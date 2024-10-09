Пентагон может поставить Киеву крылатые ракеты JASSM.
Данное вооружение вошло в список поставок для Украины, составленный главой сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.
По информации западных аналитиков, крылатые ракеты JASSM имеют дальность — около 1000 км, оснащены системой наведения с использованием GPS, могут поражать военные объекты в Брянске и Воронеже.
Кстати, при составлении списка высокопоставленный натовский офицер не указал, почему Вашингтон медлит с поставками вооружений киевскому режиму. СМИ Запада предполагают, что это связано с опасением, что "в руках русских окажутся новейшие технологии США".
AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для поражения хорошо защищённых стационарных и подвижных целей в любых погодных условиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.
JASSM: Базовая версия ракеты с дальностью полета около 370 км.
JASSM-ER: Модификация с увеличенной дальностью полета до 980 км.
JASSM используется ВВС США и ряда союзных стран. Ракета применяется для поражения различных целей, включая:
Разработка новых модификаций JASSM продолжается. В будущем ожидается появление ракет с еще большей дальностью полёта, более совершенными системами наведения и новыми видами боевых частей.
JASSM является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Она позволяет поражать важные объекты противника на значительном удалении, что значительно повышает эффективность боевых действий.
JASSM представляет собой стратегически важную составляющую современного арсенала высокоточного оружия США, способную нанести мощные удары по ключевым объектам противника на большой дистанции, минимизируя угрозу для самолётов-носителей. Эти ракеты находятся на вооружении ВВС США, а также ряда союзников, например, у Австралии и Польши. Они активно модернизируются для повышения их эффективности в современных условиях высокоинтенсивных боевых действий.
Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.
Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.