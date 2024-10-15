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Олег Володин

Juche Revisor: солдаты и спецназ Кима будут резать ВСУ на границах

Лютый спецназ и солдатская рать Кима на границе приготовят из ВСУ собаку по-корейски?
Силовые структуры

Подписание между РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из сторон договора, вызвало колоссальный резонанс на Украине и Западе.

Лютый спецназ и солдатская рать Кима на границе приготовят из ВСУ собаку по-корейски?
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0
  • С одной стороны, это может означать и передачу Ким Чен Ыну современных военных технологий для ВВС и ВМС, и даже прикрытие КНДР "ядерным зонтиком" России.
  • С другой — Северная Корея теперь официально может помогать России бороться со вторжением ВСУ в Курскую область по факту случившегося нападения на РФ.

Более того — вряд ли КНДР могла пойти на такой шаг, не получив разрешения Китая, от которого зависит экономически, технически и геополитически.

Впрочем, газета The Washington Post заявила, что "несколько тысяч солдат из Северной Кореи, полностью мотивированных приказом Ким Чен Ына", уже проходят подготовку и заменят Вооружённые силы России в приграничных регионах.

Также западные СМИ сообщают о якобы "эшелонах и бортах, привозящих рать Кима в Россию" (официальных данных об этом нет).

По данным WP, освободившиеся же российские войска будут направлены на создание буферной зоны, включая взятие Харьковской и Сумской, а также "других областей бывшей Украины".

Официальных данных о начале помощи КНДР пока нет, однако:

  1. Кремль заявлял, что это лишь "информационная утка" и фантазии.
  2. Руководство разведки и Вооружённых сил Южной Кореи считает этот сценарий вполне реальным.
  3. Нелегитимный президент Украины уже заявил, что "Северная Корея фактически участвует в войне против Украины".

Судя по всему, речь идёт как о солдатах (в армии чучхе служат от 3 до 10 лет), так и о спецназе. Также Ким уже отправлял свои "КимИскандеры" и снаряды, которых у Северной Кореи в избытке.

По мнению Juche Revisor, солдаты Кима крайне неприхотливы, однако готовы выполнять любые приказы своих командиров, они готовились воевать на старой советской технике — при этом войне в условиях массированного применения дронов и РЭБ им придётся учиться, как и современной тактике боев.

Но даже они "будут резать ВСУ" и "создадут проблемы Киеву числом, со временем — умением" и "защитят РФ от необходимости домобилизации россиян".

А вот у спецназа КНДР есть самое современное вооружение и снаряжение (китайское), правило "ползи, грызи, режь, умри — но приказ выполни", его научили выживать в любых условиях и руководствоваться "нешаблонными сценариями действий".

"Раньше их видели на исторических (новых) территориях, где они уже работают строителями не первый год. А теперь видели уже в аэропортах, на вокзалах и даже в ВВЦ этих ребят с одинаковыми стрижками в одинаковых куртках. Лютые ребята", — обсуждают в околовоенных чатах.

Стоит добавить, что 14 октября президент России внёс уже упомянутый договор с КНДР на ратификацию в Госдуму. 

Уточнения

Коре́йская наро́дная а́рмия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, ВВС, ПВО, ВМС, ракетные войска и специальные тактические войска. Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 миллиона человек, в резерве насчитывается около 4 000 000 человек.

Силы специальных операций КНДР - войска, для проведения специальных операций численностью до 121 500 бойцов. На спецназ возложено проведение разведывательных и диверсионных операций, помощь армии, организация "второго фронта" в тылу армии Южной Кореи и достижение стратегического превосходства. Также спецназ осуществляет противодействие спецоперациям военных разведок США и Южной Кореи в тыловых районах и помогает в обеспечении внутренней безопасности.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы кндр ким чен ын курская область
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