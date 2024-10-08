Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер": великий и ужасный солист на СВО

Силовые структуры » Военные новости

Сегодня, 8 октября, ночью в Днепропетровской области в промышленной зоне Павлограда был нанесён ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер": великий и ужасный солист на СВО
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

После разгрома в городе Угледаре, 72-ю омбр армии Украины вроде как вывели для восстановления. Но, как видно ниже на видео объективного контроля — украинское восстановление не удалось.

Надо отметить, что до спецоперации ОТРК примерно 15 лет ждал своего звёздного часа, ибо этот комплекс так по назначению и не применялся. И вот надо сказать, что "Искандер" не разочаровывает.

О чём речь

"Искандер" — это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), разработанных для точного поражения важных целей противника на значительных расстояниях. Комплекс обладает высокой мобильностью, точностью и живучестью, что делает его одним из самых современных и эффективных средств поражения в своем классе.

Основные характеристики и модификации

  • Модели: "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э".
  • Дальность стрельбы: до 500 км (в зависимости от модификации и типа ракеты).
  • Точность: высокая точность поражения целей достигается благодаря применению современных систем наведения.
  • Мобильность: комплекс может быстро развертываться и менять позицию, что затрудняет его обнаружение и поражение противником.
  • Многообразие боеприпасов: комплекс может использовать различные типы ракет, включая баллистические и крылатые, с различными типами боевых частей.

Компоненты комплекса

  1. Самоходная пусковая установка: служит для транспортировки и запуска ракет.
  2. Транспортно-заряжающая машина: обеспечивает пополнение боекомплекта пусковой установки.
  3. Командный пункт: осуществляет управление комплексом и планирование боевых задач.

Принцип работы

Разведка: выявление и определение координат целей.

Планирование: разработка плана огневого поражения.

Подготовка к пуску: загрузка ракет на пусковую установку, наведение на цель.

Пуск: запуск ракеты.

Поражение цели: точное поражение цели боевой частью ракеты.

Характеристики ракет

 Дальность поражения

  1. "Искандер-М": до 500 км (использует квазибаллистические ракеты, что затрудняет их перехват).
  2. "Искандер-К": дальность до 500 км, неофициально могут достигать 2000 км (с крылатыми ракетами).

Типы ракет

  1. Баллистические ракеты: 9М723, квазибаллистические, с возможностью манёвра.
  2. Крылатые ракеты: 9М728 (Р-500) в комплексе "Искандер-К", летят на малых высотах с высокой точностью.

Преимущества комплекса "Искандер"

  • Высокая точность: обеспечивает эффективное поражение даже небольших целей.
  • Большая дальность стрельбы: позволяет поражать цели на значительном удалении.
  • Мобильность: затрудняет обнаружение и поражение его противником.
  • Широкий спектр боеприпасов: позволяет решать различные боевые задачи.
  • Защита от средств противовоздушной обороны: способен преодолевать современные системы ПВО.

Применение

Комплекс "Искандер" используется для поражения важных военных объектов, таких как:

  • Командные пункты
  • ЗРК
  • Аэродромы
  • Узлы связи
  • Склады боеприпасов
  • Перспективы развития.

Вывод

Разработка комплекса продолжается, и в будущем ожидается появление новых модификаций с ещё более высокими характеристиками.

Уточнения

Павлогра́д (укр. Павлогра́д) — город в Днепропетровской области Украины, центр Павлоградского района. Расположен между реками Самарой и Волчьей (бассейн Днепра). Через город протекает река Гнёздка, соединяющая реки Самара и Волчья. Получил статус города в 1784 году.

Ночной ракетный удар ОТРК "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й отдельной бригады ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы павлоград
Обсудить
Новости Все >
Вирусолог Аграновский: последствия "Омикрона" проявятся через несколько лет
Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тыс. руб
Александр Лукашенко — о призывающих идти на Белоруссию: пусть попробуют
Экс-следователю вынесли приговор за самую крупную взятку за всю историю России
Потеряли гораздо больше: эксперт назвал численность ВСУ при вторжении в Курскую область
Пять самых дорогих раритетных автомобилей в России — за них просят от 50 до 307 миллионов рублей
Промежуточное состояние между жизнью и смертью: сенсация в биологии
Зоопсихологи работают со спасенными кенгурятами
Замена фар и аккумулятора: что нельзя делать без риска для автомобиля
Виртуальные операторы против "большой тройки": Новая эра мобильной связи в Крыму
Сейчас читают
Полезно ли спать с домашними животными
Домашние животные
Полезно ли спать с домашними животными Аудио 
Где нельзя сажать лук и чеснок
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать лук и чеснок Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер": великий и ужасный солист на СВО Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Полезно ли спать с домашними животными
Полезно ли спать с домашними животными
Последние материалы
Русские изобретательны: во Франции объяснили неэффективность санкций
Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тыс. руб
Александр Лукашенко — о призывающих идти на Белоруссию: пусть попробуют
От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы 
Экс-следователю вынесли приговор за самую крупную взятку за всю историю России
Потеряли гораздо больше: эксперт назвал численность ВСУ при вторжении в Курскую область
Пять самых дорогих раритетных автомобилей в России — за них просят от 50 до 307 миллионов рублей
Промежуточное состояние между жизнью и смертью: сенсация в биологии
Зоопсихологи работают со спасенными кенгурятами
Замена фар и аккумулятора: что нельзя делать без риска для автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.