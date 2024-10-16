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Дмитрий Плотников

Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле

4:25
Силовые структуры » Военные новости

Ударные вертолёты ВКС РФ продолжают уничтожать ВСУ.

Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Недавно был выложен ролик, как после применения авиаракет, экипажи вертолётов Ка-52 выполняют противоракетный манёвр, выпускают тепловые ловушки, а затем возвращаются на базу.

О чём речь

Ка-52М "Аллигатор" — это модернизированная версия российского боевого вертолёта Ка-52, предназначенная для выполнения широкого спектра боевых задач, включая огневую поддержку войск, уничтожение бронированных целей, воздушную разведку, а также координацию действий других вертолётов. Вертолёт разработан ОКБ Камова и является одной из самых современных боевых вертолётных платформ в мире.

Основные характеристики Ка-52М

  • Экипаж: 2 человека (пилот и оператор оружия).
  • Двигатели: два двигателя Климов ВК-2500 мощностью по 2 400 л. с. каждый.
  • Максимальная скорость: около 300 км/ч.
  • Практическая дальность: до 460 км, с дополнительными топливными баками — до 1 100 км.
  • Максимальная взлётная масса: 12 200 кг.

Вооружение:

  1. 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 460 снарядов.
  2. УПУ для управления широким ассортиментом управляемого и неуправляемого вооружения.
  3. Ракеты "воздух-земля", такие как "Вихрь", "Атака" или "Гермес-А".
  4. Ракеты "воздух-воздух" Р-73 для борьбы с воздушными целями.
  5. Неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и другие типы вооружения.

Модернизации Ка-52М

Улучшенные системы наведения и связи: Ка-52М оснащён более совершенной электроникой, включая новую систему управления огнём, что значительно повышает точность применения вооружений. Это делает его эффективным как днём, так и ночью в любых погодных условиях.

Новый комплекс вооружений: вертолёт получил возможность использования новейших видов вооружений, включая перспективные ракеты "Гермес-А" с дальностью поражения до 100 км.

Современные средства защиты: вертолёт оборудован активными и пассивными системами защиты, такими как комплекс радиоэлектронного подавления, который помогает защищаться от противника с использованием радаров и ПВО. Также установлены системы отстрела тепловых ловушек для защиты от ракет с тепловым наведением.

Улучшенная бронезащита: Ка-52М получил дополнительную бронезащиту экипажа, что увеличивает выживаемость вертолёта в боевых условиях.

Новый радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР): он повышает возможности по обнаружению и сопровождению целей, включая наземные и воздушные объекты, на больших расстояниях.

Усовершенствованные лопасти: модернизированные несущие винты обеспечивают лучшие аэродинамические характеристики и устойчивость в различных условиях.

Преимущества Ка-52М

  • Высокая манёвренность: коаксиальная схема несущих винтов без хвостового винта позволяет Ка-52M выполнять сложные манёвры и обеспечивать высокую манёвренность даже на малых высотах.
  • Многофункциональность: вертолёт может выполнять широкий спектр боевых задач, начиная от уничтожения бронетехники до ведения воздушной разведки и координации действий групп вертолётов.
  • Современные системы защиты: комплекс активной и пассивной защиты делает его устойчивым к современным средствам ПВО и увеличивает выживаемость экипажа.
  • Ночная и всепогодная операция: благодаря новым системам навигации, Ка-52М эффективен в ночных условиях и при плохой видимости.

Вывод

Ка-52М "Аллигатор" — это высокотехнологичный боевой вертолёт, обладающий мощным арсеналом оружия, продвинутыми системами управления и защиты. Этот "хищник" невероятно манёвренный. Словом, вертолёт создан для решения самого широкого круга боевых задач в современных условиях.

Кадры работы экипажа армейской авиации группировки "Север" на вертолетах Ка-52М
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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