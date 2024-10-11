Тяжёлый квадрокоптер Бердыш. Новая глава в российской беспилотной авиации

3:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Уралдронзавод представил новый квадрокоптер для поддержки штурмовых отрядов "Бердыш".

Беспилотник предназначен для поддержки штурмовиков, способный применять гранатомёт и огнемёт, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

О чём речь

"Бердыш" — это новейшая разработка российских инженеров, представляющая собой тяжелый боевой беспилотник, предназначенный для поддержки штурмовых отрядов. Этот аппарат сочетает в себе внушительную грузоподъемность, широкий спектр вооружения и высокую манёвренность, что делает его грозным противником на поле боя.

Квадрокоптер корректирует огонь артиллеристов, выполняет логистические задачи и разведку, а также он может наносить удары гранатомётом "Крюк" или огнемётом "Шмель" и минировать территорию. Разработан по принципу максимальной эффективности при минимальных затратах, как и предыдущий FPV-БПЛА "Упырь".

Основные характеристики и возможности

Модульность: дрон "Бердыш" обладает высокой степенью модульности, что позволяет быстро адаптировать его под различные боевые задачи.

Многозадачность: беспилотный аппарат способен выполнять широкий спектр задач, включая:

Атаки противника с помощью огнемета и гранатомета, Минирование территорий, Транспортировку грузов, Ведение разведки.

Вооружение

"Бердыш" оснащён разнообразным вооружением:

Реактивный пехотный огнемет "Шмель" или РПГ-30 "Крюк", Противотанковые и противопехотные мины, Мощные фугасы.

Высокая грузоподъемность

Беспилотник может нести на борту до 20 кг полезной нагрузки. Дальность полёта дрона: 25 км.

Преимущества

Высокая эффективность: сочетание огневой мощи и манёвренности делает "Бердыш" грозным противником.

Модульность: позволяет быстро адаптировать беспилотник под различные боевые задачи.

Автономность: способен выполнять задания в автоматическом режиме.

Перспективы развития

И хотя разработчики продолжают совершенствовать "Бердыш", увеличивая его дальность полета, грузоподъёмность и функциональность, он уже трудится на полях СВО. В будущем ожидается появление новых модификаций этого беспилотника, оснащённых более современным оборудованием и вооружением.

Сравнение с другими БПЛА

"Бердыш" занимает уникальную нишу среди российских беспилотников, сочетая в себе огневую мощь и универсальность. По своим характеристикам он превосходит многие аналогичные системы.

Вывод

"Бердыш" представляет собой значительный шаг вперёд в развитии российских беспилотных систем. Он обладает огромным потенциалом и может стать важным инструментом для решения широкого спектра задач в современных конфликтах.

Уралдронзавод представил новый квадрокоптер "Бердыш" для поддержки штурмовых отрядов