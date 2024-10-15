M88A2 Hercules. Мощный механизм из США для восстановления техники на поле боя

В Курском приграничье "Ланцет" поразил "краснокнижную" бронированная ремонтно-эвакуационная машину (БРЭМ) M88 Hercules.
Пентагон официально поставил восемь таких БРЭМ. В прошлом году в Запорожье были сожжены две из них. Одна M88 стала трофеем, ещё одна была брошена, и судьба её неизвестна.
После ремонта бойцами рембата Hercules возвращён в строй. Машина получила смешанные отзывы: в целом неплоха, но основной недостаток — её большой вес — в осенней распутице применение "Геркулеса" будет весьма неоднозначно.
M88A2 Hercules (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lifting Extraction System) — это бронированная ремонтно-эвакуационная машина (РЭМ), разработанная в США для эвакуации и ремонта повреждённой бронетехники на поле боя. M88A2 является модернизированной версией оригинальной машины M88 и предназначена для работы с тяжёлой техникой, такой как танки серии M1 Abrams.
Кран: грузоподъёмностью до 35 тонн, что позволяет машине поднимать башни танков и заменять двигатели на танках.
Лебёдка: главная лебёдка длиной 90 метров и грузоподъёмностью до 63 т. с блоками. Есть дополнительная вспомогательная лебёдка грузоподъёмностью до 3,6 т.
Бронирование: M88A2 обладает усиленной бронезащитой по сравнению с предыдущими версиями, что позволяет машине работать в зонах активных боевых действий.
Дополнительные системы: гидравлические домкраты для стабилизации при подъёме тяжёлых грузов, тяговое оборудование для буксировки танков, оборудование для ремонта на месте.
M88A2 Hercules — это мощная и незаменимая бронированная ремонтно-эвакуационная машина, способная быстро и эффективно эвакуировать и ремонтировать тяжёлую боевую технику на поле боя. Мощные крановые и тяговые системы, усиленная броня и продуманная конструкция делают её ключевым элементом в обеспечении боеспособности современных бронетанковых подразделений.
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