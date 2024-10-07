В США высказались о ходе войны с Ираном

5:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США могут использовать Израиль для ведения войны против Ирана, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на данные исследования аналитического центра Brookings Institution от 2009 года. В своей новой статье они рассуждают о ходе военных действий в отношении Ирана. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

После крупного ракетного удара Ирана по израильским военным и разведывательным объектам 1 октября, который был нанесен в отместку за израильский авиаудар по Тегерану 31 июля, израильские и западные источники все чаще указывают на то, что в ближайшее время ожидается новое, гораздо более масштабное нападение Израиля на Иран. Израильские официальные лица заявили, что рассматриваются удары по иранским ядерным объектам, объектам нефтедобычи, коммуникационному и банковскому секторам, а также "целенаправленные убийства" ключевых фигур в руководстве страны, причем один высокопоставленный сотрудник службы безопасности прямо угрожал убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ожидается, что любая такая атака будет поддержана западными странами, имеющими военное присутствие в регионе, в первую очередь Соединенными Штатами, причем поддержка Запада играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы Израиль был достаточно хорошо вооружен, чтобы его авиационные средства имели высокий уровень готовности и чтобы он поддерживал высокий уровень доступа к разведывательным данным с использованием западных спутников и другие активы.

Надвигающаяся возможность дальнейшей эскалации региональной войны на Ближнем Востоке заставила экспертов подчеркнуть, что нынешний ход военных действий отражает то, что изложено во влиятельном документе Brookings Institution, который был написан с целью предоставления рекомендаций о том, как отстаивать интересы США в отношении Ирана.

Статья 2009 года "Какой путь ведет в Персию?" основное внимание уделяет использованию Израиля в качестве эффективного средства защиты интересов западного блока, позволяющего западному миру сохранять правдоподобное отрицание, когда против Ирана совершаются заслуживающие международного осуждения нападения, а именно разрушение его экономики и ключевой инфраструктуры в результате ударов, которые будут считаться в высшей степени незаконными. Эта возможность описана в главе 5, озаглавленной "Предоставьте это Биби: разрешение или поощрение израильского военного удара", где Биби — популярное прозвище премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В документе отмечается по этому поводу:

"Как и в случае с американскими авиаударами по Ирану, целью этого политического варианта было бы уничтожение ключевых иранских ядерных объектов в надежде, что это значительно задержит приобретение Ираном собственного потенциала в области ядерного оружия. Однако в этом случае дополнительным элементом могло бы стать то, что Соединенные Штаты поощряли бы и, возможно, даже помогали бы израильтянам самим наносить удары в расчете на то, что международная критика и ответные действия Ирана будут направлены не против Соединенных Штатов, а против Израиля".

Иран уже много лет числится в списке четырех великих держав западного мира наряду с Китаем, Россией и Северной Кореей. Хотя его военный потенциал, безусловно, самый ограниченный из четырех, он по-прежнему считается одним из самых мощных на Ближнем Востоке, с которым может соперничать только Израиль. Поскольку Иран получает все больше китайских инвестиций и присоединился к возглавляемой Китаем Шанхайской организации сотрудничества, инициативе "Один пояс, один путь", его экономическое развитие независимо от западного мира и развитие значительного оборонного сектора рассматриваются как серьезные вызовы западным интересам. Иран неоднократно бросал прямой вызов интересам западного блока в регионе, особенно в ходе сирийского конфликта в 2010-х годах, когда он поддерживал местное правительство в борьбе с повстанцами, поддерживаемыми Западом, Турцией и Израилем, а также в Ливане, Ираке, Йемене и секторе Газа.

Достаточно разрушительное нападение Израиля на Иран может иметь значительные геополитические последствия, которые будут весьма благоприятны для западного мира, при этом сохраняется высокая вероятность того, что Израиль будет единственным, кто нанесет реальные удары, но эти удары будут решительно поддерживаться и координироваться несколькими государствами-членами НАТО.

Прибытие командующего Центральным командованием США Майкла Куриллы в Израиль 5 октября еще больше укрепило общее мнение о том, что предстоящее нападение будет тесно координироваться с Америкой и ее союзниками. Хотя исход нынешнего конфликта остается неопределенным, а прогнозы аналитиков относительно его дальнейшего развития по-прежнему сильно различаются, вероятность того, что Запад будет полагаться на Израиль в качестве посредника для нанесения ударов, остается значительной.