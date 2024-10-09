В руки российским воинам в Курской области попала канадская бронемашина Roshel Senator.
Этот бронеавтомобиль был подбит, перевернулся, и теперь после "препарирования" нашими военными инженерами — отправится украшать очередную выставку трофейной и подбитой натовской техники.
Напомним, в конце 2023 года Канада поставила в Вооружённые силы Украины около 1 тысячи бронемашин Senator. Большая часть из них задействована во вторжении в Курскую область. Именно там они и были уничтожены.
Roshel Senator — многофункциональная бронированная машина, произведённая канадской компанией Roshel Defense Solutions. Она используется для выполнения различных тактических задач, включая патрулирование, перевозку личного состава, разведку и транспортировку высокопоставленных лиц. Машина разработана с учетом современных угроз и обеспечивает высокую степень защиты для экипажа и пассажиров.
Машина может быть адаптирована для различных задач, включая:
Высокий уровень защиты: машина предлагает отличную защиту от огнестрельного оружия, взрывных устройств и мин, что делает её идеальной для операций в опасных зонах.
Многофункциональность: благодаря модульности и возможности адаптации для различных задач, Senator широко используется как полицейскими, так и военными силами.
Проходимость: хорошая маневренность на сложной местности, что позволяет использовать машину в самых разных условиях — от городской среды до пустынь и горных районов.
Roshel Senator представляет собой современное, универсальное и защищённое средство для тактических операций, способное эффективно работать в самых сложных условиях, что делает его востребованным среди военных и сил безопасности по всему миру.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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