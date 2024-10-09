Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пентагон может поставить Киеву крылатые ракеты JASSM.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0

Данное вооружение вошло в список поставок для Украины, составленный главой сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

По информации западных аналитиков, крылатые ракеты JASSM имеют дальность — около 1000 км, оснащены системой наведения с использованием GPS, могут поражать военные объекты в Брянске и Воронеже.

Кстати, при составлении списка высокопоставленный натовский офицер не указал, почему Вашингтон медлит с поставками вооружений киевскому режиму. СМИ Запада предполагают, что это связано с опасением, что "в руках русских окажутся новейшие технологии США".

О чём речь

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для поражения хорошо защищённых стационарных и подвижных целей в любых погодных условиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

Основные характеристики и особенности

Высокая точность: ракета оснащена системой инерциальной навигации и спутниковой системой GPS, что обеспечивает высокую точность поражения цели.

Большая дальность: дальность полёта базовой версии JASSM составляет около 370 км, а модификации JASSM-ER — до 980 км.

Манёвренность: ракета способна лететь на низких высотах, огибая препятствия и уходя от средств ПВО.

Невидимость: благодаря специальному покрытию и форме ракета имеет низкую заметность для радаров.

Разнообразие боевых частей: JASSM может оснащаться различными видами боевых частей, в том числе осколочно-фугасными и проникающими.

Принцип работы

Запуск: ракета запускается с борта самолёта. Наведение: после запуска ракета переходит на автономное наведение по заданным координатам цели. Полёт: ракета летит на заданной высоте, огибая препятствия и уходя от средств ПВО. Поражение цели: при достижении цели ракета поражает её боевой частью.

Модификации

JASSM: Базовая версия ракеты с дальностью полета около 370 км.

JASSM-ER: Модификация с увеличенной дальностью полета до 980 км.

Применение

JASSM используется ВВС США и ряда союзных стран. Ракета применяется для поражения различных целей, включая:

Командные пункты,

ЗРК,

Аэродромы,

Узлы связи,

Склады боеприпасов.

Перспективы развития

Разработка новых модификаций JASSM продолжается. В будущем ожидается появление ракет с еще большей дальностью полёта, более совершенными системами наведения и новыми видами боевых частей.

Вывод

JASSM является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Она позволяет поражать важные объекты противника на значительном удалении, что значительно повышает эффективность боевых действий.

JASSM представляет собой стратегически важную составляющую современного арсенала высокоточного оружия США, способную нанести мощные удары по ключевым объектам противника на большой дистанции, минимизируя угрозу для самолётов-носителей. Эти ракеты находятся на вооружении ВВС США, а также ряда союзников, например, у Австралии и Польши. Они активно модернизируются для повышения их эффективности в современных условиях высокоинтенсивных боевых действий.

Уточнения

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.



Американская крылатая ракета AGM-158 JASSM || Обзор