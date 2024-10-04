Космические войска России. Структура, вооружение, цели и задачи

Сегодня, 4 октября, в России отмечается День космических войск РФ.
Это праздник, посвященный достижениям страны в космической безопасности и обороне. Учреждён этот день в честь запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся в этот день ровно 67 лет назад — в 1957 году. Кстати, спутник так и назвали — "Спутник-1".
Космические войска РФ — это часть Вооружённых сил России, которые занимаются обеспечением безопасности страны в космосе и с космоса, развитием, эксплуатацией и управлением спутниковыми системами и запуском космических аппаратов. Они были сформированы в 1992 году после распада СССР, но их роль и структура изменялись в зависимости от потребностей и стратегий страны.
Космодромы: Космические войска управляют несколькими космодромами, включая Плесецк, откуда осуществляются военные и научные запуски.
Системы предупреждения о ракетном нападении: отвечают за эксплуатацию систем, которые отслеживают возможные запуски ракет и позволяют своевременно реагировать на угрозы.
Спутниковые системы: включают как разведывательные спутники, так и навигационную систему ГЛОНАСС, которая является российским аналогом GPS.
Космические войска РФ обладают рядом систем и технологий, которые выполняют оборонные и стратегические задачи в космосе и с космоса. Оружие и средства, используемые этими войсками, включают следующие ключевые элементы:
Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Ключевой компонент обороны, отслеживающий запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и космических аппаратов. Включает наземные радары и орбитальные спутники.
Основные системы
"Око" — система предупреждения о ракетных запусках, использующая спутники для слежения за ракетными пусками.
"Купол" — система нового поколения для предупреждения о пусках баллистических ракет.
Россия разрабатывает и испытывает технологии, способные нейтрализовать или уничтожить спутники противника. Это включает:
Российские спутники выполняют как гражданские, так и военные функции. Эти аппараты включают:
Космические войска РФ эксплуатируют мобильные системы для оперативного запуска спутников и ракет. Среди таких систем:
Космические войска РФ активно развивают технологии радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нарушать работу вражеских спутников и средств связи.
Сегодня Космические войска РФ являются важным элементом системы национальной безопасности, обеспечивая защиту космических активов страны, управление стратегическими космическими программами и поддержание боеспособности России в сфере космических технологий и оружия.
Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации. Система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке Земли, предоставляет навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений, а также зашифрованный сигнал повышенной точности для специального применения.
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