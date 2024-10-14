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Любовь Степушова

Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться?

Силовые структуры » Военные новости

Ракетные удары баллистическими ракетами "Искандер" по портовой инфраструктуре Одессы перешли в режим практически ежедневных. Чем это вызвано?

Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться?
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

ПВО Одессы не справляется с "Искандерами"

ВКС РФ прервали активный трафик кораблей в портах Одесской области после того, как с 6 октября удары по ним "баллистикой" стали регулярными.

Первый удар был нанесён по судну, находящемуся в море 12 сентября. Затем с начала октября прилёты настигли контейнеровозы Shui Spirit под флагом Панамы, Pаresa под флагом Сент-Китс и Невис, а также 22-й причал в порту Южный и 10-й причал в порту Одессы.

14 октября повреждения получили сухогрузы NS Moon под флагом Белиза и Optima под флагом Палау. Неделю назад уже сообщалось о поражении последнего судна. Местные власти подтверждают также повреждения лоцманского катера и склада с зерном. Известно о трёх погибших военнослужащих.

"На сегодня повреждены все глубоководные причальные стенки. ВСУ не успевают ремонтировать инфраструктуру для приёма сухогрузов и танкеров", — пишет российский Telegram-канал Condottierо.

Порты Одессы разгружают оружие для ВСУ и являются плацдармом для диверсий

Конечно, зерно украинцы вывозят, но возят и оружие. Судьба Optima говорит о том, что это судно использовалось для нанесения ударов по Крыму беспилотными катерами и ракетами, запускаемыми с палубы.

Сейчас сообщается, что ВСУ прячут оборудование и вооружение в зданиях портовой инфраструктуры, имеющей протяжённость до 10 километров. Поэтому целью российских ракет и БПЛА также являются крановые хозяйства, наземные портовые терминалы и пункты управления движением судов.

Ещё одна причина участившихся ударов — недопущение высадки десанта в Крыму. В Сеть попали кадры обкатки шведских катеров Combat Boat 90 в акватории одного из портов города. Их поставили не менее шести штук, каждый способен транспортировать до 15 человек.

"Искандеры" у России никогда не закончатся

По данным Киева, Россия нанесла удары по 21 грузовому судну после того, как 17 июля 2023 года вышла из сделки по экспорту зерна при посредничестве ООН.

В связи с обстановкой за последнюю неделю страховка для судов, проходящих через украинские порты в Чёрном море, существенно подорожала. Теперь она превышает 1% от стоимости судна. Для корабля с ценой 50 млн долларов это означает дополнительные 125 тысяч долларов за один рейс, сообщает Bloomberg.

Россия использует для нанесения ударов ракетный комплекс "Искандер-М" — мощную баллистическую ракету малой дальности, способную переносить до 700 килограммов взрывчатки на расстояние до 500 километров. Ракета может достигать гиперзвуковых скоростей на конечном этапе при входе в атмосферу. Эта способность создаёт значительные проблемы для систем ПВО ВСУ, которых не хватает.

Украинские источники подсчитали, что ВС РФ выпускали ранее от 60 до 80 баллистических ракет по различным целям на территории Украины, а сейчас идут на рекордные сто и более запусков баллистических ракет в месяц.

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Итог работы "Искандеров". Что натворила за несколько дней русская ракета одного только типа

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой. Третий по населению город Украины. Численность населения на 1 января 2022 года составила 1 010 537 человек, в пределах агломерации проживает свыше 1,2 млн человек. Расположена на берегу Одесского залива.
 

«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области.
 

Деса́нт (фр. descente — «спуск») — термин в военном деле России, который может означать:

  1. Войска (силы), предназначенные для высадки (выброски) с носителей для выполнения определённых задач.
  2. Высадка (выброска) боевой группы из транспортного средства на занятую противником территорию для нанесения «кинжального» удара с целью обхода фортификационных сооружений.
  3. Название операции, заключающейся в высадке (выброске) войск (сил).

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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