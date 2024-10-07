Мы победим в СВО. А что дальше?

10:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Недавнее заявление президента Владимира Путина об изменениях в нашей ядерной доктрине прочертило ещё одну жирную красную черту в отношениях России и ведущего с ней гибридную войну коллективного Запада.

Фото: минобороны.рф by Ольга Балашова, Вадим Савицкий, CC BY 4.0

Представляется, однако, что эта черта прочерчена не для сплотивших силы врагов, а для нас самих, вернее, нашего военно-политического руководства, которому в свете развернувшихся событий как будто действительно отступать некуда.

Имея 40-летний педагогический опыт, могу точно сказать, что неисполнение учителем своих обещаний очень быстро приводит к потере им всякого авторитета и уважения со стороны учеников. Уж если ты пообещал нерадивому подопечному поставить двойку или вызвать его родителей в школу, то необходимо обязательно исполнить свою угрозу, не откладывая её в долгий ящик.

К сожалению, никакие увещевания наших неразумных оппонентов ни к чему позитивному не привели, как и постоянно раздающиеся из Кремля призывы завершить противодействие России в её спецоперации на Украине заключением устраивающего все заинтересованные стороны мирного соглашения.

В результате случилось то, что неизбежно должно было произойти: вовлечённые в конфликт силы оказались на грани третьей мировой войны. Правда, слова нашего верховного руководителя о пересмотре концепции применения ядерных сил почему-то вызвали значительно больший резонанс в российском экспертном сообществе, чем у зарубежных аналитиков, которые, вероятно, сочли их очередным сотрясанием воздуха. Понять их можно: после многочисленных пустых обещаний "поставить двойки" потерявшим берега западным хулиганам любые предупреждения в их адрес воспринимаются как ничего не значащие, неосуществимые угрозы.

И действительно, выбирая между "потерей лица" и риском ввергнуть человечество в глобальную катастрофу, любой ответственный государственный деятель, имеющий под рукой ядерную "дубину", несомненно, выберет первый вариант. Поэтому, на мой взгляд, неправы алармисты, считающие, что вслед за возможным ракетным ударом по российской территории обязательно последует сокрушительный ответ в виде применения наших стратегических ядерных сил. Никаких ударов ни по Жешуву и Рамштайну, ни тем более по Лондону и Парижу не будет.

Сомнительно также, что мы уничтожим мосты через Днепр или попытаемся провести масштабное наступление с решительными целями. Специальная военная операция даже после прилёта британско-французских "гостинцев" в Ростов-на-Дону или Краснодар продолжится в текущем режиме, поскольку именно этот алгоритм действий ведёт нас к неизбежной победе.

Не хочу уподобляться оптимистам, которые утверждают, что мобилизационный потенциал Украины фактически исчерпан, а оборона ВСУ вот-вот рухнет, однако наше наступление на Донбассе можно уподобить мощной волне, которая вырастает по мере приближения к берегу.

Чем дальше на запад откатываются ВСУ, тем выше и сокрушительней становится эта волна, постепенно превращаясь в цунами. В августе противник, вторгшись в общепризнанные пределы РФ, дал нам прекрасный шанс значительно (на месяцы или даже на целый год) приблизить победу.

Если бы нам удалось быстро окружить и уничтожить силы вторжения, вероятно, это повлекло бы за собой наше ответное наступление с захватом значительной части Сумской области и обрушение обороны противника на Донбассе. К огромному сожалению, к такому ходу событий наше военное руководство оказалось не готово.

Два варианта

И теперь перед российскими вооружёнными силами возникли два варианта действий, которые условно можно назвать "прыжок тигра" и "кольца удава". Первый из них обещает завершение войны максимум к весне следующего года. Он предусматривает тотальное уничтожение энергосистемы Украины, без всяких скидок на гуманизм и сострадание к мирному населению. Тигр, совершая прыжок, не надевает на свои когти белые перчатки! В конце концов, беречь и жалеть нужно не граждан Незалежной, а своих соотечественников, которым до сих пор зачастую отводится печальная участь расходного материала.

Кстати, вряд ли нашему телевидению сейчас стоит демонстрировать кадры разорённых врагом сёл Курской области.

Такие репортажи вызывают законный вопрос: "А кто, собственно, виноват в том, что украинские нацисты и разноплемённые наёмники бесчинствуют на нашей территории?"

