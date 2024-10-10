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Любовь Степушова

Эффект от применения ОДАБ-9000 обнаружен на видео. В полях у ВСУ нет шансов остановить наступление ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости

Семь минут видеозаписи демонстрируют масштаб применения нового секретного оружия РФ.

Эффект от применения ОДАБ-9000 обнаружен на видео. В полях у ВСУ нет шансов остановить наступление ВС РФ
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

В окопах видны многочисленные убитые солдаты ВСУ и вокруг сломанные деревья — никаких воронок. Вероятно, это сработала объёмно-детонирующая авиабомба (ОДАБ). Возможно, та самая ОДАБ-9000, о применении которой недавно сообщалось, но подтверждения не нашлось.

Эффект ОДАБ-9000 сравнивают с ядерным взрывом тактического заряда.

Радиус сплошного поражения у вакуумной бомбы ОДАБ-9000, сброшенной стратегическим бомбардировщиком Ту-160 в ходе испытаний 11 сентября 2007 года, составил 300 метров. На расстоянии свыше одного километра ударная волна выбивала стёкла и сносила заборы, а на отдалении в 2290 метров от места взрыва — сбивала людей с ног. Российские СМИ, писавшие об испытаниях, прозвали ОДАБ-9000 "папой всех бомб".

Как сказал Pravda.Ru военный эксперт Константин Сивков, "объёмно-детонирующая бомба — это боеприпас, который создаёт зону, в которой находится взрывоопасная концентрация газа, попросту говоря газообразного взрывчатого вещества. И потом взрывается это газообразное”.

По его словам, зона поражения определяется радиусом этого облака.

"И всё, что там живое находится, уничтожается. Имеются в виду люди, животные и прочее. Потому что разрываются ткани, лёгкое разрывается за счёт сильнейшей ударной волны, перепада давления”, — сказал Сивков.

В СВО активно сейчас применяются ОДАБ-1500 и ОДАБ-3000 Например, был прилёт в Харьковской области по агрегатному заводу в Волчанске.

Психологическое воздействие на противника от использования таких бомб огромно. Защититься от такого оружия можно только с помощью ПВО и авиации, оснащённой высокоточными ракетами "воздух-воздух". Это очень дорого, и этого нет в достаточном количестве у ВСУ.

Именно  корректируемые авиабомбы различных типов стали тем козырем, который есть в  у ВС РФ и практически нет у ВСУ (разница, по оценкам украинцев, 25 к 1).

Российские военкоры пишут, что у ВС РФ появилось новое оружие, не раскрывая деталей, которое обеспечит перелом в СВО. Возможно, это именно ОДАБ-9000.

Скоро война уйдёт в поля из почти сплошной городской застройки Донбасса. Проблема защиты мирного населения также уйдёт. Как видно из видео, у ВСУ нет шансов купировать прорыв ВС РФ на южном направлении с выходом на левый берег Днепра.

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Уточнения

ОДАБ-9000 Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ) — неофициальное и технически некорректное обозначение российской авиационной бомбы объёмного взрыва. Другое неофициальное название — «Папа всех бомб» — отсылает к прозвищу американской GBU-43/B «Мама всех бомб» (бэкроним Mother Of All Bombs от оригинального Massive Ordnance Air Blast — авиационный боеприпас крупного калибра), находящейся на вооружении американских ВВС и считавшейся ранее наиболее мощным неядерным боеприпасом.
По утверждениям СМИ, считается наиболее мощным неядерным боеприпасом в мире. По сравнению с американским аналогом российская бомба меньше весом, но из-за использования нанотехнологий мощнее в 4 раза и способна единовременно поразить в 20 раз большую площадь — 180 кварталов против 9 у MOAB/B.
 

ВС РФ впервые применила на Украине тяжёлую авиабомбу ОДАБ-1500, сообщает Bild.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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