Жительница села Пушкарное Курской области: Я хочу жить дома

Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из сёл Коренево и Пушкарное Курской области: как живут люди во время военных действий.
— Выезжаем с группой волонтёров в освобождённое от ВСУ село Коренево. Рядом с Коренево идут бои. Не известно, вернулись ли люди в село. Рядом со мной — волонтёр Юля. Впереди — героический волонтёр Таня из Воронежа, которая прошла огонь и воду, и вообще человек, который с начала СВО по всем фронтам мотается. У неё в руках детектор дронов. Когда он будет пищать, будет понятно, где засада. Мы видим разбитые, сгоревшие машины. Люди пытались спастись. Теперь мы слышим писк. Где-то дрон.
Т.: Где-то рядом.
— Вот оно, Коренево.
Ю.: Наша матушка Россия.
— Теперь дрон пищит постоянно. По всей дороге всё разбито и сожжено.
Ю.: Да, расстреливали людей, люди бежали.
— В освобождённом селе Коренево никого из жителей не осталось, поэтому волонтёрская помощь тут, скорее всего, никому не понадобится, людей просто нет. Опять пищит дрон. Бои идут в пяти километрах отсюда, в селе Ольговка. Поэтому здесь постоянно работают украинские дроны.
— Нашли живого человека в селе Пушкарное, Зина зовут. Ваш огородик?
— Вот он, до самого тока мой огородик.
— Сколько отсюда километров это до Коренева?
— Двенадцать. Мы уехали почти последние из Пушкарного, когда украинцы к Коренево подходили.
— Паника была?
— Конечно, была. Неделю мы побыли в Железногорске и приехали, потому что у меня коровы, поросята.
— Да у вас тут вообще целое хозяйство, я смотрю.
— Картошку убрали, сейчас свёклу. Тыквы у меня очень много. Корова, тёлка годовалая, телёнок.
— А как же вы их оставили?
— Отпустила в огород, плакала. И корову, и телят — всех в огород выгнала, чтобы не подохли, и уехала.
— В Пушкарное люди начали возвращаться после того, как украинцев отогнали?
— Военные пускают на один день — и назад.
— А вы решили остаться?
— Да. Но мы всё равно уедем, потому что ещё опасно здесь.
— Прилетало сюда?
— Пару дней назад прилетело. Наверное, ракета. Такие воронки... Прятались. В подвале, и, когда в огороде копали картошку, под деревья прятались. Мы сейчас уберём огород и уедем.
— А потом? Где вы будете жить зимой? Вообще никаких планов?
— В ПВР (пункте временного размещения).
— Там трудно?
— Нормально. Кормят, одевают, всё дают. Но мы хотим домой. Хотим вернуться.
— А вы одна, с мужем?
— У меня мужа нет. Есть трое детей. Они уже взрослые. Они в Москве.
— К детям не хотите на время?
— Не хочу. Я здесь живу, у меня здесь хозяйство. Я хочу дома.
— "Я хочу дома". Это совершенно правильно. "Я хочу быть дома".
— И мира хотим. Быстрее бы всё наладилось.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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