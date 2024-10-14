Сводка с фронта: ликвидирован боевик, который позировал у "Пятерочки", под Селидово ВСУ попали в клещи

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Представляем сводку с фронта на понедельник, 14 октября.

Курская битва

Тут часть подразделений ВСУ не смогла выйти из села Любимовки и попала в окружение, попытка деблокады провалена и теперь судьба националистов неизвестна. Российские войска полностью переломили ситуацию и теперь вопрос времени, когда противнику придётся покинуть территорию РФ.

В Суджанском районе идёт продвижение к границе. За минувшие сутки ВСУ выбиты с трёх опорников. Также освобождён посёлок Новоивановка. В Глушковском районе противник предпринимает попытки на БМП проводить ротацию и эвакуацию погибших и раненых. Также продолжается наращивание живой силы ВСУ у приграничья.

Бойцы бригады морпехов ГВ "Север" продолжают успешно выбивать неонацистов из населённых пунктов Курщины, уничтожать личный состав и военную технику боевиков.

"Северяне" проводят зачистку позиций. Покидая позиции, военнослужащие ВСУ бросают натовское оружие и боеприпасы.

Ликвидирован бандеровец Богдан Канивец, который в Судже "героически" позировал на фоне "Пятерочки". Информация о его гибели появилась в украинских пабликах, сообщается, что он погиб после подрыва его машины на противотанковой мине.

Донбасс

В ДНР освобождена Михайловка. Перед участком Терны — Ямполовка идёт выравнивание фронта. Армия России перерезала дорогу между Новодмитровкой и Селидово, приблизились к Вишнёвому на расстояние выстрела. Ранее сообщалось, что армия РФ берёт в клещи украинские позиции под Селидово. Его освобождение открывает пути в Покровск, и даст российской группировке возможность наносить удары по тылам кураховской группировки ВСУ.

Российская группа сейчас очень активно продвигается в ДНР: одна из ключевых точек — Торецк, который является важнейшим логистическим центром. Большая часть Торецка уже занята российскими войсками. Есть продвижение армии России в районе Григоровки. ВС РФ продвигаются вдоль канала "Северский Донец — Донбасс".

Запорожское направление

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Запорожском участке, и начали наступление. Украинские ресурсы уже подтверждают продвижение армии России на Времевском направлении.

Позавчера русские начали наступление на Бердянском участке, несмотря на сопротивление украинцев, армия России действовала организованно и теперь уже закрепляется в лесопосадках в районе Левадного. Позже 336-я бригада морской пехоты ВС РФ освободила село.

Зрада из КНДР

Отвлекая граждан Украины от плохих новостей, карманные ЛОМы и пресса придумали очередную страшилку — "им угрожает" армия Северной Кореи. Опубликовали эту "утку" в Washington Post. По сведениям "источников" из разведки ВСУ, Пхеньян ранее не посылал солдат, но теперь "всё изменилось". Якобы северокорейская пехота проходит подготовку в РФ и может быть развернута к концу этого года на ЛБС.

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