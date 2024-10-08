Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер": великий и ужасный солист на СВО

Сегодня, 8 октября, ночью в Днепропетровской области в промышленной зоне Павлограда был нанесён ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

После разгрома в городе Угледаре, 72-ю омбр армии Украины вроде как вывели для восстановления. Но, как видно ниже на видео объективного контроля — украинское восстановление не удалось.

Надо отметить, что до спецоперации ОТРК примерно 15 лет ждал своего звёздного часа, ибо этот комплекс так по назначению и не применялся. И вот надо сказать, что "Искандер" не разочаровывает.

О чём речь

"Искандер" — это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), разработанных для точного поражения важных целей противника на значительных расстояниях. Комплекс обладает высокой мобильностью, точностью и живучестью, что делает его одним из самых современных и эффективных средств поражения в своем классе.

Основные характеристики и модификации

Модели: "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э".

Дальность стрельбы: до 500 км (в зависимости от модификации и типа ракеты).

Точность: высокая точность поражения целей достигается благодаря применению современных систем наведения.

Мобильность: комплекс может быстро развертываться и менять позицию, что затрудняет его обнаружение и поражение противником.

Многообразие боеприпасов: комплекс может использовать различные типы ракет, включая баллистические и крылатые, с различными типами боевых частей.

Компоненты комплекса

Самоходная пусковая установка: служит для транспортировки и запуска ракет. Транспортно-заряжающая машина: обеспечивает пополнение боекомплекта пусковой установки. Командный пункт: осуществляет управление комплексом и планирование боевых задач.

Принцип работы

Разведка: выявление и определение координат целей.

Планирование: разработка плана огневого поражения.

Подготовка к пуску: загрузка ракет на пусковую установку, наведение на цель.

Пуск: запуск ракеты.

Поражение цели: точное поражение цели боевой частью ракеты.

Характеристики ракет

Дальность поражения

"Искандер-М": до 500 км (использует квазибаллистические ракеты, что затрудняет их перехват). "Искандер-К": дальность до 500 км, неофициально могут достигать 2000 км (с крылатыми ракетами).

Типы ракет

Баллистические ракеты: 9М723, квазибаллистические, с возможностью манёвра. Крылатые ракеты: 9М728 (Р-500) в комплексе "Искандер-К", летят на малых высотах с высокой точностью.

Преимущества комплекса "Искандер"

Высокая точность: обеспечивает эффективное поражение даже небольших целей.

Большая дальность стрельбы: позволяет поражать цели на значительном удалении.

Мобильность: затрудняет обнаружение и поражение его противником.

Широкий спектр боеприпасов: позволяет решать различные боевые задачи.

Защита от средств противовоздушной обороны: способен преодолевать современные системы ПВО.

Применение

Комплекс "Искандер" используется для поражения важных военных объектов, таких как:

Командные пункты

ЗРК

Аэродромы

Узлы связи

Склады боеприпасов

Перспективы развития.

Вывод

Разработка комплекса продолжается, и в будущем ожидается появление новых модификаций с ещё более высокими характеристиками.

Уточнения

Павлогра́д (укр. Павлогра́д) — город в Днепропетровской области Украины, центр Павлоградского района. Расположен между реками Самарой и Волчьей (бассейн Днепра). Через город протекает река Гнёздка, соединяющая реки Самара и Волчья. Получил статус города в 1784 году.



Ночной ракетный удар ОТРК "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й отдельной бригады ВСУ