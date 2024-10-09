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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: под Покровском "пропала" целая бригада ВСУ, Киев потеряет Торецк в ближайшую неделю

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: под Покровском "пропала" целая бригада ВСУ, Киев потеряет Торецк в ближайшую неделю
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 9 октября.

Освобождение Донбасса

Приходят сообщения не просто об успешных действиях русской армии, но и о территориальных успехах у Торецка, под Курахово, а значит, по всему Донецкому фронту. Вокруг Селидово готов новый котёл.

Накануне армия РФ в Торецке продвинулась вдоль ул. Торговой и Рудничной, продолжая штурмовые действия у шахты "Центральной". Штурмовые действия шли в самом центре: у центрального рынка и зданий управы города и полиции. Под контролем русских воинов территория управы шахты Центральная и часть частного сектора. По данным, российские войска уже полностью заняли все многоэтажки города. Район Забалка тоже полностью под контролем освободителей.

Генштабе Украины уже понимает, что потеряет контроль над Торецком в ближайшую неделю, ВС РФ сильно давят на этом участке СВО, а резервов у националистов киевского режима нет. Нацбригады ВСУ не принимают активного участия в обороне, а лишь совершают рейды на флангах, которые больше являются пиар-действиями.

Огромные потери ВСУ

Сообщается об огромных потерях 152-й бригады ВСУ на этом направлении. Как пишет известный укронацист Игорь Мосийчук*, в бригаде много "двухсотых" и "трёхсотых", но командование подаёт потери, как "пропавшие без вести".

"Волонтер" Сергей Притула также подтвердил огромные потери ВСУ, отмечая, что средняя укомплектованность подразделений армии Украины сейчас составляет не более 20 процентов, а во многих частях — ещё меньше. Весной данный показатель составлял около 40 процентов. Это указывает на то, что Киев не успевает восполнять потери мобилизованными.

На фоне этого очень показательна информация, что под Покровском "вдруг" куда-то пропала целая бригада. Конкретно заявлено о 152-й бригаде ВСУ, однако 150-я и 151-я бригады, которые тоже были брошены сюда для "латания" дыр на фронте, тоже присутствуют в списке пропавших.

Таких масштабных потерь не было у киевского режима давно. Но и ничего необычного не происходит: необученные "мобики" попадают на фронт, через пару тройку дней сразу из "учебки". Ясно, что никакого другого исхода событий при этом подходе к собственным солдатам, быть не может. С 90 процентами насильно мобилизованными сражаться у Украины не получится.

Курская битва

ВС РФ продолжают наступление в приграничье. Бои не прекращаются, неонацисты сидят в обороне, а российская армия сохраняет инициативу, продолжая атаки для вытеснения врага в районах посёлков Плехово, Дарьино и Николаево-Дарьино. Активные штурмы идут в Любимовке, где 106-я дивизия ВДВ заняла уже более полпосёлка.

За сутки отражены три контратаки ВСУ в направлении Любимовки, Плехово и Русского Поречного. Потери противника — свыше 200 украинских боевиков и наёмников, уничтожено три ББМ, а также 4 артиллерийских орудия, два миномёта и три автомобиля.

В кулуарах Генштаба ВСУ ходят слухи, что у Киева закончился резерв для контрнаступления в 2025 году. Военной техники не хватает даже на оборону Донбасса. Зеленский постоянно требует от главкома Александра Сырского активных действий, но Курская авантюра полностью уничтожила их возможности к большим кампаниям.

* - внесён в список террористов и экстремистов.

Уточнения

Боевая бронированная машина (ББМ) — военная боевая сухопутная самоходная машина, обладающая бронезащитой и способностью передвигаться по пересечённой местности, предназначенная для ведения боевых действий.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу торецк курахово покровск
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