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Александр Приходько

Дмитрий Сваргин: помощь придет вовремя

Силовые структуры » Военные новости

Россия всегда славилась своими истинными, преданными стране людьми, добровольцами, которые в трудные времена сплачивались для защиты народных интересов и задач. Сегодня это в первую очередь помощь героям специальной военной операции. С первых дней СВО в эту работу включились все ветви власти, общественные и патриотические организации. Эти люди без лишней помпы, считая своим долгом, оказывают поддержку нашим бойцам, регулярно выезжают в зону боевых действий для доставки всего необходимого.

Дмитрий Сваргин: помощь придет вовремя
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

По инициативе депутата Госдумы Сергея Веремеенко сложилась настоящая команда единомышленников, которая практически с первых дней СВО включилась в работу по помощи фронту. Организатором в этом коллективе стал Дмитрий Сваргин, помощник депутата Госдумы.

Дмитрий и его единомышленники постоянно бывают на передовой. Они привозят бойцам самое насущное, то, без чего сегодня боевые действия невозможно представить. Это новейшие средства разведки и защиты, которые являются настоящим залогом победы в современных боевых действиях. Это новейшие медикаменты и вспомогательные средства, техническое оборудование, современнейшее обмундирование и многое другое.

В работе команды по помощи боевым подразделениям входят Андрей Жирнов, Святослав Воронцов, Татьяна Уварова, Алексей Исупов, Сергей Логинов и многие другие. Их силами на фронт прибывают самые необходимые в боях вещи. На днях они передали очередные партии помощи. В подразделения 12-го и 13-го танковых полков и Ямпольского полка стараниями энтузиастов поступили маскировочные сети, противодроновые пончо и покрывала, маскхалаты, автоматные магазины, плащи, стройматериалы, продукты, газ, салфетки, средства личной гигиены, личные посылки, тепловизоры, приборы ночного видения, коллиматорные прицелы и многое другое.

В боевые подразделения были доставлены ударные дроны со средствами управления и другая спецтехника. Медсанбат 4 Кантемировской дивизии получил специальные медицинские средства. Очередную партию антибиотиков и медсредств передал депутат Зеленоградского округа Москвы Ильяс Якупов. Он не только регулярно передает медпрепараты для бойцов СВО, но и консультирует по различным вопросам, связанных со сбором средств и медицинской помощью.

Неудивительно, что командиры частей и соединений регулярно отмечают этих людей.

"Выражаем особую благодарность за постоянную огромную помощь и неизменную гражданскую позицию", — так отозвались о действиях энтузиастов участник СВО с позывным "Амур" и его боевые товарищи.

Эта история началась не вчера. Немалую поддержку команда энтузиастов, координируемая Сваргиным, оказала казачьим формированиям, воюющим в зоне СВО на донецком направлении. В грузе, доставленном на передовую, были, как водится, боевые средства, обмундирование, снаряжение, питание. География только одной из многих поездок этой группы волонтеров на фронт поражает: Старобельск, Мостки, Сватово, Кременная, Первомайское, Бахмут, Лесная поляна, Ровеньки. И это была лишь одна из многих поездок.

Большое внимание Дмитрий Сваргин с единомышленниками уделяют духовной поддержке. В грузах, отправляемых на фронт, обязательно есть место гуманитарной составляющей. На передовую идут освященные иконы, ладанки, другие важные для православного воинства обереги. Группа работает в тесной связи с Владыкой Гедеоном, видным представителем Украинской православной церкви. Сваргин и сотоварищи постоянно встречается со священнослужителем, преследуемым киевским режимом за защиту верующих и УПЦ.

Отдельное направление работы группы поддержки — помощь нашему подполью на Украине. Дмитрий Сваргин, естественно, об этом предпочитает молчать: такая работа не терпит излишнего внимания.

"Помощь придет вовремя, это наша святая обязанность", — единственное, что говорит Дмитрий об этом и других направлениях поддержки СВО.

В России много таких людей, помогающих фронту. Каждый из них вносит свой вклад по мере своей возможности. И, в целом, размеры помощи получаются внушительными. С мира по нитке, как говорится… Каждая частица помощи приближает нашу Победу.

Помощник депутата Госдумы С. А.Веремеенко Дмитрий Сваргин и депутат Зеленоградского округа г. Москвы Ильяс Якупов. Подготовлена очередная партия антибиотиков и специальных медсредств для отправки в зону боевых действий.
Проверка БПЛА перед отправкой на фронт
Каждый дрон — это одна пораженная боевая цель.
В команду по помощи фронту, помимо Дмитрия Сваргина, входят помощник депутата Госдумы С. А. Веремеенко Святослав Воронцов (слева), Андрей Жирнов, Татьяна Уварова, Алексей Исупов, Сергей Логинов и многие другие.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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