Сводка с фронта: Зеленский признался, что Курская авантюра была нужна, для привлечения дополнительной помощи Запада

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

Представляем сводку с фронта на пятница, 4 октября.

Освобождение Донбасса

Наступая к Покровску, российские войска под Селидово повторяют тактику флангового окружения Угледара. Сейчас там ВС РФ снова используют отработанный манёвр наращивания силы на флангах.

"Селидово для русских крайне важно, чтобы осуществлять дальнейшее продвижение на Покровск. Селидово обороняет бригада НГУ "Кара-Даг". Но россияне попытаются реализовать свои подходы с фланговым окружением и на этом участке фронта", — пишут западные аналитики.

Используя преимущество в бойцах, армия России давит на Покровском участке. Наверняка, населённые пункты Богоявленка и Пречистовка будут новым рубежом обороны для ВСУ. Однако обороняться в чистом поле намного труднее, чем держать оборону в застройках.

Сегодня поступает сообщение об одной из самых массовых "самоволок" в рядах армии Украины. Более сотни боевиков 123-й бригады теробороны из Николаева сбежали с позиций. Это подразделение должно было поддержать огнём гарнизон 72-й бригады армии Украины в Угледаре, но в результате не стали выполнять приказ.

По предварительной информации, в Николаевской области военные собрались на митинг в Вознесенске, чтобы заявить об отвратительной подготовке, а также нехватке оружия для участия в боях.

Курский фронт

По всей вероятности, на этом фронте ВСУ ввели резервы, идут тяжёлые бои с большими потерями, но линия боестолкновений упорно двигается к украинской границе. В Суджанском районе группировка войск "Север" с боями продолжает идти вперёд. Националисты предприняли одну контратаку у Плехово, но успеха не имели, из 10-ти штурмовиков потеряли 6 человек убитыми. На Кореневском участке "северяне" поводят зачистку лесопосадок.

В Глушковском районе "Бесстрашные" отразили одну атаку противника силами до взвода в районе села Весёлого. Помимо этого, артиллеристы и расчёты беспилотников нанесли огневое поражение живой силе врага в районе сёл Шпиль и Павловка. Потери врага здесь составили до 20 боевиков. Общее продвижение армии РФ в Курской области — 3700 метров.

А тем временем, бывший президент Украины Владимир Зеленский признался, что Курская авантюра Киеву была нужна, чтобы просто "привлечь дополнительную помощь Запада". В своём Telegram-канале он поблагодарил боевиков Вооружённых сил Украины за "Курскую операцию", которая "сильно помогла мотивировать тех", кто дает Украине пакеты поддержки.

Но понятно, что это на самом деле — это обычный обмен жизней граждан Незалежной на натовский металлолом.

Харьковское направление

На Волчанском участке фронта продолжаются бои в городе. За сутки "северяне" сорвали три попытки переброски подкреплений противника на правобережье реки Волчья. В ходе огневого поражения ликвидировано более 15 неонацистов.

На Липцовском участке разведка "Бесстрашных" вскрыла выдвижение украинских штурмовиков численностью до 8 человек в направлении посёлка Глубокое. Ударами дронов поражена бронемашина ВСУ, атака сорвана.

Помимо этого, сорвано две ротации бандеровцев из н. п. Липцы в направлении дач. Огнём русских артиллеристов уничтожено 10 человек личного состава ВСУ.

Уточнения

Сели́дово (укр. Сели́дове) — город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской общины. Расположен близ железнодорожной станции Селидовка. Экономически и исторически тесно связан с городом Новогродовка из-за интеграции окружающих города группы шахт в Групповую обогатительная фабрику «Россия» с добычей и переработкой 1,8 миллиона тонн каменного угля.



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