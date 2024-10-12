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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк
Фото: flickr.com by The U.S. Army, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 12 октября.

Курская битва

Курская авантюра экс-президента Украины Владимира Зеленского подходит к логическому завершению. Киев по итогу не добился ничего, но потерял резерва и военной техники больше чем в "контрнаступе" 2023 года. Обвал Восточного фронта указывает, на то, что главком ВСУ Александр Сырский допустил стратегическую ошибку, которую ранее не желал совершать его предшественник Валерий Залужный, когда на него давили США и Зеленский. В ноябре будет подсчитано, какую цену заплатил украинский народ за эту выдумку Банковой, а пропагандисты киевского режима пока будет искать виновных. Конечно, Зеленского уберут из виновников, но никто не забыл, как радостно он преподносил эту операцию.

Генштаб ВСУ по требованию Банковой снимает бригады с Запорожского и Харьковского направлений, перебрасывая их в Курщину. Тамошняя операция сжирает все резервы ВСУ, что вызывает дефицит личного состава на самом критическом направлении в Донбассе. Многие поняли, что это может привести к ещё одному провалу на ЛБС.

А тем временем, на том участке фронта — единственная трасса по которой завозят потенциальный "груз 200" — Сумы — Суджа. Дорога полностью под контролем русских дронов. Наверняка, её специально не закрывают, поскольку украинское командование тащит туда мясо в гигантских размерах. Живым из Курского приграничья не возвращается никто, но их всё везут и везут.

А накануне сами украинцы признаются, что в приграничье украинский FPV-дрон поразил танк ВСУ. Российские бойцы уже шутят, что надо поощрять и награждать "подвиги" специальной наградой для неонацистов ВСУ — орденом с подвязками и чулками.

Освобождение Донбасса

На Южнодонецком фронте до полного окружения бандеровцев в Селидово осталось взломать 4 их опорных пункта. Два на трассе на Вишневое и два через реку на Григоровку. В самом городе армия Украины начала догадываться про замысел российских воинов и уже требуют разрешение выходить. Киев, как обычно в таких случаях, призывает смертников "не унывать".

На Часовярском участке идут бои в микрорайоне "Октябрьский". Зачищаются опорники. Помимо этого, частный сектор сейчас там представляет собой руины, а значит, закрепиться там можно только в подвалах.

На Торецком участке российская армия продвинулась на север вдоль лесополки на глубину 1,3 км. В Торецке продолжаются "кинжальные" бои за квартал многоэтажек в направлении шахты "Центральной".

На Кураховском участке ВС РФ заняли Островское и продолжают штурмы. На Покровском направлении российские войска продвинулись севернее посёлка Новогродовка вдоль железной дороги и лесополосы западнее Красного Яра.

Освобождение Украины

На Волчанском участке продолжаются бои в городе. В районе многоэтажных домов отражена одна контратака националистов численностью 12 человек, уничтожено — 9. На Липцовском участке расчёт дронов ГВ "Север" в районе дач нанёс поражение двум группам ВСУ (общей численностью 12 боевиков), уничтожено 8 неонацистов и пикап. На Запорожском направлении продолжается взаимный обмен артударами, активно работают ВКС РФ. Северо-западнее Вербового десантники ВС РФ медленно, но уверенно забирают лесопосадки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу селидово валерий залужный
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