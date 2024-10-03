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Петр Ермилин

В США рассказали о потерях Израиля в столкновении с "Хезболлой"

В США сообщили о потерях Израиля из-за засады "Хезболлы"
3:24
Силовые структуры » Военные новости

Израильские силы вторжения понесли тяжелые потери в результате засады "Хезболлы", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают подробности столкновения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США сообщили о потерях Израиля из-за засады "Хезболлы"
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Появляется все больше сообщений о крупных столкновениях между наземными силами Израиля и "Хезболлы" вблизи израильско-ливанской границы, в ходе которых группировке ливанских ополченцев удалось нанести тяжелые потери в результате успешной крупномасштабной засады. Израильские СМИ сообщили о "большом количестве жертв" вблизи границы и эвакуации раненых с использованием по меньшей мере четырех вертолетов после нападения из засады, а позже 20 машин скорой помощи и несколько вертолетов доставили раненых в больницу Рамбам.

Израильские СМИ также неоднократно подчеркивали масштабы огневой мощи "Хезболлы", направленной против их сил. Источники, связанные с “Хезболлой”, тем временем объявили о нападении из засады на группу израильских военнослужащих, которые готовились проникнуть из Адаиссе и Кфар-Келы, что привело к десяткам жертв, в то время как "крики противника были слышны повсюду". Местное издание Al Mayadeen сообщило, что разведка "Хезболлы" заранее знала об операции, к которой готовились израильские подразделения в этом районе.

Сообщения об успешных засадах в значительной степени совпадают с сообщениями, опубликованными после неудачного израильского наступления на Ливан в 2006 году, которое также привело к серьезным потерям, поскольку наземные подразделения "Хезболлы" доказали свою высокую способность наносить удары с неожиданных направлений. 

Наряду с сообщением о засаде, силы, связанные с "Хезболлой", сообщили, что "обстреляли ракетами и артиллерией крупное подразделение израильской пехоты в поселении Масгав-Ам, добившись прямого и точного попадания", а затем "обстреляли скопление израильских вражеских сил в поселении Штула двумя ракетами "Буркан" и добились подтвержденных попаданий". Спустя два дня после попытки вторжения Израиля в Ливан перспективы наступления, набирающего обороты, кажутся все более ограниченными как из-за мощи обороны "Хезболлы", так и из-за значительного ущерба, нанесенного израильским силам крупными ракетными ударами Ирана 1 октября. Сообщается, что в результате ударов на земле было уничтожено несколько истребителей, в частности, высоко ценимые истребители F-35 и F-15, а также сосредоточение израильских наземных сил. 

Сообщения Израиля о масштабах продвижения в Ливан, в частности о том, что силы специального назначения провели ограниченные операции против военной инфраструктуры "Хезболлы", были, в частности, оспорены начальником штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Багери заявил после иранских ударов, что этот "снятый материал относится к предыдущим периодам, а не ко вчерашнему дню, и то, как он был представлен, было изменено таким образом, чтобы он появлялся в нескольких местах и в разное время", 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы иран ливан
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