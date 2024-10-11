Рада легализовала службу иностранцев на офицерских должностях в ВСУ без приобретения украинского гражданства. Решение выгодное Зеленскому, но не Украине.
Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства смогут служить в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии.
С этой целью будет создан "Центр рекрутинга по приему иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту", где для отбора будет применяться полиграф.
Причины такого решения видятся следующими:
Сейчас наёмники из стран НАТО на офицерских должностях работают как командиры элитных штурмовиков, миномётных расчётов, расчётов ПВО, артиллерии, РЭБ/РЭР.
Их доля может быть невелика, но они усиливают ВСУ именно там, где вероятность потерь минимальна, а успеха — высока, в основном, во время мобильных прорывов. Замечено, что именно в этих операциях чаще всего слышна в радиоперехватах иностранная речь. Но пленных из них — немного, так как позже они отходят в тыл и в обычных "мясных" боях не участвуют.
Очевидно, что инициатива выгодна Западу и им продавлена. Натовские службисты, вероятно, хотят предотвратить военные авантюры Киева, типа Курской, коррупцию, и иметь надсмотрщиков у экранов "Крапивы". Секретов у Зеленского от западных спецслужб теперь не будет. Взамен он получит что-нибудь в виде бонусов. Вероятно, деньги.
Запад также пытается избежать обвинений в прямом участии западных армий в войне с Россией и применения ответных мер. Москва должна отреагировать так же как на дискуссию о разрешении дальнобойных ударов по РФ западными ракетами (изменена ядерная доктрина), чтобы на Западе задумались о последствиях.
Что в этом офицерском наборе иностранцев ещё важно ? Эти люди не будут воевать за интересы Украины, а только против России.
Для них украинство, патриотизм, жертвенность — пустые слова. Они не собираются связать свою жизнь с Украиной. И как только "запахнет жареным", их экстренно вывезут самолётами, как вывозили их коллег из Афганистана.
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