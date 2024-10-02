БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань

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Украинские аналитики подсчитали все заявления Киева про сбитые дроны "Герань" и обнаружили, что в сентябре беспилотники данного типа запускались каждый день.

Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Максимальное количество запущенных БПЛА зафиксировано 14 сентября — 72 "Герани", отправленные освобождать Украину. В среднем ежесуточно ВС РФ запускали 44 дрона. Надо подчеркнуть, что массовость и регулярность запусков беспилотных аппаратов стала возможна благодаря огромным объёмам и локализации производства, а также применению бюджетных и упрощённых (в хорошем смысле) дронов "Гербера", создающих как раз ту самую массовку, вынуждая украинскую армию тратить дефицитные зенитные ракеты, восполнять потери которых Запад быстро не в состоянии.

О чём речь

Беспилотный летательный аппарат "Гербера" — это относительно новый российский беспилотник, который активно используется в ходе специальной операции против Украины. Он представляет собой упрощённую и более дешевую версию иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".

Краткое описание и характеристики

"Гербера" — это небольшой, относительно легкий дрон, предназначенный для выполнения ударных задач. Его основные характеристики включают:

Простая конструкция: это позволяет снизить стоимость производства и упростить обслуживание.

Низкая стоимость: дешевизна делает его "расходным материалом" на поле боя.

Дальность полёта: она достаточна для нанесения ударов по глубоко расположенным целям.

Боевая часть: несёт на борту взрывчатку, способную нанести значительные повреждения.

Принцип действия и применение

Дрон "Гербера" запускается с наземной пусковой установки и летит к цели по заданной траектории. При достижении цели он пикирует вниз и взрывается, нанося удар.

Основные задачи, которые решает "Гербера"

Нанесение ударов по наземным целям: укрытия, склады, военная техника.

Отвлечение средств ПВО: создавая угрозу, "Гербера" вынуждает противника расходовать свои ресурсы на противодействие.

Ведение разведки: некоторые модификации дрона могут использоваться для сбора информации о расположении противника.

Угрозы, создаваемые "Герберой"

Массовые атаки: низкая стоимость позволяет использовать большое количество дронов одновременно, что затрудняет их перехват. Непредсказуемость: БПЛА могут атаковать с разных направлений и в любое время суток. Психологическое воздействие: постоянные обстрелы вызывают у противника страх и панику.

Меры противодействия

Для борьбы с "Герберой" используются различные средства:

Зенитные ракетные комплексы: перехватывают дроны на дальних дистанциях.

Зенитные артиллерийские установки: эффективны против низколетящих целей.

Радиоэлектронная борьба: позволяет подавлять управление дронами.

Вывод

Беспилотник "Гербера" представляет собой серьёзную угрозу, с которой сталкиваются украинские националистические войска. Однако, благодаря натовским системам ПВО, удаётся сбивать какую-то часть этих беспилотных аппаратов. Тем не менее, проблема для Киева остается актуальной и требует постоянного совершенствования (а точнее, выпрашивания у хозяев) средств противодействия.

Ударные БПЛА Гербера России, первые подробности