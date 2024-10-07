Волонтёр Державина: в СВО нам нужно всё, даже детское питание

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в волонтёрском штабе в Курской области и поговорила с волонтёром Лилией Державиной.
— Лилия Александровна, как называется ваша организация?
— Я вообще предприниматель, но сейчас, в эти непростые для Курской области дни, все мы находимся здесь, на базе ДОСААФ, у нас целый волонтёрский штаб, работает очень много волонтёрских групп.
Я член "Единой России", координатор женского движения Курской области от нашей партии. Я также являюсь членом Союза женщин России — это ещё одна большая организация, и она нам помогает. Мы сейчас очень много для ребят сделали в плане БПЛА, особенно электроники.
— Что сейчас особенно нужно?
— Всё пригодится, всем спасибо огромное. Сейчас у нас скопились крупы — воинам готовить некогда. Зато почти не осталось "Дошираков", "Роллтонов". Это то, что уходит очень быстро. Почти не осталось сублимированных супов, каш. Наши женщины своими руками делают их во многих городах: высушивают, потом только кипятком разбавить — и готов суп, каша или обед. Очень нужно детское питание в виде пюре.
— А зачем детское питание?
— Раненых кормят на пунктах сбора, перемещения, в госпиталях и эшелонах. Когда человеку нехорошо, у него температура или тяжёлое ранение, проще всего проглотить ложечку детского питания, пюре, измельчённую пищу.
— То есть люди специально посылают вам детское питание?
— Знаете, всё с опытом приходит. Иногда даже такие вещи, о которых мы никогда не задумывались.
Что ещё нужно? Постельное бельё постоянно уходит, потому что стирать проблематично. Конечно, стирают. Вы не представляете, сколько несут на себе девочки-медсёстры: они пытаются перестирать и форму, и постельное бельё, но, конечно, это непосильный труд. Очень много идёт на выброс, поэтому и б/у бельё берём, оно подстилается в несколько слоев, потому что это всё очень большой расходный материал.
Нужно очень много мужской одежды, особенно спортивной, той, что легко натягивается на раненого бойца.
— Значит, нужны спортивные костюмы?
— Да. Понимаете, при ранениях всё срезается, человек остаётся раздетым. Его нужно во что-то потом одеть, пока он находится на лечении в таком состоянии.
У нас очень большая потребность в спортивных костюмах. Не просто большая — гигантская. Футболки мы ещё как-то умудряемся находить, помогает предпринимательское сообщество, но спортивные штаны и сланцы — это большая проблема.
Также средства личной гигиены: зубные щётки, зубная паста, средства для бритья. Это расходный материал, который используется только индивидуально. Я начинаю людям объяснять: мы все хоть раз в больницах лежали, мы все приходим туда с личными вещами, ими никогда никто нигде не обеспечивает. Во время войны так же.
В первую очередь помощь нужна в госпиталях. Ребят начали привозить сюда, а их одеть было не во что. Даже при банальном ранении в ноги им здесь помощь оказывают, а затем их надо транспортировать дальше, в Питер, Москву, в серьёзные клиники. Здесь в больницах костыли есть, но они-то у них числятся на балансе, больницы не могут отдавать их бойцам.
— То есть костыли тоже нужны?
— Это банальная вещь, но да, постоянно нужны костыли, ходунки.
Вы видите, что я собираю? Я собираю одежду-обувь, понимаете! Как я обрадовалась, что есть десять пар новых кроссовок. Значит, ребят можно будет во что-то обуть.
Вот такие банальные жизненные вещи.
— Я вижу, и готовые шоколадные завтраки нужны?
— Да. Это редко присылают. А вот макароны не нужны. Видите, сколько их осталось? Вроде бы, все их любят, но некогда готовить.
— Сухари, я думаю, тоже идут хорошо...
— Вы знаете, сухари не особо. Мужчины по-прежнему любят сладкое, конфеты, но желательно не те, которые быстро тают, — они плохо хранятся. Нужны карамель, конфеты, которые хорошо сохраняются, типа "Коровки". Пряники, печенье, сгущёнка разбираются хорошо. Тушёнки никакой уже не осталось.
— Я смотрю, это у вас инвалидная коляска.
— Да. Если у человека ранение в ногу, то надо как-то его перемещать. Знаете, когда начинают спрашивать, что нам нужно, я всегда говорю: "Нужно всё, мы ни от чего не откажемся". И старый линолеум нужен, и рекламный баннер.
— А зачем рекламные баннеры нужны?
— Всё может пригодиться в строительстве блиндажей.
Волонтёрство — широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, сбора средств, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без денежного вознаграждения.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.