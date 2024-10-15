Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны

Сегодня Дума ратифицирует договор между РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Корейских бойцов до дрожи в коленях боится киевский режим.

Фото: 0943 - Nordkorea 2015 - Pjöngjang - Parade zum 75. JT der Arbeiterpartei by Uwe Brodrecht, CC BY-SA 2.0

Россия и КНДР теперь имеют право на любую военную помощь друг другу

Во вторник договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР на ратификацию в Госдуму внёс президент Владимир Путин. Всего в договоре 23 пункта. В кратком изложении это:

согласованная военная и экономическая помощь при военной агрессии на одну из стран, не исключая поставок оружия, в соответствии со статьей 51 Устава ООН (право на самооборону);

совместная координация и взаимодействие на международных площадках;

углубление двухсторонней торговли, межрегионального и приграничного сотрудничества;

сотрудничество в области продовольственной и энергетической безопасности, безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, космоса здравоохранения, цепочек поставок;

взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами, в том числе экстремизмом, транснациональной организованной преступностью.

Вторжение ВСУ в Курскую область задействует первый пункт договора

Договор — результат визита Путина в КНДР в июне. Первый пункт уже может быть задействован, так как налицо вторжение ВСУ в Курскую область. Корейская армия — одна из самых больших в мире (1,2 млн. чел), может получить обкатку в самом тяжёлом и современном конфликте XXI века.

"Надеюсь, корейцы и вправду появятся на фронте. Посмотрим, на что способны эти ребята, но, думаю, на многое… А ещё лучше тяжелое вооружение нам бы не помешало, лишним не будет. Снаряды уже пробовали, наши лучше", — пишет российский военнослужащий в Telegram-канале "Позывной Осетин".

У России оказались более верные и надёжные союзники, чем у Украины. Пхеньян всегда поддерживает Москву в ООН по голосованиям на Генассамблее, уже поставляет боеприпасы (возможно, миллион выстрелов в год), в том числе ракеты, поэтому, естественно, укрепление связей РФ и КНДР можно только приветствовать.

Несомненно, договорённости РФ и КНДР согласованы с Китаем, именно для проработки деталей сейчас в Пекине находится министр обороны РФ Андрей Белоусов. Далее ждём его в Пхеньяне.

За подобными договорами (готовится аналогичный с Ираном) кроется большая работа России и КНР по созданию военного союза против НАТО, который укрепляется в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР).

На Украине паника — боятся корейцев

Владимир Зеленский не мог не воспользоваться случаем, чтобы опять попросить Запад усилить поддержку Украины. Но до инаугурации в январе нового президента в США ничего в этом плане не будет — Москва ударила в самый нужный момент, у украинцев в соцсетях наблюдается паника.

Они даже обнаружили базу Корейской армии в ДНР. Вероятно, это передовой отряд, поскольку передвижения личного состава никто не фиксировал.

На самом деле корейские солдаты должны быть очень тренированными и идеологически подкованными бойцами.

"Давайте ценой наших жизней защитим штаб революции во главе с великим товарищем Ким Чен Иром!", — гласит лозунг, начертанный на флаге Военно-морского флота Корейской народной армии, появившийся, когда у власти был Ким Чен Ир.

СБ ООН принимал санкции против КНДР с начала 2000-х годов с целью затормозить ядерную программу Пхеньяна. Россия их одобряла и им следовала. Вплоть до марта 2024, когда Москва наложила вето на работу группы по санкциям ООН. Ожидается, что на одном из следующих заседаний постпред России Василий Небензя поднимет вопрос и проголосует против антикорейских санкций.

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Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке. С запада страна омывается Жёлтым морем, с востока — Японским морем.





Ядерная программа КНДР — условное название научных исследований КНДР в области создания боевых ядерных зарядов и предназначенных для их доставки ракет-носителей (см. Ракетная программа КНДР). 10 февраля 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв. В апреле 2012 года в конституцию КНДР были внесены поправки о ядерном статусе страны.



