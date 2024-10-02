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Дмитрий Плотников

AMX-10RC. Колесный гибрид для Зеленского, сочетающий мобильность и бесполезность

Силовые структуры » Военные новости

Германо-французский концерн оборонки — KNDS объявил об открытии на Украине цеха по ремонту и техобслуживанию техники, о планах по работе которого сообщалось ещё летом.

AMX-10RC. Колесный гибрид для Зеленского, сочетающий мобильность и бесполезность
Фото: commons.wikimedia.org by Officier communication du 4e RCh, CC BY-SA 4.0

Предприятие названо KNDS Ukraine LLC и оно будет ремонтировать военную технику, ранее поставленную в ВСУ. Помимо разной натовской техники, тут начнут латать колёсные танки AMX-10RC.

О чём речь

AMX-10RC — это боевая машина пехоты (БМП), которая была разработана французской компанией GIAT. Её часто называют колёсным танком из-за вроде бы мощного вооружения и бронирования, хотя по классификации она ближе к БМП.

Особенности конструкции и характеристики

  • Шасси: AMX-10RC обладает шестиколёсным шасси, обеспечивающим высокую мобильность по дорогам и пересеченной местности.
  • Вооружение: основным вооружением является 105-мм орудие, способное поражать как бронированные, так и небронированные цели. Дополнительно установлены спаренный пулемёт и противотанковый ракетный комплекс.
  • Бронирование: броневая защита обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия и осколков.
  • Мобильность: благодаря колёсному шасси AMX-10RC обладает высокой скоростью и маневренностью.

Преимущества AMX-10RC

  1. Высокая мобильность: колёсное шасси позволяет быстро перемещаться по дорогам и пересечённой местности.
  2. Компактность: относительно небольшие размеры облегчают транспортировку и десантирование.

Недостатки AMX-10RC

  1. Уязвимость к противотанковым средствам: бронирование неспособно противостоять современным противотанковым ракетам и артиллерийским снарядам.
  2. Ограниченная проходимость: на сильно пересеченной местности и мягких грунтах (украинский чернозём) проходимость может быть ограничена.
  3. Орудие: на AMX-10 RC стоит 105-мм орудие. Казалось бы, немало, но сама по себе конструкция пушки очень неудачна. Она по мощности уступает всем другим известным орудиям этого калибра. Эффективно бороться она может только с танками Второй мировой (или сразу послевоенными), но вот поразить современный танк для этой пушки задача непосильная.

Применение AMX-10RC

AMX-10RC широко используется различными странами для выполнения следующих задач:

Разведка: благодаря высокой мобильности и хорошему вооружению, AMX-10RC может эффективно выполнять задачи разведки.

Огневая поддержка: мощное вооружение позволяет оказывать огневую поддержку пехоте и другим подразделениям.

Патрулирование: AMX-10RC часто используется для патрулирования границ и охраны важных объектов.

AMX-10RC в современных конфликтах

AMX-10RC принимала участие в различных военных конфликтах, демонстрируя свои возможности. Её высокая мобильность и огневая мощь делают её ценным активом для современных армий.

Будущее AMX-10RC

Несмотря на свой возраст, AMX-10RC продолжает модернизироваться. Разрабатываются новые варианты с улучшенным вооружением, бронированием и системами управления огнём.

Вывод

Зачем Париж решил передать Киеву эти старые и не очень удачные машины? Особенно неудачны они для местности, где проходит СВО. Ответ прост — французы принялись заменять свои AMX-10 RC на более современные танки. А куда девать эти AMX-10 RC? Конечно сбагрить Украине. Утилизация весьма дорога, хранение тоже дело недешёвое. Вот и найден хороший выход — сбагрить некондицию Зеленскому.

Уточнения

KNDS France ранее известный как Nexter и GIAT Industries (фр. Groupement des Industries de l'Armée de Terre, Группа предприятий по производству наземных вооружений) — французский производитель вооружений и военной техники, базирующийся в городе Роане департамента Луар.

Почему французский колесный танк AMX-10 RC стал триумфатором
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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