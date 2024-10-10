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Дмитрий Плотников

БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны

Силовые структуры » Военные новости

"Ростех" поставил госзаказчику — армии Российской Федерации новую партию военной техники — боевые машины десанта БМД-4М.

БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны
Фото: commons.wikimedia.org by Sergienkod, CC BY-SA 4.0

Техника изготовлена на "Курганмашзаводе", разумеется, она улучшена с учётом боевых действий на Украине.

О чём речь

Боевая машина десанта БМД-4М — это российская боевая машина, предназначенная для использования воздушно-десантными войсками (ВДВ). БМД-4М сочетает в себе высокую мобильность, огневую мощь и возможность десантирования с транспортных самолётов и вертолётов, что делает её идеальным средством для проведения боевых операций в тылу противника.

Основные характеристики

  1. Класс машины: боевая машина десанта (БМД), созданная для воздушно-десантных операций.
  2. Шасси: облегчённая бронированная платформа, обеспечивающая высокую подвижность как на суше, так и на воде. Шасси БМД-4М базируется на модифицированной платформе БМД-3, улучшенной для большей выносливости и грузоподъёмности.
  3. Вес: около 13,5 тонн.
  4. Экипаж и десант: экипаж: 3 человека (командир, наводчик и механик-водитель). Вместимость: до 5 десантников.
  5. Основное вооружение:
  1. Боевой модуль "Бахча-У".
  2. 100-мм орудие — пусковая установка 2А70, способное стрелять как осколочно-фугасными снарядами, так и запускать управляемые ракеты.
  3. 30-мм автоматическая пушка 2А72 для борьбы с легкобронированными целями, пехотой и низколетящими воздушными целями.
  4. 7,62-мм пулемёт ПКТ для поддержки и защиты от пехоты.
  5. Ракетное вооружение: управляемые противотанковые ракеты (ПТУР) 9М117 "Кастет", которые могут поражать бронированные цели до 5 км.

БМД-4М оснащена современной цифровой системой управления огнём с тепловизионными и лазерными дальномерами, что позволяет эффективно вести огонь в любое время суток и в сложных погодных условиях. А система стабилизации вооружения позволяет стрелять на ходу с высокой точностью.

Мотор

Машина имеет дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 л. с., который обеспечивает высокую манёвренность на пересечённой местности и скорость до 70 км/ч по шоссе. БМД-4М способна двигаться по воде со скоростью до 10 км/ч при помощи водомётных движителей.

Защита

Бронирование обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков. Также у машины имеется возможность установки дополнительной защиты для повышения устойчивости к крупнокалиберным пулям и минным взрывам. БМД-4М оснащена системой постановки дымовых завес для маскировки на поле боя.

Мобильность

  • БМД способна десантироваться с транспортных самолётов (например, Ил-76) и вертолётов, как в посадочном, так и в парашютном способе, что делает её идеальной для быстрого развертывания в тылу противника.
  • Полный привод 4x4 и независимая гидропневматическая подвеска обеспечивают высокую проходимость и комфорт передвижения по пересечённой местности.

Преимущества машины

  1. Универсальность: подходит для различных типов миссий, включая атаки, оборону и мобильные операции в тылу.
  2. Быстрота развёртывания: возможность десантирования с самолётов и вертолётов делает её незаменимой в воздушно-десантных операциях.
  3. Мощное вооружение: способность уничтожать широкий спектр целей, от пехоты до танков и укреплённых объектов.

Вывод

БМД-4М широко используется российскими воздушно-десантными войсками, активно применяясь на учениях и в реальных боях. Она предназначена для проведения быстрых операций в тылу противника, включая захват ключевых объектов, прорыв обороны и поддержание мобильных оборонительных позиций.

Уточнения

Акционерное общество «Курга́нский машинострои́тельный заво́д» (АО «Курганмашзаво́д») — российский завод в городе Кургане, специализирующийся на производстве боевых машин пехоты (БМП) и машин на их базе (единственный в стране). В 2019 году предприятие вошло в АО НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Ростех отгрузил Минобороны России новую партию боевых машин десанта БМД-4М
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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