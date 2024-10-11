Связист интернациональной бригады: без связи на фронте происходит хаос и бардак

Боец интернациональной бригады "Пятнашка" Александр Гриденко с позывным Саня Cвязь в разговоре со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой развеял миф о тёплой уютной комнатке связистов. "Мы первыми идём в связке со штурмовиками", — подчеркнул он.

— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.

— Меня зовут Александр Гриденко, позывной — Саня Cвязь. Я являюсь бойцом интернациональной бригады "Пятнашка". Здесь, на курском направлении, мы с самого начала. Основная моя задача — обеспечение нашего подразделения связью. И тыловых позиций, и передовых позиций. В нашем отряде работают и бэпэлэашники, и связисты. Я считаю, что связь на фронте — это один из важнейших аспектов.

— Саша, многие думают, что связист — это человек, который сидит в уютной комнате с кучей аккумуляторов, батареек далеко от линии фронта. Сидит, связь обеспечивает. Объясни, пожалуйста, что такое связист на фронте сейчас.

— Часто слышу такое мнение и хочу его опровергнуть. Они глубоко не правы. Когда мы попали в Курск, 7 августа, мы выходили со штурмовиками на равных. Занимали позиции и обеспечивали их связью. Идёт штурмовик, и идёт связист в обязательном порядке. Мы выходили на все передовые позиции. Необходимо было обеспечить эти позиции связью, потому что без связи происходит хаос, бардак, и зачастую ничего хорошего на фронте не бывает.

Второй аспект — это операторы беспилотников, которые проводят разведку. Опять же организовывают связь, в том числе со штурмовиками, определяют, какая обстановка в округе.

Сейчас, в нынешних реалиях нашей войны, это основные факторы. И тот факт, что благодаря нашим бэпэлэашникам, штурмовикам и связистам мы в первые дни этой нашей курской баталии остановили продвижение укров — это неоспоримый факт. Оперативное наше вмешательство, то, что мы здесь оказались вовремя. Шло время на часы. Каждый час наш противник занимал новые позиции. Появление нас — интернациональной бригады "Пятнашка" и непосредственно наших бойцов — на фронте позволило остановить продвижение. А сейчас мы уже повернули наступление в обратную сторону. Мы шаг за шагом давим противника и освобождаем наши территории.

— Связист идёт в связке со штурмовиком. Они идут вдвоём, правильно?

— Да. В начале любых боевых действий так происходит. Потому что нет связи — нет порядка. Когда связь налажена и штурмовики могут проводить и ротации, и свою работу в штатном режиме, связисты в какой-то степени откатываются. Но связь дело такое: о ней никто не вспомнит, пока она работает.

Потом что-то происходит: контроль связи — всё ломается. И техника не вечна, есть проблемы. Оперативная бригада выезжает. На данный момент у нас со связью нет проблем вообще, от слова "совсем". В первые дни нам было тяжеловато, потому что здесь другие рельефы — вверх, вниз, леса.

Но мы отладили, разобрались, как это делать. Сейчас из проблем как таковых — только посёлки, которые мы освобождаем, и нужно оперативно туда выдвинуться и наладить стабильную связь. Этим мы сейчас и занимаемся.

— Интернациональная бригада "Пятнашка" известна ещё с 2014 года, она возникла, как только началась "русская весна" в Донбассе. Люди в Донецке её знают, а всероссийской славы она пока ещё не приобрела. Расскажи о самой бригаде, как она возникла, почему называется интернациональной бригадой.

— Создавалась она в 2014 году. Я не присутствовал в это время как воин. На тот момент я занимался предпринимательской деятельностью, потом, в 2018 году, общественной деятельностью. Моё знакомство с военным делом произошло в 2022 году. 24 февраля я как доброволец пошёл в военкомат и там уже по стечению обстоятельств попал в интернациональную бригаду "Пятнашка".

Интернациональной бригадой она называется из-за того, что у нас в составе нашей бригады очень много ребят из разных стран. Есть у нас и китайцы, и кубинцы, и венесуэльцы. Был парень — сейчас в отпуске — из Шри-Ланки. Естественно, абхазы, осетины. Очень хорошо себя проявил батальон "Арбат" — это армяне. Здесь, на курском направлении, — донецкие ребята и бойцы со всех уголков нашей большой России и всего мира.

— Поэтому вы воины-интернационалисты. Кстати, можно вас назвать и так.

— Совершенно верно.

— Насколько я знаю, ты участвовал в знаменитой операции по взятию Авдеевки, в операции "Труба"?

— Громко сказано — "по взятию Авдеевки", но участвовал.

— Как это было?

— Порядка восьми лет интернациональная бригада "Пятнашка" участвовала во взятии Авдеевки. Это неоспоримый факт. Это было с начала 2014-го, работа на промзоне. Так как на протяжении последних двух лет я был добровольцем в составе интернациональной бригады "Пятнашка" и занимался связью, то непосредственно побывал и в "Трубе".

— "Труба" — это что было?

— Это соединительное водоснабжение Авдеевки и Донецка.

— Насколько труба была узкой?

— Это труба диаметром 1,2 метра. Надо нагнувшись идти. Толстый металл с сильным эхо. Любой выстрел, любое движение очень бьёт по ушам и настораживает.

— Какой длины была эта труба?

— На разных участках мы входили в неё и выходили... Там метров триста или чуть больше. Где-то выходили из трубы и делали свои собственные подкопы. Но основное — это был лаз, где можно было передвигаться, эвакуировать раненых и, естественно, попасть в тыл к противнику. Что и было произведено всеми силами и министерства обороны, и нашей бригады. И Авдеевка освобождена наконец-таки.

— А какая твоя работа была в этой трубе? Ты связь проводил?

— Да, там была связь, там были средства опознавания. Мы на какой-то момент, на начальных этапах, не знали, догадывается о наших действиях противник или нет. И мы постепенно обследовали, была разведка, для того чтобы в обратную сторону к нам не зашёл в тыл враг. Необходимы были средства связи и видеонаблюдение, которое выводилось на пульт. Мы знали, кто там, как. И постепенно продвигались. Опять же по этому каналу видеосвязи, по этой трубе, мы подавали дальше уже связь, туда, на передовые позиции, где вышли.

— Ты человек донецкий абсолютно. В Донецке — совершенно другая война. Там города, сельской местности мало. В основном застройка городская. А Курская область — это всё-таки леса. Как здесь? Как вы приспособились к этой обстановке с начала событий в Курской области?

— Это и была небольшая трудность для нас: слишком большие леса, большие перепады рельефа. Это овраги и лесополоса. Очень плотный зелёный лист, который тяжело позволяет проводить разведку.

Соответственно, на данный момент это затрудняет скорость освобождения Курской области. Но осень идёт, зима близко, поэтому, хохлы, держитесь, скоро мы уже будем в Сумах.

— Так уверены, что быстро освободим Курскую область? До зимы освободим?

— А как без уверенности воевать? Конечно, мы уверены в нашей победе. А как по-другому?

— Но враг хорошо закрепился.

— Это бесспорно. Враг закрепился, каждый метр даётся очень тяжело. Есть и потери. Но только с таким настроем мы освободим сначала Курскую землю, а потом победим нашего врага.

Уточнения

Интернациональная бригада «Пятнашка» — российское нерегулярное вооружённое формирование, с 2014 года принимающее участие в российско-украинской войне.



