Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область

4:16
Силовые структуры » Военные новости

В руки российским воинам в Курской области попала канадская бронемашина Roshel Senator.

Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область
Фото: commons.wikimedia.org by Basedosaurus, CC BY-SA 4.0

Этот бронеавтомобиль был подбит, перевернулся, и теперь после "препарирования" нашими военными инженерами — отправится украшать очередную выставку трофейной и подбитой натовской техники.

Напомним, в конце 2023 года Канада поставила в Вооружённые силы Украины около 1 тысячи бронемашин Senator. Большая часть из них задействована во вторжении в Курскую область. Именно там они и были уничтожены.

О чём речь

Roshel Senator — многофункциональная бронированная машина, произведённая канадской компанией Roshel Defense Solutions. Она используется для выполнения различных тактических задач, включая патрулирование, перевозку личного состава, разведку и транспортировку высокопоставленных лиц. Машина разработана с учетом современных угроз и обеспечивает высокую степень защиты для экипажа и пассажиров.

Основные характеристики

1. Класс защиты

  1. Уровень бронирования по стандарту CEN 1063 BR6, что означает защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.
  2. Возможна установка дополнительной защиты для повышения уровня до BR7 (защита от более мощных бронебойных пуль).

2. Экипаж и пассажировместимость

  1. Экипаж: 2 человека (водитель и командир).
  2. Вместимость: до 10 пассажиров, в зависимости от конфигурации (обычно 8 десантников в дополнение к экипажу).

3. Двигатель

  1. Senator оснащён мощным дизельным двигателем, который обеспечивает высокую маневренность как на шоссе, так и на пересечённой местности.
  2. Максимальная скорость: около 110 км/ч.
  3. Запас хода: около 800 км, что делает его эффективным для длительных операций без необходимости дозаправки.

4. Мобильность

  1. Полный привод (4x4) обеспечивает высокую проходимость.
  2. Независимая подвеска позволяет машине комфортно передвигаться по пересеченной местности.
  3. Броневик построен на шасси коммерческого грузовика Ford F-550, что обеспечивает высокую ремонтопригодность и доступность запчастей.

5. Вооружение

  1. Машина может быть оснащена различными типами вооружения, включая дистанционно управляемые оружейные станции (для установки пулемётов до 12,7 мм или гранатомётов).
  2. Возможность интеграции дополнительных систем, таких как системы активной защиты или системы постановки дымовых завес.

6. Оснащение

  1. Современные средства связи и навигации.
  2. Возможность установки систем видеонаблюдения и наблюдательных комплексов.
  3. Опциональная установка оборудования для радиоэлектронной борьбы.

7. Модульность

Машина может быть адаптирована для различных задач, включая:

  1. Бронированный персоналосброс (перевозка войск).
  2. Разведывательная машина.
  3. Медицинская эвакуационная машина.
  4. Машина для транспортировки высокопоставленных лиц (VIP-защита).

Преимущества

Высокий уровень защиты: машина предлагает отличную защиту от огнестрельного оружия, взрывных устройств и мин, что делает её идеальной для операций в опасных зонах.

Многофункциональность: благодаря модульности и возможности адаптации для различных задач, Senator широко используется как полицейскими, так и военными силами.

Проходимость: хорошая маневренность на сложной местности, что позволяет использовать машину в самых разных условиях — от городской среды до пустынь и горных районов.

Вывод

Roshel Senator представляет собой современное, универсальное и защищённое средство для тактических операций, способное эффективно работать в самых сложных условиях, что делает его востребованным среди военных и сил безопасности по всему миру.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Обзор канадской бронемашины "Roshel Senator" на вооружении ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу нато канада
Обсудить
Новости Все >
Ваши действия при виде неисправного автомобиля: спасем ситуацию вместе
Донецк под огнем: ВСУ обстреляли Петровский район кассетными боеприпасами
Россия укрепляет свои позиции в международном проекте ИТЭР: новый уровень термоядерного сотрудничества
Хезболла пресекла вылазку израильских военных на юге Ливана
Предложения не поступило: Медведчук отметил, что Запад не предложил мирного решения конфликта на Украине
За просроченную визу на Бали может грозить до 10 лет тюрьмы
Нештатная посадка в Омске: пилоты посадили самолет с не убранными шасси
Российские карты "Мир" начали действовать в Никарагуа
Тяга к сладкому сравнима с наркотической зависимостью
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Сейчас читают
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Еда и рецепты
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам Аудио 
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Сводка с фронта: под Покровском "пропала" целая бригада ВСУ, Киев потеряет Торецк в ближайшую неделю Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Последние материалы
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Как приготовить особенный винегрет: сделайте эту заправку
Что скрывает дно озера Мичиган: новая загадка ошеломила учёных
Гарантированное уничтожение: эксперт объяснил, вступит ли НАТО в прямой конфликт с Россией
Раскрыта личность создателя биткоина
Эксперт назвал главное условие снижения преступности среди мигрантов в России
Можно ли кошкам есть хлеб и хлебобулочные изделия: это важно знать
Как не нарваться на подделку масла: признаки, которые спасут ваш двигатель
Опасности турецких баров: туристов предупреждают о мошенничестве
Ужесточение мер: Госдума намерена приостанавливать работу магазинов за продажу нелегального алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.