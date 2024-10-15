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Дмитрий Плотников

M88A2 Hercules. Мощный механизм из США для восстановления техники на поле боя

Силовые структуры » Военные новости

В Курском приграничье "Ланцет" поразил "краснокнижную" бронированная ремонтно-эвакуационная машину (БРЭМ) M88 Hercules.

M88A2 Hercules. Мощный механизм из США для восстановления техники на поле боя
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY 2.0

Пентагон официально поставил восемь таких БРЭМ. В прошлом году в Запорожье были сожжены две из них. Одна M88 стала трофеем, ещё одна была брошена, и судьба её неизвестна.

После ремонта бойцами рембата Hercules возвращён в строй. Машина получила смешанные отзывы: в целом неплоха, но основной недостаток — её большой вес — в осенней распутице применение "Геркулеса" будет весьма неоднозначно.

О чём речь

M88A2 Hercules (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lifting Extraction System) — это бронированная ремонтно-эвакуационная машина (РЭМ), разработанная в США для эвакуации и ремонта повреждённой бронетехники на поле боя. M88A2 является модернизированной версией оригинальной машины M88 и предназначена для работы с тяжёлой техникой, такой как танки серии M1 Abrams.

Основные задачи

  • Эвакуация повреждённой техники: M88A2 предназначена для буксировки повреждённых и подбитых танков и другой бронетехники с поля боя.
  • Ремонт на месте: машина оснащена мощной лебёдкой и краном, что позволяет производить замену узлов и деталей в полевых условиях.
  • Снятие техники с застревания: может использоваться для вытаскивания техники, застрявшей в грязи, снежных или сложных дорожных условиях.

Основные характеристики

  1. Масса: Около 70 т.
  2. Двигатель: AVDS-1790-8CR турбодизель мощностью 1050 л. с., что обеспечивает хорошую подвижность.
  3. Максимальная скорость: до 40 км/ч.
  4. Запас хода: до 450 км.
  5. Экипаж: 3 человека (командир, водитель, оператор ремонтных систем).
  6. Вооружение: один крупнокалиберный пулемёт M2 Browning калибра 12,7 мм.

Оборудование

Кран: грузоподъёмностью до 35 тонн, что позволяет машине поднимать башни танков и заменять двигатели на танках.

Лебёдка: главная лебёдка длиной 90 метров и грузоподъёмностью до 63 т. с блоками. Есть дополнительная вспомогательная лебёдка грузоподъёмностью до 3,6 т.

Бронирование: M88A2 обладает усиленной бронезащитой по сравнению с предыдущими версиями, что позволяет машине работать в зонах активных боевых действий.

Дополнительные системы: гидравлические домкраты для стабилизации при подъёме тяжёлых грузов, тяговое оборудование для буксировки танков, оборудование для ремонта на месте.

Преимущества

  • Высокая грузоподъёмность: машина способна эвакуировать и ремонтировать самые тяжёлые современные боевые танки, включая M1 Abrams и аналогичные машины других стран.
  • Усиленная бронезащита: увеличение уровня брони и мощность двигателя делают её более устойчивой к угрозам на поле боя, обеспечивая безопасную работу экипажа.
  • Многофункциональность: помимо эвакуации техники, M88A2 может использоваться для выполнения задач по подъёму тяжёлых грузов и проведения полевых ремонтов.
  • Совместимость: машина разработана для работы с основными боевыми танками НАТО, что делает её универсальной для многих армий.

Недостатки

  • Масса: большая масса машины может затруднять её транспортировку на большие расстояния или в труднодоступные районы.
  • Сложность эксплуатации: высокотехнологичное оборудование и сложные механизмы требуют квалифицированного обслуживания и технической поддержки.

Вывод

M88A2 Hercules — это мощная и незаменимая бронированная ремонтно-эвакуационная машина, способная быстро и эффективно эвакуировать и ремонтировать тяжёлую боевую технику на поле боя. Мощные крановые и тяговые системы, усиленная броня и продуманная конструкция делают её ключевым элементом в обеспечении боеспособности современных бронетанковых подразделений.

M88A2 Hercules
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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