Вначале надо их покарать, а потом уже обвинять в мародёрстве и преступлениях против человечности. Не знаю, хватит ли у нашего военно-политического руководства, которое всячески пытается избежать прямого столкновения с НАТО, решимости "вбомбить" Украину в каменный век. Возможно, гуманитарные соображения возобладают, и удары по Незалежной продолжатся с прежней, явно недостаточной интенсивностью.

Скорее всего, мы прибегнем ко второму варианту действий — медленному и методичному удушению противника, что затянет СВО ещё на год-полтора. Однако в этом случае нам нужно быть готовыми к ответным действиям киевской клики и её покровителей, а именно к ударам по нашей военной и гражданской инфраструктуре, гибели сотен или даже тысяч соотечественников, террористическим актам на всей территории России, усилению политического давления со стороны коллективного Запада, предательству неустойчивых союзников, экономическим трудностям.

Всё это потребует максимального сплочения нашего общества, готовности преодолеть любые, самые жестокие испытания. Очевидно, что нам придётся отвергнуть потребительскую модель социального развития и провести мобилизацию всех экономических, политических и нравственных возможностей. Другими словами, всему народу придётся напрягаться, в качестве утешения вспоминая слова Пушкина:

Есть упоение в бою

И бездны мрачной на краю…

Впрочем, в истории России были времена и потруднее, но тогда спасительной палочки-выручалочки, точнее ядерной дубины, наша страна не имела, но неизменно выходила победительницей из всех исторических передряг. Так что впору собрать все силы в кулак и, скрепивши сердце, руководствоваться следующим постулатом:

Когда грозит отчизне гибель,

Мужчина должен воевать!

Вероятно, пришла пора нашему руководству донести до народа две непреложные истины. Первая — третьей мировой войны мы не допустим, даже если нам придётся терпеть очень большие лишения. Вторая — спецоперация будет вестись до нашей победы, невзирая на значительные жертвы.

Однако какой именно будет наша Победа? В этом вопросе нужно быть реалистами. Не стоит строить иллюзий насчёт полного и окончания решения "украинского вопроса". Такой вариант возможен лишь в случае исчезновения Украины с политической карты мира, что представляется крайне маловероятным. С этим не согласятся не только страны Запада, но и наши ситуационные союзники, такие как Китай и Иран, и даже, пожалуй, Белоруссия.

Наиболее благоприятный для нас исход — это отказ Украины от вступления в НАТО и принятие ею обязательств по сокращению вооружений. То есть — разоружённая нейтральная Украина в новых границах, определённых победившей стороной, Россией. Такой исход будет выгоден прежде всего украинскому народу. В противном случае по воле своих вождей и их зарубежных покровителей он может попросту исчезнуть с лица земли.

Как подстраховаться?

Очевидно, что победа России категорически не устроит наших противников на Западе. Рано или поздно они приведут к власти в Киеве реваншистские силы, которые, если мы снова проявим преступную халатность и недальновидность, возродят русофобскую идеологию и постараются обзавестись оружием массового поражения.

Поэтому на всякий случай мы должны создать некую альтернативную Украину, готовую противостоять западным и киевским реваншистам. Её следует образовать на территории Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областей, обеспечив себе верного и подконтрольного союзника, включенного в экономический комплекс России и Белоруссии. Понятно, что такая страна (назовём её Малороссией) будет обладать достаточными вооружёнными силами и выполнять, прежде всего, полицейские функции по отношению к непредсказуемой и доказавшей свою неадекватность Украине.

Однако даже в случае самого выгодного для нас завершения спецоперации грядущее не сулит нам покоя и потребительского благополучия. Нам придётся модернизировать армию и флот, проводить социально-экономические реформы, опережающими темпами развивать науку и образование, вносить коррективы в культуру, наконец, чётко и ясно сформулировать государственную идеологию.

На недавнем заседании клуба "Маринист" один из его членов, вице-адмирал, бывший начальник Новороссийской военно-морской базы, очень сокрушался по поводу больших потерь Черноморского флота. По его словам (это открытая информация, не представляющая военной тайны), ЧФ потерял 32 боевые единицы и 12 самолётов и вертолётов. Я утешил отставного адмирала тем, что Черноморский флот предстоит возрождать почти с нуля, с учётом опыта СВО.

Представляется однако, что после нашей непременной Победы нам придётся строить новую, основанную на социальной справедливости, Россию, образ которой нам только мерещится сквозь клубы затянувшего горизонт дыма кровопролитных сражений СВО.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.



Же́шув (пол. Rzeszów), также Ряшев (укр. Ряшів) — город на юго-востоке Польши, административный центр Подкарпатского воеводства. Расположен на реке Вислоке (приток Сана). Железнодорожный узел.

