"Украинские" истебители F-16 из Дании так и не взлетели. На очереди - из Нидерландов

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О "чудо-оружии" — "украинских" истребителях F-16, ничего давно не слышно. Ожидания Киева не оправдались, а поставщики — в шоке от небоевых потерь самолётов.

Фото: Вадим Савицкий

Запад в шоке от небоевых потерь F-16 на Украине

Сначала ВСУ из Дании передали шесть единиц модели F-16AM/BM. Первый самолет был потерян через месяц по прибытии — 26 августа, украинец не справился с управлением. Ещё четыре самолёта были поражены на аэродроме в Староконстантинове после ударов ВКС РФ. Западные источники это подтверждают.

Итого — пять из шести самолётов были утеряны Украиной, так и совершив боевого вылета. Это повергло в шок поставщиков оружия - под сомнение поставлена их эффективность.

Две недели назад Нидерланды сообщили, что передали ВСУ первые из 24 обещанных истребителей модели F-16A/B Block 20, прошедших модернизацию. Они оснащены ракетами "воздух-воздух". Эти экземпляры ждет судьба примерно та же самая, что "датские" самолёты, поскольку за ними внимательно следят. Накопить потенциал в 100-200 самолётов Украине не удастся.

F-16 не оправдывают ожидания Киева

Оказалось, к тому же, что это не "чудо-оружие".

Во-первых, сами по себе истребители являются "заметно устаревшими вариантами времен холодной войны", утверждает отставной генерал-майор армии США Гордон Дэвис. По его словам, у этих моделей есть "некоторые проблемы с дальностью полета и уязвимостью" из-за "слабых радиолокационных систем".

Дэвис считает, что Россия располагает "довольно продвинутыми самолетами", такими как Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31, которые представляют значительную угрозу для "украинских" F-16".

"Даже самые лучшие системы, которые мы сможем установить на эти [старые F-16], всё равно не сделают их лучше некоторых из лучших российских самолетов", — сказал генерал изданию Business Insider.

Во-вторых, не оправдались ожидания, что истребители будут осуществлять удары ракетами и авиабомбами большой дальности по российской территории, запущенные с расстояния, которое не контролируется российскими ПВО. Планирующие авиабомбы JASSM AGM-158, которые передали Киеву США, являются не такими уж дальнобойными (370 км) и не предназначены для того, чтобы их "кидать" с высоты 500 метров, а как минимум — 5 километров. А на этой высоте российская ПВО всемогуща. Разрешения на использование дальнобойных вариантов ракет США пока не дали.

В-третьих, в отличие от истребителей советского производства, F-16 не могут взлетать с импровизированных, плохо подготовленных аэродромов, они тяжелы в эксплуатации и ремонте.

"Даже если ВКС РФ ударят только по взлетно-посадочным полосам аэродрома, это сделает невозможным взлёт F-16", — сказал эксперт по обороне Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер.

По его словам, двигатель F-16 может засасывать камни и другой мусор. "а если в двигатель попадет камень покрупнее, он сломается".

Поставки F-16 Украине называются хорошим русским словом показуха. Впрочем, это не наши проблемы.

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Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.





Староконстантинов — военный аэродром, расположенный в 5 км восточнее одноимённого города Староконстантинов в Хмельницкой области на территории Украины.

