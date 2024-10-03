В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ

4:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В России изучается захваченный танк Leopard, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают значение получения данных о ценной бронетехнике НАТО. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13, CC BY 2.0

Видеозапись подтвердила, что по крайней мере один из поставленных Германией основных боевых танков Leopard 2A6, захваченных у украинских войск, был отправлен на главное танковое предприятие России — "Уралвагонзавод" — для изучения. Российские СМИ сообщают, что специалисты анализируют компоненты, системы и подсистемы танка для получения информации о его возможностях, в том числе "для оценки фактического военно-технического уровня различных систем и самой захваченной машины".

В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также были захвачены на Украине в прошлом, танки Leopard 2A6, отправленные в страну, не были созданы специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии, что означает, что в этих машинах, как ожидается, будут внедрены более чувствительные технологии. "Леопард-2" на сегодняшний день является наиболее широко используемым классом танков в НАТО, и в настоящее время эти машины эксплуатируются в 15 государствах-членах НАТО, в то время как еще несколько стран либо уже заказали эти танки, либо, как ожидается, разместят свои первые заказы.

Сюда входит Финляндия, которая присоединилась к альянсу в апреле 2023 года и располагает более чем 200 машинами, в том числе 100 новыми вариантами Leopard 2A6. Таким образом, информация о сильных и слабых сторонах этого класса танков, полученная в результате доступа к современному варианту, как ожидается, будет высоко оценена российскими Вооруженными силами. Российские войска также захватили более старые танки Leopard 2A4, которые были поставлены на Украину в гораздо большем количестве, хотя ожидается, что устаревшие машины не смогут предоставить существенной разведывательной информации.

Танки Leopard 2A6 впервые были развернуты на передовой в июне 2023 года во время массовых наступлений Украины против российских передовых подразделений, и в последующие дни были быстро сняты с вооружения, понеся большие потери. Захват нескольких танков был подтвержден на видео, а также на кадрах, опубликованных подразделениями российской армии на передовой вблизи стратегически расположенного города Авдеевка, видно, как подбирают выведенный из строя танк Leopard 2A6 и более серьезно поврежденный танк M1A1 Abrams.

Это последовало за публикацией 21 апреля видеозаписи, подтверждающей захват еще одного Leopard 2A6. В то время как Россия производит танки значительно более совершенных классов, чем Leopard 2A6, и ожидается, что преимущества обратной разработки их технологий будут ограниченными, возможность лучше понять сильные и слабые стороны танка особенно ценна для любой возможной будущей конфронтации с НАТО и может быть передана стратегическим партнерам.

Несколько оставшихся у украинской армии танков "Леопард-2" участвовали в наступательных операциях в российской Курской области с начала августа, и имеются видеозаписи, подтверждающие уничтожение этих машин. Эти машины в основном предназначались для элитных подразделений, таких как 47-я механизированная бригада, поскольку их участие в наступлениях на российские позиции является особенно чувствительным вопросом для Москвы из-за исторической памяти о роли немецких танков в начале немецкого вторжения в Европу в 1941 году.

В январе было подтверждено, что большинство "Леопардов-2", находящихся на вооружении украинской армии, были выведены из строя в боях с российскими войсками, более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены настолько, что армия не в состоянии их отремонтировать. Министерство иностранных дел было в числе источников, которые в то время подчеркивали, что танки оказались "едва ли неуязвимым супероружием".

Ожидается, что это негативно скажется на репутации этого класса танков и на их экспортном профиле за пределами западного мира.

Уточнения

«Леопа́рд-2» (нем. Leopard 2) — немецкий основной боевой танк второго поколения.

