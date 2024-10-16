Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле

Ударные вертолёты ВКС РФ продолжают уничтожать ВСУ.
Недавно был выложен ролик, как после применения авиаракет, экипажи вертолётов Ка-52 выполняют противоракетный манёвр, выпускают тепловые ловушки, а затем возвращаются на базу.
Ка-52М "Аллигатор" — это модернизированная версия российского боевого вертолёта Ка-52, предназначенная для выполнения широкого спектра боевых задач, включая огневую поддержку войск, уничтожение бронированных целей, воздушную разведку, а также координацию действий других вертолётов. Вертолёт разработан ОКБ Камова и является одной из самых современных боевых вертолётных платформ в мире.
Улучшенные системы наведения и связи: Ка-52М оснащён более совершенной электроникой, включая новую систему управления огнём, что значительно повышает точность применения вооружений. Это делает его эффективным как днём, так и ночью в любых погодных условиях.
Новый комплекс вооружений: вертолёт получил возможность использования новейших видов вооружений, включая перспективные ракеты "Гермес-А" с дальностью поражения до 100 км.
Современные средства защиты: вертолёт оборудован активными и пассивными системами защиты, такими как комплекс радиоэлектронного подавления, который помогает защищаться от противника с использованием радаров и ПВО. Также установлены системы отстрела тепловых ловушек для защиты от ракет с тепловым наведением.
Улучшенная бронезащита: Ка-52М получил дополнительную бронезащиту экипажа, что увеличивает выживаемость вертолёта в боевых условиях.
Новый радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР): он повышает возможности по обнаружению и сопровождению целей, включая наземные и воздушные объекты, на больших расстояниях.
Усовершенствованные лопасти: модернизированные несущие винты обеспечивают лучшие аэродинамические характеристики и устойчивость в различных условиях.
Ка-52М "Аллигатор" — это высокотехнологичный боевой вертолёт, обладающий мощным арсеналом оружия, продвинутыми системами управления и защиты. Этот "хищник" невероятно манёвренный. Словом, вертолёт создан для решения самого широкого круга боевых задач в современных условиях.
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