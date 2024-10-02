Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Саечка за испуг. Российский Су-35С в небе на границе с Аляской подрезал американский F-16

Силовые структуры

Истребитель Су-35С сильно напугал военных американской армии, которые вылетели "сопровождать" ракетоносец Ту-95МС.

Саечка за испуг. Российский Су-35С в небе на границе с Аляской подрезал американский F-16
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Командование ВВС США опубликовало кадры эпизода, который произошёл в небе над Аляски 24 сентября.

Тогда российский "стратег" Ту-95МС вошёл в зону опознавания американской противовоздушной обороны и для его сопровождения подняли F-16. Это не понравилось нашим лётчикам Су-35С, которые летели в в качестве прикрытия.

Действия русского пилота в США уже жалобно назвали "небезопасными, непрофессиональными и подвергающими опасности всех".

О чём речь

Су-35С — это многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения 4++, являющийся глубокой модернизацией легендарного Су-27. Этот воздушный боец сочетает в себе передовые технологии и богатый опыт российских авиаконструкторов.

Самолёт Су-35 — это уже сам по себе глубокая модернизация, а литера "С" указывает, что в этой модификации использованы технологии 5-го поколения, которые обеспечивают превосходство над самолётами этого класса. Отличительные особенности — новый комплекс авионики (комплекс электронных бортовых устройств) на основе интегрирующей системы бортового оборудования, цифровой информационно-управляющей системы, новая РЛС с фазированной антенной решёткой с большой дальностью обнаружения целей с увеличенным числом сопровождаемых целей, новые моторы с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Какие модернизации возможны?

Хотя точные планы модернизации Су-35С не являются публичной информацией, можно предположить несколько направлений развития:

  • Новое поколение двигателей: установка более мощных и экономичных двигателей позволит увеличить скорость, дальность полета и маневренность истребителя.
  • Усовершенствование авионики: обновление бортовых компьютеров, радаров и систем связи позволит повысить точность наведения вооружения, улучшить ситуационную осведомленность пилота и интеграцию с другими системами управления.
  • Интеграция новых видов вооружения: Су-35С может быть оснащён новейшими ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", что значительно расширит его боевые возможности.
  • Повышение уровня радиоэлектронной борьбы: усовершенствование систем радиоэлектронной борьбы позволит истребителю более эффективно противостоять современным средствам противовоздушной обороны противника.
  • Лазерное оружие: в долгосрочной перспективе возможно оснащение Су-35С лазерным оружием для поражения беспилотных летательных аппаратов, ракет и других целей.

Почему модернизация важна?

Сохранение актуальности: модернизация позволит Су-35С оставаться конкурентоспособным на фоне появления новых поколений истребителей.

Повышение боевых возможностей: новые системы и вооружение сделают Су-35С ещё более эффективным средством поражения воздушных, наземных и морских целей.

Пролонгация срока службы: модернизация позволит продлить срок службы истребителя и снизить затраты на его эксплуатацию. Свой первый полёт Су-35С совершил в феврале 2008 г.

Выводы

Су-35С является одним из самых современных и эффективных истребителей в мире. Он сочетает в себе мощь, маневренность и высокую технологичность, что делает его грозным противником в небе. Учитывая высокую эффективность и боевые возможности этого истребителя, можно с уверенностью сказать, что он будет оставаться одним из основных элементов российской авиации ещё долгое время.

Уточнения

Ту-95 (проект «95», изделие «В», по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до настоящего времени — единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями.

Саечка за испуг. Российский Су-35С в небе на границе с Аляской подрезал американский F-16
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша аляска
Обсудить
Новости Все >
Варенье из белого винограда с ликёром: необычное и нежное, а какой аромат
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Кредитный рейтинг Израиля упал на фоне военного конфликта
Ошибки в интерьере: эти цвета вышли из моды, не используйте их
Сахарные ловушки: риски газированных напитков
4 лучших ежедневных упражнения для женщин старше 40 лет для стройной талии
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Банки США под прицелом: Генпрокуратура требует ареста их счетов в России
Ветеринары рассказали, до чего может довести питомца питание натуральной пищей
Чистота без лишних усилий: как быстро избавиться от запахов на кухне с помощью простых средств
Сейчас читают
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Садоводство, цветоводство
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Варенье из белого винограда с ликёром: необычное и нежное, а какой аромат
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Кредитный рейтинг Израиля упал на фоне военного конфликта
Ошибки в интерьере: эти цвета вышли из моды, не используйте их
Сахарные ловушки: риски газированных напитков
4 лучших ежедневных упражнения для женщин старше 40 лет для стройной талии
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Банки США под прицелом: Генпрокуратура требует ареста их счетов в России
Ветеринары рассказали, до чего может довести питомца питание натуральной пищей
Чистота без лишних усилий: как быстро избавиться от запахов на кухне с помощью простых средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.