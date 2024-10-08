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Петр Ермилин

В США заявили об истощении ВСУ в Курской области

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Украина потеряла более 20650 человек личного состава в Курской операции, обратили внимание обозреватели американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) на соответствующую статистику Минобороны РФ. В своей новой статье журналисты называют положение ВСУ под Курском "интенсивным истощением". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили об истощении ВСУ в Курской области
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

По оценкам Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины и сопровождающие их иностранные силы потеряли более 20650 военнослужащих в российской Курской области с начала наступления на эту территорию в начале августа.

6 октября министерство сообщило, что украинские вооруженные силы потеряли более 400 солдат и 16 единиц военной техники в столкновениях в приграничных районах Курска за последние 24 часа, при этом в отдельных сообщениях подчеркивалось, что российские ВВС задействовали ударные истребители Су-34 для нейтрализации целей в регионе.

Параллельно с массированным наступлением на Курск, начатым 6 августа, украинская армия предприняла неудачную одновременную атаку на Белгородскую область России, понеся при этом большие потери. В отчете The Washington Post упоминаются раненые украинские военнослужащие, эвакуированные с линии фронта, отмечается, что в нападении участвовал "парк бронетехники, [передвигавшийся] средь бела дня", а один солдат назвал операцию "безумной".

С самого начала многие прогнозировали, что украинские войска понесут огромные потери в Курской битве, поскольку штурмовая группа была изолирована от остальной украинской армии и окружена большим количеством российских войск с разных сторон. Войска в Курске также были гораздо более уязвимы для российских авиаударов. Потери были особенно значительными из-за большого количества задействованных элитных подразделений, в том числе имеющих самую современную украинскую технику, такую как танки Т-80 и Leopard 2A6. Российские источники предсказывают, что тяжелые потери в Курской битве могут ускорить успехи российских наземных подразделений в Донбассе после того, как силы вторжения в Курск будут полностью разгромлены, поскольку это значительно ослабит украинские силы на линии фронта.

С начала августа появляется все больше подробностей о роли персонала из стран-членов НАТО в поддержке штурма Курска, и, в частности, американская военная организация Forward Observations Group подтвердила размещение своего персонала в Курске. Группа разместила свои фотографии в этом регионе, что было подтверждено данными геолокации. Украинские военнослужащие подтвердили присутствие в наступлении военнослужащих из стран-членов НАТО, и примечательным примером, широко цитируемым российскими источниками, является военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады Руслан Полторацкий, который заявил:

"Когда мы пересекли границу с Россией, сначала я подумал, что был какой-то шум на линии соприкосновения. Но потом я различил, о чем они говорили — они говорили по-английски, по-польски, может быть, даже по-французски. Я ничего не понял, сказал в рацию - "повторите, повторите", услышав какую-то тарабарщину".

"Когда они уже заняли позиции [в Курской области], они также вышли в эфир со своим начальством, в том числе и с нашим, и я также слышал, как они что-то говорили по-английски и на каком-то другом языке. Что-то о домах, хаосе", — добавил он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу курская область белгородская область
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