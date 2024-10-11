Тяжёлый квадрокоптер Бердыш. Новая глава в российской беспилотной авиации

Уралдронзавод представил новый квадрокоптер для поддержки штурмовых отрядов "Бердыш".
Беспилотник предназначен для поддержки штурмовиков, способный применять гранатомёт и огнемёт, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.
"Бердыш" — это новейшая разработка российских инженеров, представляющая собой тяжелый боевой беспилотник, предназначенный для поддержки штурмовых отрядов. Этот аппарат сочетает в себе внушительную грузоподъемность, широкий спектр вооружения и высокую манёвренность, что делает его грозным противником на поле боя.
Квадрокоптер корректирует огонь артиллеристов, выполняет логистические задачи и разведку, а также он может наносить удары гранатомётом "Крюк" или огнемётом "Шмель" и минировать территорию. Разработан по принципу максимальной эффективности при минимальных затратах, как и предыдущий FPV-БПЛА "Упырь".
"Бердыш" оснащён разнообразным вооружением:
И хотя разработчики продолжают совершенствовать "Бердыш", увеличивая его дальность полета, грузоподъёмность и функциональность, он уже трудится на полях СВО. В будущем ожидается появление новых модификаций этого беспилотника, оснащённых более современным оборудованием и вооружением.
"Бердыш" занимает уникальную нишу среди российских беспилотников, сочетая в себе огневую мощь и универсальность. По своим характеристикам он превосходит многие аналогичные системы.
"Бердыш" представляет собой значительный шаг вперёд в развитии российских беспилотных систем. Он обладает огромным потенциалом и может стать важным инструментом для решения широкого спектра задач в современных конфликтах.
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