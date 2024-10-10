В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая партия истребителей Су-34 передана ВВС России, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они предполагают, что решение, вероятно, связано с продолжающейся атакой ВСУ на Курскую область. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Военно-воздушные силы России получили новую партию ударных истребителей Су-34М, поскольку этот класс истребителей продолжает производиться в больших масштабах, чем любой другой в стране. Это решение последовало за предыдущими поставками, о которых сообщалось в апреле, июне и сентябре, поскольку, согласно сообщениям из ряда источников, были достигнуты важные успехи в усилиях по дальнейшему значительному увеличению производства истребителей.

В октябре 2023 года Министерство обороны России отдало распоряжение о расширении производства Су-34, которое является основной задачей авиационного завода имени Чкалова в Новосибирске, — одного из четырех действующих предприятий по производству истребителей в России. Ускорение поставок связано с тем, что истребители Су-34 играют все более важную роль в продолжающемся российско-украинском конфликте, и на кадрах постоянно видно, как истребители наносят интенсивные удары по украинским и союзным западным силам в Курской области.

Гораздо более ограниченные средства противовоздушной обороны, защищающие цели в этом районе по сравнению с линией фронта в спорных регионах Донбасса, позволили российской авиации наносить авиаудары с большей интенсивностью, при этом, как сообщается, потери среди украинских войск и сил союзников были огромными.

Су-34 является сильно модифицированным производным от лучшего советского истребителя превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", и его размеры примерно на 50 процентов больше, что позволяет ему перевозить особо тяжелую боевую нагрузку и большее количество топлива. Ожидается, что из пяти классов истребителей, производимых сегодня в России, заказы на Су-34 наряду с истребителями пятого поколения Су-57 будут поступать и в 2030-е годы, в то время как заказы на Су-30 и Су-35, как предполагается, будут завершены до конца десятилетия.

В то время как Су-30, Су-35 и МиГ-29М разрабатывались в основном для удовлетворения ожидаемого спроса со стороны иностранных заказчиков, специализированная ударная роль Су-34 означала, что он не получит широкого распространения на экспортных рынках, и тем не менее разработка финансировалась из-за высокой степени важности, придаваемой ему за создание высокоэффективного ударного истребителя дальнего действия.

С момента поступления на вооружение в 2014 году возможности Су-34 значительно улучшились, на самолеты продолжает устанавливаться новое вооружение, включая новый класс планирующих бомб для истребителя, представленный в сентябре, и еще один новый класс, который, как ожидается, будет введен в состав подразделений в ближайшие 18 месяцев. Ряд российских источников предположили, что в будущем на самолет может быть установлен вариант двигателя АЛ-51Ф от Су-57, что снизит требования к техническому обслуживанию и значительно увеличит его дальность полета и летно-технические характеристики.