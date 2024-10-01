Особенностью осеннего призыва станет упрощенная система обжалования решений призывных комиссий

Осенний призыв будет с расширенными правами призывников

2:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Осенняя призывная кампания 2024 года стартовала в России. На срочную службу будет призвано 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Особенностью этой призывной кампании станет упрощенная система обжалования решений призывных комиссий на местах. Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий в интервью NewsInfo.Ru рассказал о процедуре этого процесса.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Он рассказал, что жалобу на решение призывной комиссии можно подать в соответствующий территориальный военный комиссариат, который занимается организацией призыва на военную службу. Эта жалоба может быть направлена вплоть до уровня Генерального штаба и Министерства обороны. В данном случае законодательством не предусмотрено ограничений или запретов на подачу такой жалобы.



"При этом сам факт обжалования в порядке подчиненности не отменяет право на обжалование принятого решения в судебном порядке. Поэтому здесь каких-то специальных нарушений со стороны каких-то лиц об указании порядка подчиненности не может восприниматься как какое-то ограничение прав", — объяснил Новицкий.

Согласно информации от представителей Министерства обороны, процедура обжалования решений призывных комиссий теперь значительно упрощена. Граждане смогут опротестовать вердикт призывной комиссии, обратившись в письменном виде в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при личном визите. По мнению представителей юридического сообщества, такой порядок не несет рисков для обороноспособности государства.

"Вопрос обороноспособности не связан с правом на обжалование, потому что призыву подлежат лица, которые по своим физическим и психологическим характеристикам могут нести военную службу. Если они не пригодны для этого, и в ходе обжалования будет установлено такое обстоятельство, это только укрепит наши вооруженные силы, потому что лица, которые по каким-то личностным особенностям не могут нести воинскую службу, безусловно, не будут укреплять обороноспособность", — заключил правозащитник.

Напомним, повестки о призыве на военную службу будут доставляться гражданам в бумажном виде. Электронная рассылка повесток пока применяется только в трех регионах — на Сахалине, в Республике Марий Эл и Рязанской области. Распространение этого новшества на остальные субъекты Российской Федерации планируется со следующего года.