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Дмитрий Плотников

Космические войска России. Структура, вооружение, цели и задачи

Силовые структуры » Военные новости

Сегодня, 4 октября, в России отмечается День космических войск РФ.

Космические войска России. Структура, вооружение, цели и задачи
Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Это праздник, посвященный достижениям страны в космической безопасности и обороне. Учреждён этот день в честь запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся в этот день ровно 67 лет назад — в 1957 году. Кстати, спутник так и назвали — "Спутник-1".

О чём речь

Космические войска РФ — это часть Вооружённых сил России, которые занимаются обеспечением безопасности страны в космосе и с космоса, развитием, эксплуатацией и управлением спутниковыми системами и запуском космических аппаратов. Они были сформированы в 1992 году после распада СССР, но их роль и структура изменялись в зависимости от потребностей и стратегий страны.

Основные задачи Космических войск

  • Оборона и защита космического пространства России: Космические войска занимаются защитой орбитальных спутников, отслеживанием потенциальных угроз, таких как космический мусор или враждебные спутники.
  • Развитие и запуск спутников: включает запуск и контроль за военными и гражданскими спутниками, такими как спутники связи, разведки, навигации (ГЛОНАСС), метеорологические и другие.
  • Обеспечение стратегического ядерного сдерживания: играют важную роль в управлении системами раннего предупреждения о ракетных ударах и другими компонентами стратегического сдерживания.

Ключевые компоненты и инфраструктура

Космодромы: Космические войска управляют несколькими космодромами, включая Плесецк, откуда осуществляются военные и научные запуски.

Системы предупреждения о ракетном нападении: отвечают за эксплуатацию систем, которые отслеживают возможные запуски ракет и позволяют своевременно реагировать на угрозы.

Спутниковые системы: включают как разведывательные спутники, так и навигационную систему ГЛОНАСС, которая является российским аналогом GPS.

История

  • 1992 год: создание Космических войск на базе подразделений Советской армии
  • 2001 год: создание отдельного рода войск в составе Министерства обороны РФ
  • 2011 год: Космические войска объединены с Войсками воздушно-космической обороны в рамках реформирования Вооружённых сил
  • 2015 год: создание Воздушно-космических сил России (ВКС), в которые были интегрированы Космические войска.

Вооружение Космических войск

Космические войска РФ обладают рядом систем и технологий, которые выполняют оборонные и стратегические задачи в космосе и с космоса. Оружие и средства, используемые этими войсками, включают следующие ключевые элементы:

Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Ключевой компонент обороны, отслеживающий запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и космических аппаратов. Включает наземные радары и орбитальные спутники.

Основные системы

"Око" — система предупреждения о ракетных запусках, использующая спутники для слежения за ракетными пусками.

"Купол" — система нового поколения для предупреждения о пусках баллистических ракет.

Противоспутниковое оружие

Россия разрабатывает и испытывает технологии, способные нейтрализовать или уничтожить спутники противника. Это включает:

  1. Противоспутниковые ракеты — ракеты класса "земля-космос" для уничтожения вражеских спутников на орбите.
  2. Электронные средства подавления — системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные выводить из строя коммуникационные и разведывательные спутники.

Космические аппараты двойного назначения

Российские спутники выполняют как гражданские, так и военные функции. Эти аппараты включают:

  1. Спутники разведки и связи — обеспечивают военно-стратегическую информацию в режиме реального времени.
  2. Навигационная система ГЛОНАСС — важный элемент для управления войсками и техникой, аналог американской системы GPS.

Мобильные системы запуска ракет

Космические войска РФ эксплуатируют мобильные системы для оперативного запуска спутников и ракет. Среди таких систем:

  1. "Ангара" — перспективный носитель для военных и гражданских спутников.
  2. "Союз-2" — используемая как для пилотируемых, так и беспилотных миссий, в том числе для военных целей.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Космические войска РФ активно развивают технологии радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нарушать работу вражеских спутников и средств связи.

Вывод

Сегодня Космические войска РФ являются важным элементом системы национальной безопасности, обеспечивая защиту космических активов страны, управление стратегическими космическими программами и поддержание боеспособности России в сфере космических технологий и оружия.

Уточнения

Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации. Система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке Земли, предоставляет навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений, а также зашифрованный сигнал повышенной точности для специального применения.

4 октября — День Космических войск ВС РФ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы космос
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