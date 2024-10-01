Иран вечером 1 октября провёл массированный ракетный удар по Израилю.
После одного из наиболее мощных за последнее время обстрелов пресловутая израильская система ПВО — "Железный купол" треснула. Местные ресурсы сообщили о закрытии своего воздушного пространства, гражданские самолëты меняли маршруты или возвращались в аэропорты.
Иранское военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) прокомментировало атаку: вы убили наших, сейчас мы убьём вас.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов. Основная задача этой системы — перехват и уничтожение ракет малой дальности и минометных снарядов, направленных на населенные пункты или критически важные объекты.
Система предназначена для перехвата ракет с дальностью до 70 км, а также артиллерийских снарядов и миномётов. Система была разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems совместно с Israel Aerospace Industries и частично финансируется США.
Согласно израильским источникам, "Железный купол" якобы перехватывает около 90 процентов ракет, которые представляют угрозу.
Система может быть развёрнута в различных местах в зависимости от зоны конфликта. Она включает в себя радары, системы управления огнём и пусковые установки для перехватчиков.
Это задача, которая обсуждается в военных кругах, но она сложна. Некоторые возможные подходы для её преодоления, которые обсуждаются в разных источниках, включают:
"Железный купол" играет ключевую роль в обороне Израиля. Система ранее предотвращала разрушения военной инфраструктуры. Однако, как можно видеть, Иран сегодня преодолел "непреодолимое".
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.