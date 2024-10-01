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Любовь Степушова

ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев

3:49
Силовые структуры » Военные новости

В российских военных Теlegram-каналах сообщают, что Угледар освобождён российской армией. Небольшие остатки элитных сил противника из 72-й бригады "Чёрные запорожцы" отошли на север.

ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев
Фото: dvidshub.net/ by Staff Sgt. Christopher Muncy is licensed under Commons, the free media repository

Угледар взят и зачищается

Вчера ВС РФ вошли в Угледар с запада и юга. Также армии РФ удалось продвинуться западнее Водяного, в сторону Богоявленки — до неё оставалось около километра. Таким образом элитная 72-я бригада ВСУ "Чёрные запорожцы", ярые нацисты, оказалась в полном окружении и могла выходить только полями.

Утром 1 октября в центральной части города появились российские флаги. Также поступает информация о нахождении российских штурмовых групп внутри "Цитадели" — группы высотных зданий в центре города, последнего оплота 72-й бригады.

Теlegram-канал "Воин ДВ" пишет, что противник начал выходить из города пешком малыми группами к исходу 30 сентября, но "дошли далеко не все". Разведчики 36-й бригады и 14-я бригада спецназа группировки "Восток" ВС РФ "к тому времени уже подняли в небо свои дроны".

"В городе ещё сохраняется очаговое сопротивление противника, но организованная оборона в городе практически сломлена. Окончательная зачистка займёт ещё какое-то время, но это будет лишь продолжение агонии обороняющихся", — пишут морские пехотинцы.

Зеленский угробил своих солдат ради имиджа

Украинские военные паблики сообщали, что приказа на отступление "запорожцам" не было, пока Владимир Зеленский не вернулся из Вашингтона, был приказ стоять насмерть, чтобы не подпортить ему имидж за рубежом.

Украинские аналитики считают, что киевские стратеги не научились адекватно оценивать ситуацию, стремясь к пиар-акциям, что приводит к большим потерям в ВСУ и утрате стратегических позиций.

"Всем понятно, что для защиты Угледара необходимы были резервы, но (главком Александр) Сырский послал их в Курскую область и теперь мы теряем Донбасс. Можно считать это предательством или неадекватностью власти, каждый пусть делает вывод сам", — пишет Telegram-канал "Резидент".

Российские бойцы считают, что обвала фронта противника после потери им Угледара ожидать не стоит. В районе Доброволья-Богоявленки и Новоукраинки у него заранее создан оборонительный рубеж.

Направления наступления ВС РФ после Угледара

Освобождение Угледара — это важный оперативный успех российских войск и одна из главных побед в кампании 2024 года. Хорошо укреплённый город активно пытались штурмовать полтора года, он расположен на господствующих высотах и имеет стратегическое значение.

За падением Угледара у ВС РФ есть много вариантов для наступления — на Покровск через Курахово, после чего до Днепропетровской области лежит голая степь без серьёзных укреплений. Или на Волноваху с обеспечением функционирования сухопутного коридора в Крым. Или на Великую Новосёлку с окончательной ликвидацией Времьевского выступа — плацдарма для наступления ВСУ на Мариуполь и далее, на Запорожье.

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Уточнения

Угледа́р (укр. Вугледа́р) — город в Волновахском районе Донецкой области Украины, административный центр Угледарской городской общины. До 2020 года был городом областного значения.
 

72-я отдельная механизированная бригада имени Чёрных запорожцев (укр. 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, сокр. 72 ОМБр или 72 омехбр, в/ч А2167, пп В0849) — тактическое соединение Сухопутных войск Украины. Размещается в городе Белая Церковь Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии, в свою очередь ведёт историю от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии.
С 2014 года бригада участвовала в Войне на востоке Украины. Подразделения бригады летом 2014 г. вели тяжёлые бои на российско-украинской границе, в Мариуполе, а зимой 2016 г. — в авдеевской промзоне.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы покровск курахово
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