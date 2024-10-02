AMX-10RC. Колесный гибрид для Зеленского, сочетающий мобильность и бесполезность

Германо-французский концерн оборонки — KNDS объявил об открытии на Украине цеха по ремонту и техобслуживанию техники, о планах по работе которого сообщалось ещё летом.
Предприятие названо KNDS Ukraine LLC и оно будет ремонтировать военную технику, ранее поставленную в ВСУ. Помимо разной натовской техники, тут начнут латать колёсные танки AMX-10RC.
AMX-10RC — это боевая машина пехоты (БМП), которая была разработана французской компанией GIAT. Её часто называют колёсным танком из-за вроде бы мощного вооружения и бронирования, хотя по классификации она ближе к БМП.
AMX-10RC широко используется различными странами для выполнения следующих задач:
Разведка: благодаря высокой мобильности и хорошему вооружению, AMX-10RC может эффективно выполнять задачи разведки.
Огневая поддержка: мощное вооружение позволяет оказывать огневую поддержку пехоте и другим подразделениям.
Патрулирование: AMX-10RC часто используется для патрулирования границ и охраны важных объектов.
AMX-10RC принимала участие в различных военных конфликтах, демонстрируя свои возможности. Её высокая мобильность и огневая мощь делают её ценным активом для современных армий.
Несмотря на свой возраст, AMX-10RC продолжает модернизироваться. Разрабатываются новые варианты с улучшенным вооружением, бронированием и системами управления огнём.
Зачем Париж решил передать Киеву эти старые и не очень удачные машины? Особенно неудачны они для местности, где проходит СВО. Ответ прост — французы принялись заменять свои AMX-10 RC на более современные танки. А куда девать эти AMX-10 RC? Конечно сбагрить Украине. Утилизация весьма дорога, хранение тоже дело недешёвое. Вот и найден хороший выход — сбагрить некондицию Зеленскому.
KNDS France ранее известный как Nexter и GIAT Industries (фр. Groupement des Industries de l'Armée de Terre, Группа предприятий по производству наземных вооружений) — французский производитель вооружений и военной техники, базирующийся в городе Роане департамента Луар.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.