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Любовь Степушова

Офицеры-иностранцы на Украине легализованы. Чем они лучше украинских?

3:14
Силовые структуры » Военные новости

Рада легализовала службу иностранцев на офицерских должностях в ВСУ без приобретения украинского гражданства. Решение выгодное Зеленскому, но не Украине.

Офицеры-иностранцы на Украине легализованы. Чем они лучше украинских?
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, PDM

Зачем в ВСУ приглашают служить офицеров-иностранцев

Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства смогут служить в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии.

С этой целью будет создан "Центр рекрутинга по приему иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту", где для отбора будет применяться полиграф.

Причины такого решения видятся следующими:

  1. ВСУ испытывают острый дефицит офицерских кадров — одни убиты, другие не подготовлены.
  2. У властей есть недоверие к своим офицерам, одни сдаются в плен, другие отказываются выводить свои подразделения на ЛБС, третьи дезертируют.
  3. Во многих подразделений ВСУ в тылу офицерский состав и так на 60% состоит из иностранцев, так НАТО приобретает опыт войны с ВС РФ. Поэтому новый закон — это легализация тех, кто уже служит, и кто будет приезжать. Владимиру Зеленскому это даже выгодно, будет причина свалить вину за поражения на чужаков.

Где работают в ВСУ офицеры НАТО

Сейчас наёмники из стран НАТО на офицерских должностях работают как командиры элитных штурмовиков, миномётных расчётов, расчётов ПВО, артиллерии, РЭБ/РЭР.

Их доля может быть невелика, но они усиливают ВСУ именно там, где вероятность потерь минимальна, а успеха — высока, в основном, во время мобильных прорывов. Замечено, что именно в этих операциях чаще всего слышна в радиоперехватах иностранная речь. Но пленных из них — немного, так как позже они отходят в тыл и в обычных "мясных" боях не участвуют.

Запад будет тотально контролировать ВСУ

Очевидно, что инициатива выгодна Западу и им продавлена. Натовские службисты, вероятно, хотят предотвратить военные авантюры Киева, типа Курской, коррупцию, и иметь надсмотрщиков у экранов "Крапивы". Секретов у Зеленского от западных спецслужб теперь не будет. Взамен он получит что-нибудь в виде бонусов. Вероятно, деньги.

Запад также пытается избежать обвинений в прямом участии западных армий в войне с Россией и применения ответных мер. Москва должна отреагировать так же как на дискуссию о разрешении дальнобойных ударов по РФ западными ракетами (изменена ядерная доктрина), чтобы на Западе задумались о последствиях.

Офицеры-иностранцы за Украину переживать не будут

Что в этом офицерском наборе иностранцев ещё важно ? Эти люди не будут воевать за интересы Украины, а только против России.

Для них украинство, патриотизм, жертвенность — пустые слова. Они не собираются связать свою жизнь с Украиной. И как только "запахнет жареным", их экстренно вывезут самолётами, как вывозили их коллег из Афганистана. 

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Уточнения

Наёмник («солдат удачи», «дикий гусь») — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.
 

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии. Т

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу закон верховная рада
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