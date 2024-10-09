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Петр Ермилин

В США объяснили планы 60-процентного увеличения боеготовых сил НАТО

4:05
Силовые структуры » Военные новости

НАТО планирует масштабное 60-процентное увеличение боеготовых сил с численностью личного состава 245 000 человек, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Причины подобных намерений они анализируют в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США объяснили планы 60-процентного увеличения боеготовых сил НАТО
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, CC BY 2.0

Согласно сообщениям немецких СМИ, ссылающихся на неопубликованные документы Североатлантического альянса, НАТО планирует создать 49 новых боеготовых бригад, каждая из которых насчитывает около 5000 человек личного состава. Это на 60 процентов увеличит нынешнюю численность, составляющую 82 такие бригады. Численность боевого корпуса будет увеличена с шести до 15, а штаб-квартиры дивизий — с 24 до 38, чтобы управлять новыми бригадами и оказывать им поддержку в соответствии с новыми требованиями к минимальному потенциалу, представленными Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.

В докладе приводится необходимость противодействия России в качестве основного обоснования продолжения этой экспансии. Напряженность в отношениях между Россией и НАТО неуклонно возрастала после свержения украинского правительства в 2014 году и последующей вспышки гражданской войны в стране, в которой каждая из сторон поддерживала противоборствующие стороны, а отношения еще больше ухудшились после февраля 2022 года.

Военнослужащие из стран-членов НАТО сыграли центральную роль в продолжающемся российско-украинском конфликте, в том числе в качестве советников, логистов, комбатантов и в других областях, и их присутствие было ключевым для эксплуатации нового оборудования по стандартам НАТО, поставляемого в страну.

В ходе последнего украинского наступления в российской Курской области военнослужащие из США, Польши и Франции сыграли очень важную роль на местах. Наряду с военнослужащими, проходящими срочную службу, важную роль также сыграли контрактники и добровольческие подразделения из западных стран, позиции которых российские войска постоянно выбирали для нанесения ударов.

Таким образом, Россия и НАТО все чаще считаются находящимися в состоянии войны, хотя и на грани полномасштабного конфликта. НАТО также уделяет все больше внимания операциям за пределами Европы, пытаясь противостоять другим соперникам Запада в других регионах — в первую очередь в Северо-Восточной Азии, нацеленным на Китай и Северную Корею.

С присоединением Финляндии к Североатлантическому альянсу протяженность границы НАТО с Россией в 2023 году увеличилась более чем вдвое, а присоединение финских и шведских вооруженных сил к силам блока значительно повысило их боевые возможности.

Финские вооруженные силы, в частности, вложили значительные средства в приобретение новой техники, такой как истребители-невидимки F-35. Хотя планы Североатлантического союза по увеличению численности боеготовых бригад на 60 процентов отнюдь не противоречат преобладающим тенденциям, его способность позволить себе такое увеличение остается под вопросом из-за экономического кризиса на большей части Европы и непомерного накопления долга в Соединенных Штатах.

За 25 лет, прошедших после окончания холодной войны, сухопутные войска по всему Североатлантическому альянсу столкнулись с серьезными сокращениями из-за очень высоких расходов на сухопутные войска западных стран, в основном из-за высоких зарплат личного состава, что сделало восстановление финансирования крайне сложным делом.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы нато швеция финляндия
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