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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в одесском порту после "Искандера" детонируют "зерно и кукуруза", Зеленский назвал сроки окончания конфликта

4:12
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: в одесском порту после "Искандера" детонируют "зерно и кукуруза", Зеленский назвал сроки окончания конфликта
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 10 октября.

Освобождение Донбасса

В Селидово русские "шторма" за сутки продвинулись более чем на 1 км с южного фланга, в направлении села Вишнёвого и закрепились там. Также идёт движение севернее города, вдоль дороги на Покровск. Боевики ВСУ собираются на выход из Селидово.

В Торецке оперативно-тактическая обстановка поменялась несильно. Закрепление в административном квартале в центре продолжается, продолжается и расширение зоны контроля от центра по улице Грушевского к шахте "Торецкой".

Появляется информация, что Генштаб ВСУ выберет Покровск и готов сдать Селидово и Курахово. Решение назревшее, но влекущее цепочку негатива, поскольку рано или поздно начнётся наступательная операция ВС РФ в районе н. п. Великая Новосёлка, и они получат шанс выйти в тылы запорожскому гарнизону ВСУ. Держать Покровск в этих условиях будет бессмысленно, потому что после потери Курахова он будет отсечён от Южнодонецкого и Запорожского фронтов, да и весь Донбасс будет разрезан на два участка.

Зачем главком ВСУ Александр Сырский делает из Покровска очередное место массовой гибели украинцев — сказать сложно, но выбирать ставке в Киеве придётся уже очень скоро, и все варианты будут непростыми.

Курская битва

В Суджанском районе группировка войска "Север" продвинулась, вытесняя националистов с позиций в лесопосадках у Черкасской Конопельки. ВСУ предприняли одну контратаку, успеха не имели, потеряли 6 человек убитыми, пятерых бойцы армии России взяли в плен. Помимо этого, есть значительное продвижение на Кореневском участке.

В Глушковском районе ВКС РФ и артиллеристы "Севера" нанесли огневое поражение по объектам врага в приграничной зоне. Неонацисты активных действий не предпринимали. Общее продвижение российской армии в Курской области — 1900 м.

Плохие погодные условия снизили интенсивность боёв, но это не мешает "северянам" выдавливать оккупантов с российской территории. Пока идут дожди, у бандеровцев есть время понять, в какую жуткую мясорубку кинуло их правительство.

Детонация "кукурузы" в Одессе

Поступили новые подробности российского ракетного удара по судну в одесском порту "Ильичевск". Первая ракета комплекса "Искандер" поразила 4-й причал, где в это время находился груз военного назначения, готовящейся к выгрузке. После прилёта на причале начался пожар, отмечено сильное разрушение в зоне разгрузки.

Вторая ракета ударила непосредственно по кораблю Shui Spirit под флагом Панамы. Прямое попадание по корпусу вызвало сильный взрыв на борту. По всей вероятности, сдетонировали "зерно и кукуруза". Огонь охватил соседние объекты, усилив разрушения.

Хотелки Зеленского

Владимир Зеленский рассчитывает закончить войну в 2025 году. Об этом пишет Reuters.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", — заявил экс-президент Украины в Дубровнике.

В ноябре Киев планирует подготовить "формулу мира", которая будет якобы вынесена на обсуждение второго "мирного саммита". По словам Зеленского, его "план победы" должен заставить Кремль выполнить эту формулу. Второй саммит запланирован уже на декабрь, хотя раньше его хотели провести в ноябре.

Российские бойцы уничтожают бандеровцев тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А "Солнцепёк"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово покровск селидово владимир зеленский
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