам, как обычно, всё равно уцелеют их союзники после войны с Россией или нет. Им гораздо важнее закрыть для России Балтику экономически”, — объяснил эксперт.


Как рассказал Ищенко, закрывая доступ в Балтийское море, США окончательно пресекут торговые связи между Россией, Китаем и Европой. Чем более разрушительной будет война в Прибалтике, тем более это выгодно для США. При этом Евросоюзу, чтобы защитить своих союзников, придется окончательно порвать оставшиеся связи с Россией. Также новый конфликт вынудит Россию направлять ресурсы на оккупацию и восстановление новых территорий, что станет дополнительным бременем для российской экономики.


Он отмечает, что так называемая 2-я Ливонская война провоцируется слабыми Прибалтийскими странами, подобно тому, как первая Ливонская война была спровоцирована слабой Ливонией. Однако за спинами этих государств-провокаторов маячат опытные западные кураторы, которые планируют достичь своих целей независимо от того, что случится с этими буферными территориями.


Как заключает политолог, в настоящее время в Вашингтоне оценивают, насколько реалистично организовать провокацию в Прибалтике, не доводя дело до ядерного конфликта. Если там придут к выводу, что это осуществимо, Прибалтийский регион моментально окажется охвачен Второй Ливонской войной.

Уточнения

Ливонская война 1558—1583 годов — крупный военный конфликт (или серия конфликтов) XVI века, в котором участвовали Ливонская конфедерация, Русское царство, Великое княжество Литовское (с 1569 года — Речь Посполитая), Шведское и Датское королевства. Боевые действия велись в основном на территории современных Эстонии, Латвии, северо-восточной Белоруссии и северо-западной России.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы сша китай россия вашингтон прибалтика калининград
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