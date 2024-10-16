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Дмитрий Плотников

Самолёт разведки RC-135W Rivet Joint. Западный невидимый глаз в небе

4:16
Силовые структуры » Военные новости

Самолёты Франции, ФРГ и США сегодня нередко движутся вдоль границ России от Санкт-Петербурга до региона Северного флота.

Самолёт разведки RC-135W Rivet Joint. Западный невидимый глаз в небе
Фото: commons.wikimedia.org by Balon Greyjoy, CC0

Например, самолёт ВВС США Rivet Joint RC135V постоянно барражирует к воздушном пространстве Прибалтики. Кстати, в Литве сейчас проходят учения НАТО.

О чём речь

RC-135W Rivet Joint — это специализированный самолёт радиоэлектронной разведки, созданный на базе гражданского Boeing 737. Он предназначен для сбора информации о радиоэлектронной обстановке противника, что позволяет анализировать его системы связи, радары и другие электронные устройства.

Основные характеристики RC-135W Rivet Joint

  • Экипаж: около 30 человек, включая лётный состав и операторов радиоэлектронной разведки.
  • Двигатели: четыре турбовентиляторных двигателя CFM International F108-CF-201, обеспечивающие большую дальность и выносливость.
  • Максимальная скорость: около 870 км/ч.
  • Дальность полёта: до 5 550 км без дозаправки.
  • Максимальная продолжительность полёта: более 10 часов, может увеличиваться за счёт дозаправки в воздухе.
  • Длина: 41,53 м.
  • Размах крыла: 39,88 м.

Основные задачи и возможности

  1. Сбор радиоразведывательной информации: RC-135W перехватывает и анализирует радиосигналы различных типов, включая сигналы радаров, средств связи и других электронных систем.
  2. Анализ радиоэлектронной обстановки: на основе собранных данных специалисты на борту самолёта могут создавать подробную картину радиоэлектронной обстановки в регионе.
  3. Локализация источников излучения: самолёт способен точно определять местоположение источников радиоизлучения, что позволяет идентифицировать типы радиоэлектронных средств противника.
  4. Передача данных: собранные данные передаются в режиме реального времени на наземные командные пункты.

Оборудование

Самолёт оснащен широким спектром сложной радиоэлектронной аппаратуры, включая:

антенны — различные типы антенн позволяют перехватывать сигналы в широком диапазоне частот;
приемники — высокочувствительные приемники фиксируют даже слабые сигналы;
компьютеры — мощные компьютеры обрабатывают огромные объемы данных в реальном времени;
системы связи — обеспечивают передачу данных на наземные командные пункты.

Роль в современных конфликтах

RC-135W играет важную роль в современных конфликтах. Он позволяет:

  • Оценивать боевые возможности противника: анализируя радиоэлектронную обстановку, можно получить представление о составе и возможностях группировки войск противника.
  • Планировать операции: собранная информация используется для планирования собственных операций и постановки помех средствам связи и РЛС противника.
  • Обеспечивать радиоэлектронную безопасность: позволяет выявлять угрозы радиоэлектронной безопасности и принимать меры по их нейтрализации.

Почему RC-135W так важен

  1. Стратегическая разведка: самолёт позволяет получать важную информацию о военных потенциале противника.
  2. Оперативная поддержка: обеспечивает поддержку наземных и воздушных сил в ходе боевых действий.
  3. Дипломатическое давление: полёты RC-135W вблизи границ других стран могут оказывать политическое давление.

Вывод

RC-135W Rivet Joint — это незаменимый инструмент для ведения современной разведки. Благодаря своим возможностям он позволяет получить критическую информацию о противнике, что играет важную роль в обеспечении национальной безопасности.

Rivet Joint RC135V постоянно барражирует к воздушном пространстве Прибалтики
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы сша нато прибалтика
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