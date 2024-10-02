Саечка за испуг. Российский Су-35С в небе на границе с Аляской подрезал американский F-16

Истребитель Су-35С сильно напугал военных американской армии, которые вылетели "сопровождать" ракетоносец Ту-95МС.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Командование ВВС США опубликовало кадры эпизода, который произошёл в небе над Аляски 24 сентября.

Тогда российский "стратег" Ту-95МС вошёл в зону опознавания американской противовоздушной обороны и для его сопровождения подняли F-16. Это не понравилось нашим лётчикам Су-35С, которые летели в в качестве прикрытия.

Действия русского пилота в США уже жалобно назвали "небезопасными, непрофессиональными и подвергающими опасности всех".

О чём речь

Су-35С — это многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения 4++, являющийся глубокой модернизацией легендарного Су-27. Этот воздушный боец сочетает в себе передовые технологии и богатый опыт российских авиаконструкторов.

Самолёт Су-35 — это уже сам по себе глубокая модернизация, а литера "С" указывает, что в этой модификации использованы технологии 5-го поколения, которые обеспечивают превосходство над самолётами этого класса. Отличительные особенности — новый комплекс авионики (комплекс электронных бортовых устройств) на основе интегрирующей системы бортового оборудования, цифровой информационно-управляющей системы, новая РЛС с фазированной антенной решёткой с большой дальностью обнаружения целей с увеличенным числом сопровождаемых целей, новые моторы с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Какие модернизации возможны?

Хотя точные планы модернизации Су-35С не являются публичной информацией, можно предположить несколько направлений развития:

Новое поколение двигателей: установка более мощных и экономичных двигателей позволит увеличить скорость, дальность полета и маневренность истребителя.

Усовершенствование авионики: обновление бортовых компьютеров, радаров и систем связи позволит повысить точность наведения вооружения, улучшить ситуационную осведомленность пилота и интеграцию с другими системами управления.

Интеграция новых видов вооружения: Су-35С может быть оснащён новейшими ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", что значительно расширит его боевые возможности.

Повышение уровня радиоэлектронной борьбы: усовершенствование систем радиоэлектронной борьбы позволит истребителю более эффективно противостоять современным средствам противовоздушной обороны противника.

Лазерное оружие: в долгосрочной перспективе возможно оснащение Су-35С лазерным оружием для поражения беспилотных летательных аппаратов, ракет и других целей.

Почему модернизация важна?

Сохранение актуальности: модернизация позволит Су-35С оставаться конкурентоспособным на фоне появления новых поколений истребителей.

Повышение боевых возможностей: новые системы и вооружение сделают Су-35С ещё более эффективным средством поражения воздушных, наземных и морских целей.

Пролонгация срока службы: модернизация позволит продлить срок службы истребителя и снизить затраты на его эксплуатацию. Свой первый полёт Су-35С совершил в феврале 2008 г.

Выводы

Су-35С является одним из самых современных и эффективных истребителей в мире. Он сочетает в себе мощь, маневренность и высокую технологичность, что делает его грозным противником в небе. Учитывая высокую эффективность и боевые возможности этого истребителя, можно с уверенностью сказать, что он будет оставаться одним из основных элементов российской авиации ещё долгое время.

Уточнения

Ту-95 (проект «95», изделие «В», по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до настоящего времени — единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями.



Саечка за испуг. Российский Су-35С в небе на границе с Аляской подрезал американский F-16