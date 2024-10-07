Волонтёр Державина: в СВО нам нужно всё, даже детское питание

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в волонтёрском штабе в Курской области и поговорила с волонтёром Лилией Державиной.

— Лилия Александровна, как называется ваша организация?

— Я вообще предприниматель, но сейчас, в эти непростые для Курской области дни, все мы находимся здесь, на базе ДОСААФ, у нас целый волонтёрский штаб, работает очень много волонтёрских групп.

Я член "Единой России", координатор женского движения Курской области от нашей партии. Я также являюсь членом Союза женщин России — это ещё одна большая организация, и она нам помогает. Мы сейчас очень много для ребят сделали в плане БПЛА, особенно электроники.

— Что сейчас особенно нужно?

— Всё пригодится, всем спасибо огромное. Сейчас у нас скопились крупы — воинам готовить некогда. Зато почти не осталось "Дошираков", "Роллтонов". Это то, что уходит очень быстро. Почти не осталось сублимированных супов, каш. Наши женщины своими руками делают их во многих городах: высушивают, потом только кипятком разбавить — и готов суп, каша или обед. Очень нужно детское питание в виде пюре.

— А зачем детское питание?

— Раненых кормят на пунктах сбора, перемещения, в госпиталях и эшелонах. Когда человеку нехорошо, у него температура или тяжёлое ранение, проще всего проглотить ложечку детского питания, пюре, измельчённую пищу.

— То есть люди специально посылают вам детское питание?

— Знаете, всё с опытом приходит. Иногда даже такие вещи, о которых мы никогда не задумывались.

Что ещё нужно? Постельное бельё постоянно уходит, потому что стирать проблематично. Конечно, стирают. Вы не представляете, сколько несут на себе девочки-медсёстры: они пытаются перестирать и форму, и постельное бельё, но, конечно, это непосильный труд. Очень много идёт на выброс, поэтому и б/у бельё берём, оно подстилается в несколько слоев, потому что это всё очень большой расходный материал.

Нужно очень много мужской одежды, особенно спортивной, той, что легко натягивается на раненого бойца.

— Значит, нужны спортивные костюмы?

— Да. Понимаете, при ранениях всё срезается, человек остаётся раздетым. Его нужно во что-то потом одеть, пока он находится на лечении в таком состоянии.

У нас очень большая потребность в спортивных костюмах. Не просто большая — гигантская. Футболки мы ещё как-то умудряемся находить, помогает предпринимательское сообщество, но спортивные штаны и сланцы — это большая проблема.

Также средства личной гигиены: зубные щётки, зубная паста, средства для бритья. Это расходный материал, который используется только индивидуально. Я начинаю людям объяснять: мы все хоть раз в больницах лежали, мы все приходим туда с личными вещами, ими никогда никто нигде не обеспечивает. Во время войны так же.

В первую очередь помощь нужна в госпиталях. Ребят начали привозить сюда, а их одеть было не во что. Даже при банальном ранении в ноги им здесь помощь оказывают, а затем их надо транспортировать дальше, в Питер, Москву, в серьёзные клиники. Здесь в больницах костыли есть, но они-то у них числятся на балансе, больницы не могут отдавать их бойцам.

— То есть костыли тоже нужны?

— Это банальная вещь, но да, постоянно нужны костыли, ходунки.

Вы видите, что я собираю? Я собираю одежду-обувь, понимаете! Как я обрадовалась, что есть десять пар новых кроссовок. Значит, ребят можно будет во что-то обуть.

Вот такие банальные жизненные вещи.

— Я вижу, и готовые шоколадные завтраки нужны?

— Да. Это редко присылают. А вот макароны не нужны. Видите, сколько их осталось? Вроде бы, все их любят, но некогда готовить.

— Сухари, я думаю, тоже идут хорошо...

— Вы знаете, сухари не особо. Мужчины по-прежнему любят сладкое, конфеты, но желательно не те, которые быстро тают, — они плохо хранятся. Нужны карамель, конфеты, которые хорошо сохраняются, типа "Коровки". Пряники, печенье, сгущёнка разбираются хорошо. Тушёнки никакой уже не осталось.

— Я смотрю, это у вас инвалидная коляска.

— Да. Если у человека ранение в ногу, то надо как-то его перемещать. Знаете, когда начинают спрашивать, что нам нужно, я всегда говорю: "Нужно всё, мы ни от чего не откажемся". И старый линолеум нужен, и рекламный баннер.

— А зачем рекламные баннеры нужны?

— Всё может пригодиться в строительстве блиндажей.

Уточнения

Волонтёрство — широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, сбора средств, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без денежного вознаграждения.

