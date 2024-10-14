Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО

Украинские самолёты американского происхождения — F-16 проводят боевое слаживание с участием Boeing Poseidon P-8 над румынской Констанцей.
Видео с специального портала демонстрирует их взлёт с объединённого натовского аэродрома.
Boeing Poseidon P-8 — это многоцелевой патрульный самолёт, разработанный для выполнения задач противолодочной и противокорабельной обороны, разведки, а также наблюдения и ведения электронной войны. Poseidon P-8 создан на базе гражданского авиалайнера Boeing 737-800 и разработан компанией Boeing Defense, Space & Security. Самолёт состоит на вооружении Военно-морских сил США и ряда других стран-союзников.
Экипаж: 9 человек (пилоты и операторы систем вооружения и разведки).
Максимальная скорость: около 907 км/ч (490 узлов).
Боевой радиус: около 2 220 км (с возможностью дозаправки в воздухе).
Максимальная дальность: около 8 300 км.
Максимальная высота полёта: 12 500 м.
Высокая дальность и время патрулирования: Poseidon P-8 может выполнять продолжительные миссии на больших дистанциях, что делает его эффективным инструментом для морской разведки и противолодочной борьбы.
Многофункциональность: самолёт может выполнять широкий спектр задач, от поиска подводных лодок до разведывательных миссий и спасательных операций.
Современные технологии: оборудован передовыми сенсорами, радарами и системами связи, что повышает его эффективность в условиях современных войн.
Самолёт Boeing Poseidon P-8 — это высокоэффективный многоцелевой патрульный самолёт, который играет ключевую роль в обеспечении противолодочной и противокорабельной обороны стран НАТО. Благодаря своим современным системам обнаружения, вооружению и дальности действия, он является важным элементом военно-морской авиации западных государств и их азиатских союзников.
Конста́нца (рум. Constanța, прежние названия: Кустендье, Кюстендже (Кёстендже), Томис, лат. Tomi Томы) — крупнейший морской порт Румынии и на Чёрном море, крупнейший город в регионе Добруджа и на Черноморском побережье Румынии, административный центр жудеца Констанца.
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