В последние годы отношения Евросоюза и Турции пошатнулись. Анкара уже давно не метит в ЕС, а у того есть претензии к двойным стандартам Реджепа Эрдогана, который часто действует без учёта интересов европартнёров и НАТО.
Это отражается на военном сотрудничестве западных стран с Турцией, но конфликт Ирана с Израилем всё изменил. Берлин решили "пересмотреть" позицию по продаже Анкаре 20 самолётов Eurofighter Typhoon. Ранее сделку критиковали, а теперь немцы решили пересмотреть свою позицию по продаже истребителей Турции.
Помощник Эрдогана заявил, что в сделке "наметился прогресс", правда, когда ожидать подвижек, не ясно.
RAF Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвёртого поколения с элементами пятого поколения, разработанный консорциумом европейских компаний из Британии, Германии, Италии и Испании. Этот боевой самолёт предназначен для выполнения задач как воздушного боя, так и ударов по наземным целям. Благодаря своим передовым аэродинамическим характеристикам, мощному вооружению и современным электронным системам, Eurofighter Typhoon является одним из самых эффективных боевых самолётов в мире.
Радиолокационная станция: CAPTOR-M, многофункциональная радиолокационная система, обеспечивающая возможность сопровождения множества целей одновременно и их поражения. В новых модификациях самолёта применяется более современная РЛС с активной фазированной антенной решёткой (AESA) — Captor-E.
Система самозащиты: DASS (Defensive Aids Sub System) — современная система самозащиты, которая включает радиолокационные и инфракрасные датчики, средства радиоэлектронной борьбы и устройства постановки помех для защиты от ракет.
Шлем с индикатором: оборудование пилота включает шлем с проекционным дисплеем (HMSS — Helmet Mounted Symbology System), который позволяет получать необходимую информацию, целеуказания и управлять вооружением без необходимости смотреть на приборную панель.
Интегрированные системы связи: самолёт интегрирован в единую информационную сеть для обмена данными с другими воздушными и наземными силами.
Инфракрасная система поиска и сопровождения целей (Pirate IRST): позволяет обнаруживать и сопровождать воздушные и наземные цели на больших расстояниях, что особенно важно для операций в условиях низкой видимости.
Еврофа́йтер Тайфу́н (англ. Eurofighter Typhoon) — многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.