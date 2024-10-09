Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область

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В руки российским воинам в Курской области попала канадская бронемашина Roshel Senator.

Фото: commons.wikimedia.org by Basedosaurus, CC BY-SA 4.0

Этот бронеавтомобиль был подбит, перевернулся, и теперь после "препарирования" нашими военными инженерами — отправится украшать очередную выставку трофейной и подбитой натовской техники.

Напомним, в конце 2023 года Канада поставила в Вооружённые силы Украины около 1 тысячи бронемашин Senator. Большая часть из них задействована во вторжении в Курскую область. Именно там они и были уничтожены.

О чём речь

Roshel Senator — многофункциональная бронированная машина, произведённая канадской компанией Roshel Defense Solutions. Она используется для выполнения различных тактических задач, включая патрулирование, перевозку личного состава, разведку и транспортировку высокопоставленных лиц. Машина разработана с учетом современных угроз и обеспечивает высокую степень защиты для экипажа и пассажиров.

Основные характеристики

1. Класс защиты

Уровень бронирования по стандарту CEN 1063 BR6, что означает защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм. Возможна установка дополнительной защиты для повышения уровня до BR7 (защита от более мощных бронебойных пуль).

2. Экипаж и пассажировместимость

Экипаж: 2 человека (водитель и командир). Вместимость: до 10 пассажиров, в зависимости от конфигурации (обычно 8 десантников в дополнение к экипажу).

3. Двигатель

Senator оснащён мощным дизельным двигателем, который обеспечивает высокую маневренность как на шоссе, так и на пересечённой местности. Максимальная скорость: около 110 км/ч. Запас хода: около 800 км, что делает его эффективным для длительных операций без необходимости дозаправки.

4. Мобильность

Полный привод (4x4) обеспечивает высокую проходимость. Независимая подвеска позволяет машине комфортно передвигаться по пересеченной местности. Броневик построен на шасси коммерческого грузовика Ford F-550, что обеспечивает высокую ремонтопригодность и доступность запчастей.

5. Вооружение

Машина может быть оснащена различными типами вооружения, включая дистанционно управляемые оружейные станции (для установки пулемётов до 12,7 мм или гранатомётов). Возможность интеграции дополнительных систем, таких как системы активной защиты или системы постановки дымовых завес.

6. Оснащение

Современные средства связи и навигации. Возможность установки систем видеонаблюдения и наблюдательных комплексов. Опциональная установка оборудования для радиоэлектронной борьбы.

7. Модульность

Машина может быть адаптирована для различных задач, включая:

Бронированный персоналосброс (перевозка войск). Разведывательная машина. Медицинская эвакуационная машина. Машина для транспортировки высокопоставленных лиц (VIP-защита).

Преимущества

Высокий уровень защиты: машина предлагает отличную защиту от огнестрельного оружия, взрывных устройств и мин, что делает её идеальной для операций в опасных зонах.

Многофункциональность: благодаря модульности и возможности адаптации для различных задач, Senator широко используется как полицейскими, так и военными силами.

Проходимость: хорошая маневренность на сложной местности, что позволяет использовать машину в самых разных условиях — от городской среды до пустынь и горных районов.

Вывод

Roshel Senator представляет собой современное, универсальное и защищённое средство для тактических операций, способное эффективно работать в самых сложных условиях, что делает его востребованным среди военных и сил безопасности по всему миру.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



Обзор канадской бронемашины "Roshel Senator" на вооружении ВСУ