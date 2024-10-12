RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России

5:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В последние годы отношения Евросоюза и Турции пошатнулись. Анкара уже давно не метит в ЕС, а у того есть претензии к двойным стандартам Реджепа Эрдогана, который часто действует без учёта интересов европартнёров и НАТО.

Это отражается на военном сотрудничестве западных стран с Турцией, но конфликт Ирана с Израилем всё изменил. Берлин решили "пересмотреть" позицию по продаже Анкаре 20 самолётов Eurofighter Typhoon. Ранее сделку критиковали, а теперь немцы решили пересмотреть свою позицию по продаже истребителей Турции.

Помощник Эрдогана заявил, что в сделке "наметился прогресс", правда, когда ожидать подвижек, не ясно.

О чём речь

RAF Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвёртого поколения с элементами пятого поколения, разработанный консорциумом европейских компаний из Британии, Германии, Италии и Испании. Этот боевой самолёт предназначен для выполнения задач как воздушного боя, так и ударов по наземным целям. Благодаря своим передовым аэродинамическим характеристикам, мощному вооружению и современным электронным системам, Eurofighter Typhoon является одним из самых эффективных боевых самолётов в мире.

Основные характеристики

Экипаж: 1 или 2 пилота (в зависимости от модификации).

Длина: 15,96 м.

Размах крыла: 10,95 м.

Максимальная взлётная масса: около 23 500 кг.

Двигатели: 2 турбореактивных двигателя Eurojet EJ200 с форсажной камерой, обеспечивающие высокую тягу и скорость.

Максимальная скорость: около 2 400 км/ч.

Боевой радиус: до 1 500 км (в зависимости от задачи и вооружения).

Практический потолок: около 19 800 м.

Манёвренность: Благодаря аэродинамической конструкции с треугольным крылом и передним горизонтальным оперением, Eurofighter обладает высокой манёвренностью, что даёт ему превосходство в ближнем воздушном бою.

Вооружение

Пушки: 27-мм автоматическая пушка Mauser BK-27, установленная в правом корне крыла для ближнего боя и атаки наземных целей. Подвесные точки: оснащён 13 точками подвески для различных типов вооружения. Управляемые бомбы: Eurofighter способен нести высокоточные управляемые бомбы, такие как Paveway IV и JDAM, для ударов по укреплённым объектам и инфраструктуре противника. Ракетное вооружение:

Ракеты класса "воздух-воздух": включает ракеты ближнего действия, а также ракеты средней и большой дальности, такие как Meteor и AMRAAM. Ракеты класса "воздух-земля": для ударов по наземным целям используются управляемые ракеты, такие как Storm Shadow, Brimstone и Taurus KEPD 350. Противокорабельные ракеты: в арсенале также есть противокорабельные ракеты, такие как Harpoon, что расширяет возможности самолёта по борьбе с морскими целями.

Бортовые системы и оборудование

Радиолокационная станция: CAPTOR-M, многофункциональная радиолокационная система, обеспечивающая возможность сопровождения множества целей одновременно и их поражения. В новых модификациях самолёта применяется более современная РЛС с активной фазированной антенной решёткой (AESA) — Captor-E.

Система самозащиты: DASS (Defensive Aids Sub System) — современная система самозащиты, которая включает радиолокационные и инфракрасные датчики, средства радиоэлектронной борьбы и устройства постановки помех для защиты от ракет.

Шлем с индикатором: оборудование пилота включает шлем с проекционным дисплеем (HMSS — Helmet Mounted Symbology System), который позволяет получать необходимую информацию, целеуказания и управлять вооружением без необходимости смотреть на приборную панель.

Интегрированные системы связи: самолёт интегрирован в единую информационную сеть для обмена данными с другими воздушными и наземными силами.

Инфракрасная система поиска и сопровождения целей (Pirate IRST): позволяет обнаруживать и сопровождать воздушные и наземные цели на больших расстояниях, что особенно важно для операций в условиях низкой видимости.

Преимущества

Многофункциональность: Eurofighter может выполнять широкий спектр задач, от завоевания господства в воздухе до нанесения ударов по наземным и морским целям.

Манёвренность и скорость: скорость и манёвренность дают ему преимущество в воздушном бою и позволяют оперативно реагировать на угрозы.

Современные системы наведения: оснащён передовыми системами поиска и уничтожения целей, что делает его эффективным как в ближнем, так и в дальнем бою.

Модернизируемость: Eurofighter Typhoon постоянно модернизируется, получая новые системы вооружения и оборудование, что позволяет ему оставаться на переднем крае авиационных технологий.

Недостатки

Высокая стоимость: он является дорогим в производстве и обслуживании, что ограничивает его массовое применение.

Зависимость от партнёров: разработка и обслуживание самолёта требует участия нескольких стран, что может усложнить вопросы модернизации и снабжения.

Уточнения

Еврофа́йтер Тайфу́н (англ. Eurofighter Typhoon) — многоцелевой истребитель четвёртого поколения.



Истребитель Eurofighter Typhoon || Обзор