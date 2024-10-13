Российская ракета Х-59. Высокоточная и разрушительная угроза с небес

5:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ночью 13 октября по военным объектам на территории Украины был нанесён удар с применением авиационных ракет Х-59.

Сильные взрывы прозвучали в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях.

О чём речь

Х-59 — это серия советских и российских авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля", разработанных для поражения различных наземных и морских целей.

Основные характеристики ракеты Х-59

Тип ракеты: крылатая ракета класса "воздух-земля".

Дальность полёта:

Х-59: до 115 км. Х-59МК: до 285 км (увеличенная дальность в модификациях).

Тип боеголовки: осколочно-фугасная или кумулятивно-осколочная, масса боевой части — около 320-350 кг, в зависимости от модификации.

Система наведения:

Х-59 использует телевизионную систему наведения (с коррекцией по радиоканалу) на последних этапах полёта, что позволяет оператору самолёта точно наводить ракету на цель. Х-59МК оснащена инерциальной и спутниковой навигацией (ГЛОНАСС), а также активной радиолокационной головкой самонаведения для поражения морских целей.

Двигатель: твёрдотопливный стартовый двигатель и маршевый турбореактивный двигатель, обеспечивающий дозвуковую скорость полёта.

Скорость полёта: дозвуковая, 900-1050 км/ч.

Высота полёта: на маршевом участке полёта от 50 до 1000 метров, что позволяет ракете лететь на низкой высоте и обходить средства ПВО противника.

Основные модификации

Х-59 (оригинальная версия): предназначена для поражения стационарных наземных целей. Оснащена телевизионной головкой наведения, что требует постоянного контроля оператора до момента удара.

Х-59М: модифицированная версия с улучшенной дальностью и возможностью наведения на цель с помощью телевизионной системы через радиолинию. В этой версии применяется инерциальная система управления.

Х-59МК: противокорабельная версия с дальностью до 285 км. Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, что делает её эффективной для поражения морских целей в любых погодных условиях. Также может использоваться для поражения крупных наземных объектов.

Х-59МК2: многоцелевая версия ракеты с улучшенной точностью и модернизированной системой наведения (инерциальная с поддержкой спутниковых систем ГЛОНАСС или GPS). Предназначена для поражения как морских, так и наземных целей, включая укреплённые объекты, мосты, складские помещения и другие важные объекты инфраструктуры.

Х-59М2Э: экспортная версия ракеты с улучшенной системой наведения и расширенной дальностью. Она была представлена на международных рынках в качестве высокоточного оружия.

Принцип действия

Запуск: ракета запускается с борта самолёта-носителя (например, Су-24, Су-30, Су-34, Су-35) с помощью стартового твердотопливного двигателя.

Маршевый полёт: после запуска ракета выходит на расчётную высоту полёта, где переходит на работу маршевого турбореактивного двигателя. Полёт осуществляется на малой высоте для минимизации вероятности обнаружения и перехвата ПВО противника.

Наведение на цель:

В первых версиях Х-59 наведение на финальной стадии осуществляется оператором с помощью телевизионной системы и передачи изображения на экран оператора. В модификациях Х-59МК применяется инерциальная навигация в сочетании с системой спутникового наведения и радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет автоматически находить и поражать цель на финальном этапе полёта.

Поражение цели: боеголовка ракеты способна поражать как точечные, так и крупные объекты. Осколочно-фугасная боевая часть предназначена для уничтожения как живой силы противника, так и важных элементов инфраструктуры.

Вывод

Х-59 предназначены для высокоточных ударов на дальних расстояниях с использованием авиасредств доставки. Разработчик данного вооружения — ОКБ "Радуга". Ракета поступила в армию России в 1980-е годы и постоянно модернизировалась на протяжении последних десятилетий, особенно в модификации Х-59МК/МК2.

Советская ракета Х-59 || Обзор