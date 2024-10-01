Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел "непреодолимую" ПВО Израиля

Иран вечером 1 октября провёл массированный ракетный удар по Израилю.

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После одного из наиболее мощных за последнее время обстрелов пресловутая израильская система ПВО — "Железный купол" треснула. Местные ресурсы сообщили о закрытии своего воздушного пространства, гражданские самолëты меняли маршруты или возвращались в аэропорты.

Иранское военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) прокомментировало атаку: вы убили наших, сейчас мы убьём вас.

О чём речь

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов. Основная задача этой системы — перехват и уничтожение ракет малой дальности и минометных снарядов, направленных на населенные пункты или критически важные объекты.

Основное предназначение "Железного купола"

Система предназначена для перехвата ракет с дальностью до 70 км, а также артиллерийских снарядов и миномётов. Система была разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems совместно с Israel Aerospace Industries и частично финансируется США.

Принцип работы

Радар обнаруживает запущенные ракеты или снаряды и отслеживает их траекторию. Система управления огнём рассчитывает, упадет ли ракета в населённый пункт или критическую зону. Если угроза существует, запускается ракета-перехватчик. Ракеты-перехватчики уничтожают цели в воздухе, до того как они достигнут земли.

Эффективность

Согласно израильским источникам, "Железный купол" якобы перехватывает около 90 процентов ракет, которые представляют угрозу.

Мобильность

Система может быть развёрнута в различных местах в зависимости от зоны конфликта. Она включает в себя радары, системы управления огнём и пусковые установки для перехватчиков.

Структура системы

РЛС EL/M-2084: многофункциональный радар для отслеживания целей.

Командный пункт: обрабатывает данные и управляет перехватом.

Пусковые установки: каждая может нести до 20 ракет Tamir.

Прорыв системы "Железный купол"

Это задача, которая обсуждается в военных кругах, но она сложна. Некоторые возможные подходы для её преодоления, которые обсуждаются в разных источниках, включают:

Массированные атаки: одной из главных стратегий для преодоления системы является насыщение её количеством целей. "Железный купол" может эффективно справляться с ограниченным количеством ракет одновременно, поэтому выпуск большого числа ракет или снарядов за короткий промежуток времени может перегрузить систему. Применение дронов: БПЛА могут использоваться для отвлечения системы или для нанесения ударов по самим пусковым установкам и радарным станциям. Высокоскоростные ракеты: использование более быстрых ракет или других высокоскоростных летательных аппаратов может сократить время на реакцию системы, снижая её эффективность. Низколетящие цели: "Железный купол" рассчитан на перехват ракет и артиллерийских снарядов, летящих на средней высоте. Низколетящие объекты, такие как крылатые ракеты или дроны, могут оказаться менее уязвимыми для перехвата. Комплексные атаки: одновременное использование различных видов оружия, включая ракеты, дроны, артиллерию, может перегрузить систему и снизить её эффективность.

Вывод

"Железный купол" играет ключевую роль в обороне Израиля. Система ранее предотвращала разрушения военной инфраструктуры. Однако, как можно видеть, Иран сегодня преодолел "непреодолимое".

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