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Дмитрий Плотников

Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения

Силовые структуры » Военные новости

Анализ ядерных сил РФ становится всё более ответственной задачей.

Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения
Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Это отчасти из-за решения Кремля приостановить участие в новом СНВ, двустороннем договоре РФ и США, который требует от стран обмена информацией о количестве ядерных сил, боеголовок и пусковых установок. И, конечно, Пентагон очень настораживают наши РВСН — Ракетные войска стратегического назначения, которые имеют на вооружении шахтные и мобильные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). И особенно их пугает ракетный комплекс "Авангард"…

О чём речь

Ракетный комплекс "Авангард" — это одна из самых современных и обсуждаемых разработок российского оборонного комплекса. Этот гиперзвуковой комплекс представляет собой серьёзный прорыв в области стратегических вооружений и вызывает большой интерес как у военных экспертов, так и у широкой общественности.

А что же такое "Авангард"?

"Авангард" — это не ракета в традиционном понимании, а планирующий гиперзвуковой боевой блок, способный маневрировать на большой скорости в атмосфере. Он запускается с межконтинентальной баллистической ракеты и, достигнув определенной точки траектории, отделяется от нее и планирует к цели.

Основные характеристики

  • Гиперзвуковая скорость: боевой блок "Авангард" развивает скорость, значительно превышающую скорость звука, что делает его практически неуязвимым для существующих систем противоракетной обороны.
  • Маневрирование: способность маневрировать на больших высотах и скоростях позволяет ему обходить системы противоракетной обороны и поражать цели с высокой точностью.
  • Дальность полёта: "Авангард" имеет межконтинентальную дальность, что позволяет ему поражать цели в любой точке земного шара.
  • Термозащита: боевой блок оснащен уникальной термозащитой, позволяющей ему выдерживать экстремальные температуры, возникающие при гиперзвуковом полёте.

Принцип работы

  1. Запуск: боевой блок "Авангард" запускается с межконтинентальной баллистической ракеты.
  2. Подъём на высоту: ракета-носитель выводит боевой блок на высоту, после чего он отделяется.
  3. Планирование: боевой блок начинает планировать к цели, совершая манёвры для уклонения от средств противоракетной обороны.
  4. Поражение цели: достигнув цели, боевой блок поражает её с высокой точностью.

Значение для военной стратегии

Появление "Авангарда" существенно меняет баланс сил в мире. Благодаря своим уникальным характеристикам, он способен прорвать любую существующую систему противоракетной обороны и гарантированно поразить цель. Это делает его мощным сдерживающим фактором и повышает обороноспособность России.

Критика Запада

Несмотря на все свои преимущества, "Авангард" вызывает и определённые вопросы. Некоторые западные "эксперты" выражают сомнения в его реальной эффективности и указывают на ряд технических проблем, которые могут возникнуть при его эксплуатации. Кроме того, развертывание такого оружия может привести к новой гонке вооружений.

Вывод

"Авангард" — это уникальное оружие, которое открывает новые возможности для развития военной стратегии. Оно представляет собой серьёзный вызов для существующих систем противоракетной обороны и может оказать существенное влияние на баланс сил в мире.

И к разговору о том, как быстро гиперзвуковые вооружения могут достигать цели, ниже визуализация скорости полёта гиперзвукового маневрирующего блока "Авангарда". Заявленная скорость — более 20 М (20,4 тысячи кмч). Мощность боевой части — 800 килотонн.

Уточнения

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — войска постоянной боевой готовности, предназначенные для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических направлениях и составляющих основу военных и военно-экономических потенциалов противника. На основном вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.

Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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