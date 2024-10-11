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Дмитрий Плотников

Тяжёлый квадрокоптер Бердыш. Новая глава в российской беспилотной авиации

3:00
Силовые структуры » Военные новости

Уралдронзавод представил новый квадрокоптер для поддержки штурмовых отрядов "Бердыш".

Тяжёлый квадрокоптер Бердыш. Новая глава в российской беспилотной авиации
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0

Беспилотник предназначен для поддержки штурмовиков, способный применять гранатомёт и огнемёт, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

О чём речь

"Бердыш" — это новейшая разработка российских инженеров, представляющая собой тяжелый боевой беспилотник, предназначенный для поддержки штурмовых отрядов. Этот аппарат сочетает в себе внушительную грузоподъемность, широкий спектр вооружения и высокую манёвренность, что делает его грозным противником на поле боя.

Квадрокоптер корректирует огонь артиллеристов, выполняет логистические задачи и разведку, а также он может наносить удары гранатомётом "Крюк" или огнемётом "Шмель" и минировать территорию. Разработан по принципу максимальной эффективности при минимальных затратах, как и предыдущий FPV-БПЛА "Упырь".

Основные характеристики и возможности

  • Модульность: дрон "Бердыш" обладает высокой степенью модульности, что позволяет быстро адаптировать его под различные боевые задачи.
  • Многозадачность: беспилотный аппарат способен выполнять широкий спектр задач, включая:
  1. Атаки противника с помощью огнемета и гранатомета,
  2. Минирование территорий,
  3. Транспортировку грузов,
  4. Ведение разведки.

Вооружение

"Бердыш" оснащён разнообразным вооружением:

  1. Реактивный пехотный огнемет "Шмель" или РПГ-30 "Крюк",
  2. Противотанковые и противопехотные мины,
  3. Мощные фугасы.

Высокая грузоподъемность

  1. Беспилотник может нести на борту до 20 кг полезной нагрузки.
  2. Дальность полёта дрона: 25 км. 

Преимущества

  • Высокая эффективность: сочетание огневой мощи и манёвренности делает "Бердыш" грозным противником.
  • Модульность: позволяет быстро адаптировать беспилотник под различные боевые задачи.
  • Автономность: способен выполнять задания в автоматическом режиме.

Перспективы развития

И хотя разработчики продолжают совершенствовать "Бердыш", увеличивая его дальность полета, грузоподъёмность и функциональность, он уже трудится на полях СВО. В будущем ожидается появление новых модификаций этого беспилотника, оснащённых более современным оборудованием и вооружением.

Сравнение с другими БПЛА

"Бердыш" занимает уникальную нишу среди российских беспилотников, сочетая в себе огневую мощь и универсальность. По своим характеристикам он превосходит многие аналогичные системы.

Вывод

"Бердыш" представляет собой значительный шаг вперёд в развитии российских беспилотных систем. Он обладает огромным потенциалом и может стать важным инструментом для решения широкого спектра задач в современных конфликтах.

Уралдронзавод представил новый квадрокоптер "Бердыш" для поддержки штурмовых отрядов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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