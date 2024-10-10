БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны

"Ростех" поставил госзаказчику — армии Российской Федерации новую партию военной техники — боевые машины десанта БМД-4М.
Техника изготовлена на "Курганмашзаводе", разумеется, она улучшена с учётом боевых действий на Украине.
Боевая машина десанта БМД-4М — это российская боевая машина, предназначенная для использования воздушно-десантными войсками (ВДВ). БМД-4М сочетает в себе высокую мобильность, огневую мощь и возможность десантирования с транспортных самолётов и вертолётов, что делает её идеальным средством для проведения боевых операций в тылу противника.
БМД-4М оснащена современной цифровой системой управления огнём с тепловизионными и лазерными дальномерами, что позволяет эффективно вести огонь в любое время суток и в сложных погодных условиях. А система стабилизации вооружения позволяет стрелять на ходу с высокой точностью.
Машина имеет дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 л. с., который обеспечивает высокую манёвренность на пересечённой местности и скорость до 70 км/ч по шоссе. БМД-4М способна двигаться по воде со скоростью до 10 км/ч при помощи водомётных движителей.
Бронирование обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков. Также у машины имеется возможность установки дополнительной защиты для повышения устойчивости к крупнокалиберным пулям и минным взрывам. БМД-4М оснащена системой постановки дымовых завес для маскировки на поле боя.
БМД-4М широко используется российскими воздушно-десантными войсками, активно применяясь на учениях и в реальных боях. Она предназначена для проведения быстрых операций в тылу противника, включая захват ключевых объектов, прорыв обороны и поддержание мобильных оборонительных позиций.
Акционерное общество «Курга́нский машинострои́тельный заво́д» (АО «Курганмашзаво́д») — российский завод в городе Кургане, специализирующийся на производстве боевых машин пехоты (БМП) и машин на их базе (единственный в стране). В 2019 году предприятие вошло в АО НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
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