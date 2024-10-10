Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом

В последнее время полёты разведчиков НАТО вдоль побережья полуострова Крым совпадают с активностью транспортной авиации военного блока.

Andre Wadman is licensed under GFDL 1.2 Фото: commons.wikimedia.org byis licensed under GFDL 1.2

Недавно трое суток подряд американские самолёты Boeing C-17A Globemaster таскали что-то из Люксембурга в Румынию. Вполне возможно, что они носят туда дополнительный боекомплект к реактивной системе залпового огня HIMARS.

О чём речь

Boeing C-17A Globemaster III — это военно-транспортный самолёт большой дальности, разработанный компанией McDonnell Douglas (которая позже стала частью Boeing). Он предназначен для стратегических и тактических перевозок грузов и войск, а также для выполнения гуманитарных миссий и операций по эвакуации.

Первый полёт самолета состоялся 15 сентября 1991 года. Начало его эксплуатации 14 июля 1993 года.

Основные характеристики

Назначение: транспортировка грузов, войск, медицинская эвакуация, гуманитарные операции.

Экипаж: обычно включает пилота, второго пилота и инженера по бортовым системам.

Максимальная скорость: около 835 км/ч (Мах 0.74).

Дальность полёта: при полной загрузке (около 77 тонн) самолёт может пролететь до 4 400 км, но с дозаправкой может достичь практически неограниченной дальности.

Площадь поверхности крыла — 353 кв. м.

Максимальная взлётная масса: 265 352 кг.

Грузоподъёмность: может перевозить до 77 500 кг груза, включая танки, бронированные машины, вертолеты, артиллерию и другие тяжелые грузы.

Длина фюзеляжа: 53 метра.

Размах крыльев: 51.75 метра.

Воздушная машина создана по типичной аэродинамической схеме. Материал изготовления — в основном алюминиевые сплавы, часть композитов невелика — 10-15 процентов (органы управления, торцевые поверхности крыла и обтекатели). На самолёт предоставляется гарантийный срок эксплуатации — 30 тысяч лётных часов.

Объём грузового отсека рассчитан на перевозку танка "Абрамс", боевых машин пехоты, грузовиков массой 45 тонн, внедорожников, самоходной артиллерийской установки (САУ) калибром 155 мм, до трёх ударных вертолётов AH-64 Apache, до 18-ти грузовых контейнеров.

В самолёте установлены 54 откидных сиденья для перевозки личного состава, а также крепление для 12 носилок по бортам.

Особенности

Короткий взлёт и посадка (STOL): C-17 может взлетать и приземляться на короткие взлётно-посадочные полосы длиной около 1 067 метров (3 500 футов), что делает его очень гибким в условиях полевых операций.

Система управления грузом: самолёт оборудован автоматизированной системой для быстрого и эффективного размещения груза, а также может быстро разгружаться в боевых условиях или при гуманитарных миссиях.

Загрузка и разгрузка: возможна как через носовую, так и через хвостовую рампу, что ускоряет процесс транспортировки и выгрузки техники.

Медицинская эвакуация: C-17 может быть быстро переоборудован для перевозки пациентов, включая установку на борту медицинского оборудования.

Применение

C-17A Globemaster III активно используется вооружёнными силами США и их союзниками для проведения широкого спектра задач: от транспортировки тяжёлой военной техники до гуманитарных миссий в отдалённые и труднодоступные регионы. Сочетание дальности полёта, грузоподъемности и способности к работе на неподготовленных аэродромах делает его ключевым элементом стратегической и тактической мобильности.

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