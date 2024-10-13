Российская ракета Х-59. Высокоточная и разрушительная угроза с небес

Ночью 13 октября по военным объектам на территории Украины был нанесён удар с применением авиационных ракет Х-59.
Сильные взрывы прозвучали в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях.
Х-59 — это серия советских и российских авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля", разработанных для поражения различных наземных и морских целей.
Х-59 (оригинальная версия): предназначена для поражения стационарных наземных целей. Оснащена телевизионной головкой наведения, что требует постоянного контроля оператора до момента удара.
Х-59М: модифицированная версия с улучшенной дальностью и возможностью наведения на цель с помощью телевизионной системы через радиолинию. В этой версии применяется инерциальная система управления.
Х-59МК: противокорабельная версия с дальностью до 285 км. Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, что делает её эффективной для поражения морских целей в любых погодных условиях. Также может использоваться для поражения крупных наземных объектов.
Х-59МК2: многоцелевая версия ракеты с улучшенной точностью и модернизированной системой наведения (инерциальная с поддержкой спутниковых систем ГЛОНАСС или GPS). Предназначена для поражения как морских, так и наземных целей, включая укреплённые объекты, мосты, складские помещения и другие важные объекты инфраструктуры.
Х-59М2Э: экспортная версия ракеты с улучшенной системой наведения и расширенной дальностью. Она была представлена на международных рынках в качестве высокоточного оружия.
Х-59 предназначены для высокоточных ударов на дальних расстояниях с использованием авиасредств доставки. Разработчик данного вооружения — ОКБ "Радуга". Ракета поступила в армию России в 1980-е годы и постоянно модернизировалась на протяжении последних десятилетий, особенно в модификации Х-59МК/МК2.
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