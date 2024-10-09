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Дмитрий Плотников

FPV-дрон "Упырь". Новое поколение российских боевых беспилотников летит кошмарить врага

Силовые структуры » Военные новости

Не так давно, "Уралдронзавод", где делают "народные" дроны "Упырь", показал своё уникальное детище президенту России Владимиру Путину.

FPV-дрон "Упырь". Новое поколение российских боевых беспилотников летит кошмарить врага
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, PDM

Кстати, на уральском заводе не только изготавливают эти беспилотники, но и учат ими управлять. В послужном списке "Упыря" по уничтоженной технике НАТО — даже американский танк Abrams.

О чём речь

FPV-дрон "Упырь" — это тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с функцией First-Person View (FPV — "вид от первого лица"), используемый в современных военных операциях. Дроны этого типа, созданные российскими разработчиками, предназначены для ведения разведки и нанесения точечных ударов по наземным целям, используя систему видеоуправления от первого лица. И вот как раз, "Упырь" — это одно из новейших решений в области так называемых "камикадзе-дронов", предназначенных для уничтожения живой силы, техники и укреплений противника.

Основные характеристики

Тип дрона

FPV-дрон (First-Person View), который управляется оператором через видеокамеру, установленную на самом беспилотнике.

Назначение

  1. Уничтожение техники, живой силы и укреплений противника.
  2. Проведение разведывательных миссий с использованием камеры реального времени.

Вооружение

FPV-дрон "Упырь" может быть оснащён различными типами боеприпасов, включая взрывчатые заряды, которые приводятся в действие при попадании в цель.

Камера и система управления

  1. Видеокамера, передающая изображение в реальном времени, позволяет оператору точно управлять дроном на дистанции.
  2. Оператор контролирует полёт дрона с помощью специального шлема или экрана, что даёт возможность летать на малых высотах, обходя препятствия и системы ПВО.

Дальность полёта

В зависимости от модели, дальность действия может составлять до нескольких километров (10-12), что позволяет действовать как в ближнем, так и в среднем тылу противника.

Скорость и маневренность

  1. Дроны типа "Упырь" характеризуются высокой скоростью полёта и отличной маневренностью, что позволяет им эффективно преодолевать ПВО и вести точечные атаки.
  2. Благодаря компактным размерам и легкому весу дрон может быть использован в условиях сложного ландшафта, таких как леса, городские застройки или горные районы.

Системы наведения

Дроны FPV типа обычно не используют GPS для наведения, что делает их менее уязвимыми для радиопомех и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Преимущества

  • Точность атак: оператор, управляя дроном в реальном времени через камеру, может точно нацеливать его на цель, что делает "Упырь" эффективным средством для поражения точечных объектов.
  • Сложность перехвата: благодаря малым размерам и скорости полета, дроны FPV типа сложны для обнаружения и уничтожения традиционными средствами противовоздушной обороны.
  • Низкая стоимость: в отличие от более крупных и сложных дронов или пилотируемых средств, FPV-дроны обладают относительно низкой стоимостью, что делает их массовое применение экономически оправданным в условиях современного конфликта.
  • Мобильность и скорость развертывания: БПЛА легко транспортировать и быстро запускать с любой позиции, что обеспечивает гибкость в боевых действиях.

Недостатки

  • Ограниченная дальность: в зависимости от радиуса действия системы управления и времени полёта, дроны "Упырь" имеют ограниченную дальность применения, что делает их эффективными в основном в тактических операциях.
  • Уязвимость к РЭБ: несмотря на отсутствие зависимости от GPS, дроны могут быть подвержены помехам или глушению радиосигнала, что может затруднить управление на больших расстояниях.

Применение

  • Военные операции: "Упырь" активно используется в конфликтах, где требуется разрушение укрепленных позиций, уничтожение техники или проведение разведки в режиме реального времени.
  • Городские бои: дроны эффективны в условиях урбанизированной среды, где их маневренность позволяет облетать препятствия и наносить удары по засевшим в зданиях врагам.

Вывод

"Упыри" являются современным примером тактического беспилотного оружия, эффективно сочетающим в себе высокую мобильность, точность и низкую стоимость. Эти дроны становятся все более популярными в современных военных конфликтах, где важны скорость реагирования, скрытность и ударная мощь.

ОН ПРОГРЫЗЕТ любой танк-УПЫРЬ В ДЕЙСТВИИ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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