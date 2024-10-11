Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 11 октября.

Курская битва

Западные СМИ с унынием пишут, что армия Украины на Курском приграничье попала в "жестокую засаду". Например, Forbes отмечает, что ВСУ потеряли там самую ценную натовскую технику, на которой они двигались по основным магистралям. Также говорится, что командование ВСУ задействует в Курской области элитные бригады и батальоны, но даже они "испытывают значительные трудности".

Сейчас там продолжаются активные штурмы 56-го ДШП и 106-й дивизии. Противник откатывается, но продолжает атаковать с юга от села Весёлого. Очень радостная информация пришла накануне поздно вечером — Любимовка под контролем армии РФ! Бои сместились в населённый пункт Толстый Луг. Посёлок Зелёный Шлях зачищается, есть успех под Ольговкой. ВСУ оставляют позиции, но пытается на границе подтягивать резервы для наступления.

Контрудар ВС РФ тут позволил по максимуму сточить линию обороны неонацистов в районе приграничных населёнников Дарьино, Нижний Клин и Николаево-Дарьино. Отсюда до Свердликова, откуда армия Украины и заходила в Курскую область, пытаясь пробиться к Кореневу, всего 4 километра. В основном, подразделения бандеровцев пытаются отступать ночью и налегке. Идёт обработка их позиций ФАБами всех калибров.

К вечеру с мест сообщили, что бойцы 155-й бригады морпехов "на плечах" отступающего врага вышли на северо-западную окраину Суджи. По радиоперехватам зафиксированы панические настроения у противника.

Поступила информация, что Владимиру Зеленскому доложили, что ситуация для Вооружённых сил Украины в Курской области по-настоящему плачевная — русские пошли в широкое наступление. Но бывший комик требует удерживать позиции любой ценой, пока он в европейском турне проводит переговоры (просит и клянчит).

Освобождение Донбасса

Группировка "Отважных" наступает на Покровском участке и накануне заняла Николаевку. Это подтверждает работающий на ГУР Украины ресурс Deep State, признавая потерю соседних сёл — Крутой Яр и Красный Яр. У Селидово серьёзные бои с восточного фланга: армия России продвинулась в северной части дачнного посёлка на глубину до 600 м. На западном фланге Цукурино также продолжаются бои. Ситуация там пока сложная, но большая часть населённика уже под контролем ВС РФ.

В центре Торецка российская армия заняла несколько многоэтажек вдоль ул. 51-й Армии. Кинжальные стрелковые бои продолжаются вдоль улиц Василия Стуса, Европейской, Дружбы и Рудничной. Севернее посёлка Нью-Йорк русские воины продвинулись вдоль лесопосадки на глубину 750 м.

Удары по тылам Украины

Опять по Одессе прилетела баллистика. В Николаеве повреждён объект критической инфраструктуры, сообщил местный гауляйтер Виталий Ким, после взрывов там сильный пожар.

Украинские пропагандистские ресурсы жалуются, что армия РФ стала массово применять баллистические ракеты по тылам Незалежной. В сутки примерно прилетает по 3-5 ракет, что означает, что у российских войск этих ракет стало действительно много и ВС РФ вообще их не экономит. Ранее Киев подсчитывал, что в месяц армия России выпускала от 60 до 80 баллистических ракет, а теперь она идёт на рекордные "за сотню" баллистических ракет в месяц.

Запад жалуется, что "тоталитарная армия РФ" ведёт на охоту на наёмников-иностранцев