Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО

3:54
Силовые структуры » Военные новости

Украинские самолёты американского происхождения — F-16 проводят боевое слаживание с участием Boeing Poseidon P-8 над румынской Констанцей.

Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Balon Greyjoy, CC0

Видео с специального портала демонстрирует их взлёт с объединённого натовского аэродрома.

О чём речь

Boeing Poseidon P-8 — это многоцелевой патрульный самолёт, разработанный для выполнения задач противолодочной и противокорабельной обороны, разведки, а также наблюдения и ведения электронной войны. Poseidon P-8 создан на базе гражданского авиалайнера Boeing 737-800 и разработан компанией Boeing Defense, Space & Security. Самолёт состоит на вооружении Военно-морских сил США и ряда других стран-союзников.

Основные задачи P-8 Poseidon

  • Противолодочная борьба: оборудован системами для поиска, отслеживания и уничтожения подводных лодок.
  • Противокорабельная оборона: способен обнаруживать и атаковать надводные корабли противника с помощью высокоточного вооружения.
  • Морская разведка и патрулирование: выполняет разведывательные миссии на дальних дистанциях, осуществляя наблюдение за морскими и прибрежными зонами.
  • Поиск и спасение: участвует в операциях по спасению на море, используя свои сенсорные и навигационные системы.
  • Электронная война: может вести радиолокационную разведку и выполнять функции электронного подавления противника.

Основные характеристики Poseidon P-8

Экипаж: 9 человек (пилоты и операторы систем вооружения и разведки).

Максимальная скорость: около 907 км/ч (490 узлов).

Боевой радиус: около 2 220 км (с возможностью дозаправки в воздухе).

Максимальная дальность: около 8 300 км.

Максимальная высота полёта: 12 500 м.

Вооружение

  1. Противокорабельные ракеты, такие как AGM-84 Harpoon.
  2. Торпеды, например, Mk 54 для борьбы с подводными лодками.
  3. Мины и глубинные бомбы.
  4. Возможность установки ракет класса "воздух-земля" для нанесения ударов по наземным целям.

Сенсоры и системы

  • Радар с синтезированной апертурой AN/APY-10 для морской и наземной разведки.
  • Системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения подводных лодок.
  • Гидроакустические буи для отслеживания подводных целей.

Преимущества

Высокая дальность и время патрулирования: Poseidon P-8 может выполнять продолжительные миссии на больших дистанциях, что делает его эффективным инструментом для морской разведки и противолодочной борьбы.

Многофункциональность: самолёт может выполнять широкий спектр задач, от поиска подводных лодок до разведывательных миссий и спасательных операций.

Современные технологии: оборудован передовыми сенсорами, радарами и системами связи, что повышает его эффективность в условиях современных войн.

Операторы

  1. ВМС США: основной оператор.
  2. Великобритания, Австралия, Индия, Норвегия и другие страны используют Poseidon P-8 в своих военно-морских силах.

Вывод

Самолёт Boeing Poseidon P-8 — это высокоэффективный многоцелевой патрульный самолёт, который играет ключевую роль в обеспечении противолодочной и противокорабельной обороны стран НАТО. Благодаря своим современным системам обнаружения, вооружению и дальности действия, он является важным элементом военно-морской авиации западных государств и их азиатских союзников.

Уточнения

Конста́нца (рум. Constanța, прежние названия: Кустендье, Кюстендже (Кёстендже), Томис, лат. Tomi Томы) — крупнейший морской порт Румынии и на Чёрном море, крупнейший город в регионе Добруджа и на Черноморском побережье Румынии, административный центр жудеца Констанца.

F-16 проводят боевое слаживание с участием Poseidon P8
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато
Обсудить
Новости Все >
В Воронежской области прошел автопробег PROстранствие: Семейные выходные в Воронежской области
Секреты сохранения перцев: как продлить свежесть овощей
Мама рэпера Тимати рассказала, как спасла своих сыновей от тюрьмы: а друг сел
Боец поп-ММА Наби Набиев задержан в аэропорту Москвы
Блогер Юрий Подоляка назвал предательством возвращение Владимира Познера на Первый канал
Землю обетованную 20 октября покажут в Московском молодежном театре
Готовим вкуснейшую намазку на хлеб из ананасов и бананов
О японской эстетике и тайнах мировой рекламы: в театре Модерн состоится цикл арт-лекций Юрия Грымова
Горсть орехов в день: ключ к снижению риска деменции на 12%
Генуэзец Христофор Колумб обернулся испанским евреем
Сейчас читают
Зимовка винограда: почему важно укрывать кусты и как сделать это правильно
Деревья и кустарники
Зимовка винограда: почему важно укрывать кусты и как сделать это правильно Аудио 
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу
Наука и техника
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО Дмитрий Плотников Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Последние материалы
Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступления животных в цирках
В аэропорту Антальи россиянка бросила новорожденного ребёнка
Никита Кологривый пояснил, что для него самое важное в карьере: я не про творчество
Как правильно выбрать диски для тяжелого автомобиля: советы Леонида Демина
Нигерийская сборная в заброшенном аэропорту: футболисты в сложной ситуации
Anti-age стоматология: секрет молодого лица без пластики
Коров всё меньше: в Молочном союзе России рассказали, почему дорожает сливочное масло
Собчак и Мизулина обменялись шутками на фоне новости о разводе певца Шамана
Самые красивые стадионы мира: архитектурные шедевры спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.