Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО

В случае если Запад обрушит на РФ ядерный удар, который сможет уничтожить все крупные города, ликвидирует правителей и Генштаб, у ВС РФ есть система удара возмездия.
Называется эта зловещая, но безвозвратная система — "Мёртвая рука".
Она автономна и сделана как раз для "ответки". Датчики соберут по стране данные по радиационной, сейсмической и термальной активности, чтобы удостовериться в самом факте ядерной атаки. Потом система запросит инструкций из Кремля. Молчание будет расценено как доказательство ликвидации российского руководства.
Затем "Мёртвая рука" автоматом даст пуск нескольким тысячам ядерных ракет по Штатам, Лондону и их союзникам. Результат — катастрофа в глобальном масштабе. Так, даже после своей гибели РФ нанесёт ответный удар.
Система "Мёртвая рука" (также известная как "Периметр") представляет собой советскую автоматизированную систему управления пуском межконтинентальных баллистических ракет, созданную для гарантированного нанесения ответного ядерного удара в случае уничтожения командных пунктов и систем управления вооружёнными силами СССР.
Основная цель "Мёртвой руки" — обеспечение выживаемости ядерного арсенала СССР даже в условиях глобальной ядерной войны. Система должна была автоматически запустить межконтинентальные баллистические ракеты в ответ на мощный ядерный удар по стране, уничтоживший все органы управления.
Система "Мёртвая рука" включает в себя:
1. Обнаружение: сеть датчиков фиксирует мощный ядерный взрыв.
2. Принятие решения: автоматическая система анализирует данные и принимает решение о запуске ракет.
3. Запуск: подводные лодки с баллистическими ракетами автоматически запускают свои ракеты, нанося ответный удар по противнику.
Система "Мёртвая рука" всегда вызывала множество споров и опасений на Западе. Назывались и причины опасения:
"Мёртвая рука" — залог того, что вне зависимости от исхода атаки на Российскую Федерацию, его последствия будут губительны для всех. Применение ЯО — гарантия взаимного уничтожения. Таково мрачное напоминание о хрупкости мирового равновесия сил.
И хотя система "Мёртвая рука" — один из символов холодной войны, её создание продиктовано стремлением обеспечить безопасность страны. С окончанием холодной войны, как мы видим, актуальность этой системы снизилась незначительно.
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