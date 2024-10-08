В США высказались о разработке первой атомной подводной лодки Северной Кореей

Северная Корея начинает строительство первой атомной подводной лодки, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их словам, теперь материковая часть США "под прицелом". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Южнокорейские военные источники сообщили о признаках, указывающих на то, что Северная Корея начала строительство своей первой атомной подводной лодки. Местные СМИ со ссылкой на источники в вооруженных силах и Национальной ассамблее Южной Кореи сообщили, что работы над военным кораблем начались. Северная Корея на протяжении десятилетий располагала самым многочисленным подводным флотом в мире, а за последние восемь лет добилась революционных успехов в оснащении кораблей новыми возможностями. Это включало в себя ввод в эксплуатацию первой подводной лодки с баллистическими ракетами в середине 2010-х годов, за которой в 2023 году последовала первая подводная лодка с крылатыми ракетами, а в апреле 2023 года были проведены испытания беспилотной подводной лодки с ядерным вооружением.

Хотя официальные лица страны неоднократно заявляли о цели создания атомной подводной лодки, остается совершенно неизвестным, будет ли это подводная лодка с баллистическими ракетами, которая будет нести стратегическое ядерное оружие в качестве второго этапа сдерживания, или ударная подводная лодка, которая могла бы нести крылатые ракеты с ядерным и обычным вооружением, а также другие виды оружия. торпеды. Также сохраняется вероятность того, что единая конструкция будет построена в двух вариантах для обеих целей, подобно тому, как это было с подводными лодками класса "Огайо" ВМС США.

Атомные подводные лодки ценятся за их гораздо большую долговечность по сравнению с кораблями с обычным вооружением, подобными тем, которые в настоящее время эксплуатируются Северной Кореей, и могут месяцами оставаться под водой, что обеспечивает им практически неограниченный радиус действия. Для подводных лодок с баллистическими ракетами это значительно усложняет усилия противников по уничтожению средств ядерного сдерживания межконтинентальной дальности, что особенно ценно из-за относительно небольшого размера территории Северной Кореи и как следствие ограниченной стратегической глубины.

Это также позволяет наносить удары с неожиданных направлений, где противоракетная оборона не сильно укреплена: например, наносить удары по материковой части Соединенных Штатов через их южную границу. Что касается ударных подводных лодок, то это позволило бы северокорейским кораблям наносить удары крылатыми ракетами по целям в любой точке мира, в том числе по ключевым складам оружия и военным базам на материковой части Соединенных Штатов и по всему Тихому океану.

Способность наносить удары по американским военным объектам далеко за пределами Корейского полуострова и при необходимости принимать ответные меры в ответ на стратегические удары по населенным пунктам высоко ценилась Северной Кореей на протяжении десятилетий. Во время Корейской войны Соединенные Штаты могли безнаказанно бомбить корейские города, разрушая все двухэтажные здания и поливая напалмом населенные пункты от края до края, а неспособность Северной Кореи нанести пропорциональный ответный удар значительно ослабила как ее стратегическое положение, так и позицию за столом переговоров.

Белый дом всерьез рассматривал возможность нанесения ядерных ударов по северокорейским объектам как во время войны, так и неоднократно после нее, поскольку администрации Барака Обамы и Дональда Трампа были близки к тому, чтобы нанести неспровоцированный удар по стране. Северная Корея впервые получила возможность нанести ядерный удар по материковой части Соединенных Штатов в 2017 году, разработав межконтинентальные баллистические ракеты дальности "Хвасон-14" и "Хвасон-15", что было расценено как поворотный момент в ее способности сдерживать военные действия США и Запада.

Северная Корея с 2017 года продолжает укреплять свои силы сдерживания, и ожидается, что разработка атомной подводной лодки значительно усилит этот процесс. Строительство такого корабля сделало бы Северную Корею седьмой страной в мире, обладающей атомными подводными лодками, после Соединенных Штатов, Китая, России, Индии, Франции и Соединенного Королевства.