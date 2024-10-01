Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вероника Ткаченко

Особенностью осеннего призыва станет упрощенная система обжалования решений призывных комиссий

Осенний призыв будет с расширенными правами призывников
2:42
Силовые структуры

Осенняя призывная кампания 2024 года стартовала в России. На срочную службу будет призвано 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Особенностью этой призывной кампании станет упрощенная система обжалования решений призывных комиссий на местах. Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий в интервью NewsInfo.Ru рассказал о процедуре этого процесса.

Осенний призыв будет с расширенными правами призывников
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Он рассказал, что жалобу на решение призывной комиссии можно подать в соответствующий территориальный военный комиссариат, который занимается организацией призыва на военную службу. Эта жалоба может быть направлена вплоть до уровня Генерального штаба и Министерства обороны. В данном случае законодательством не предусмотрено ограничений или запретов на подачу такой жалобы.


"При этом сам факт обжалования в порядке подчиненности не отменяет право на обжалование принятого решения в судебном порядке. Поэтому здесь каких-то специальных нарушений со стороны каких-то лиц об указании порядка подчиненности не может восприниматься как какое-то ограничение прав", — объяснил Новицкий.

Согласно информации от представителей Министерства обороны, процедура обжалования решений призывных комиссий теперь значительно упрощена. Граждане смогут опротестовать вердикт призывной комиссии, обратившись в письменном виде в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при личном визите. По мнению представителей юридического сообщества, такой порядок не несет рисков для обороноспособности государства.

"Вопрос обороноспособности не связан с правом на обжалование, потому что призыву подлежат лица, которые по своим физическим и психологическим характеристикам могут нести военную службу. Если они не пригодны для этого, и в ходе обжалования будет установлено такое обстоятельство, это только укрепит наши вооруженные силы, потому что лица, которые по каким-то личностным особенностям не могут нести воинскую службу, безусловно, не будут укреплять обороноспособность", — заключил правозащитник.

Напомним, повестки о призыве на военную службу будут доставляться гражданам в бумажном виде. Электронная рассылка повесток пока применяется только в трех регионах — на Сахалине, в Республике Марий Эл и Рязанской области. Распространение этого новшества на остальные субъекты Российской Федерации планируется со следующего года.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Мощная трансформация: психолог рассказал, почему прошедшие армию мужчины лучше приспособлены к жизни
Мазок со щеки предскажет вашу смерть: в США создали эпигенетические часы
Павел Прилучный готовит компромат на бывшую жену Агату Муцениеце, чтобы забрать себе сына
Тренер Гаджиев считает, что российские болельщики всё ещё "горят" футболом
Проживающий в США певец Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России
Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу: идеальное утро невесты
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Названы места в России, где туристам покажут китов
Турэксперт: туристы уже бронируют недорогой отдых зимой в Крыму и Сочи
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию
Сейчас читают
Как правильно подкармливать хосту осенью: советы эксперта
Садоводство, цветоводство
Как правильно подкармливать хосту осенью: советы эксперта Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Осенний призыв будет с расширенными правами призывников Вероника Ткаченко Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Последние материалы
Запад готовится к новой войне с Россией
Проживающий в США певец Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России
Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу: идеальное утро невесты
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Названы места в России, где туристам покажут китов
Турэксперт: туристы уже бронируют недорогой отдых зимой в Крыму и Сочи
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Мария Кожевникова прокомментировала новость о своей пятой беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.