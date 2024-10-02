Украинские аналитики подсчитали все заявления Киева про сбитые дроны "Герань" и обнаружили, что в сентябре беспилотники данного типа запускались каждый день.
Максимальное количество запущенных БПЛА зафиксировано 14 сентября — 72 "Герани", отправленные освобождать Украину. В среднем ежесуточно ВС РФ запускали 44 дрона. Надо подчеркнуть, что массовость и регулярность запусков беспилотных аппаратов стала возможна благодаря огромным объёмам и локализации производства, а также применению бюджетных и упрощённых (в хорошем смысле) дронов "Гербера", создающих как раз ту самую массовку, вынуждая украинскую армию тратить дефицитные зенитные ракеты, восполнять потери которых Запад быстро не в состоянии.
Беспилотный летательный аппарат "Гербера" — это относительно новый российский беспилотник, который активно используется в ходе специальной операции против Украины. Он представляет собой упрощённую и более дешевую версию иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".
"Гербера" — это небольшой, относительно легкий дрон, предназначенный для выполнения ударных задач. Его основные характеристики включают:
Дрон "Гербера" запускается с наземной пусковой установки и летит к цели по заданной траектории. При достижении цели он пикирует вниз и взрывается, нанося удар.
Нанесение ударов по наземным целям: укрытия, склады, военная техника.
Отвлечение средств ПВО: создавая угрозу, "Гербера" вынуждает противника расходовать свои ресурсы на противодействие.
Ведение разведки: некоторые модификации дрона могут использоваться для сбора информации о расположении противника.
Для борьбы с "Герберой" используются различные средства:
Зенитные ракетные комплексы: перехватывают дроны на дальних дистанциях.
Зенитные артиллерийские установки: эффективны против низколетящих целей.
Радиоэлектронная борьба: позволяет подавлять управление дронами.
Беспилотник "Гербера" представляет собой серьёзную угрозу, с которой сталкиваются украинские националистические войска. Однако, благодаря натовским системам ПВО, удаётся сбивать какую-то часть этих беспилотных аппаратов. Тем не менее, проблема для Киева остается актуальной и требует постоянного совершенствования (а точнее, выпрашивания у хозяев) средств противодействия.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.