Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ударные вертолёты ВКС РФ продолжают уничтожать ВСУ.

Недавно был выложен ролик, как после применения авиаракет, экипажи вертолётов Ка-52 выполняют противоракетный манёвр, выпускают тепловые ловушки, а затем возвращаются на базу.

О чём речь

Ка-52М "Аллигатор" — это модернизированная версия российского боевого вертолёта Ка-52, предназначенная для выполнения широкого спектра боевых задач, включая огневую поддержку войск, уничтожение бронированных целей, воздушную разведку, а также координацию действий других вертолётов. Вертолёт разработан ОКБ Камова и является одной из самых современных боевых вертолётных платформ в мире.

Основные характеристики Ка-52М

Экипаж: 2 человека (пилот и оператор оружия).

Двигатели: два двигателя Климов ВК-2500 мощностью по 2 400 л. с. каждый.

Максимальная скорость: около 300 км/ч.

Практическая дальность: до 460 км, с дополнительными топливными баками — до 1 100 км.

Максимальная взлётная масса: 12 200 кг.

Вооружение:

30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 460 снарядов. УПУ для управления широким ассортиментом управляемого и неуправляемого вооружения. Ракеты "воздух-земля", такие как "Вихрь", "Атака" или "Гермес-А". Ракеты "воздух-воздух" Р-73 для борьбы с воздушными целями. Неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и другие типы вооружения.

Модернизации Ка-52М

Улучшенные системы наведения и связи: Ка-52М оснащён более совершенной электроникой, включая новую систему управления огнём, что значительно повышает точность применения вооружений. Это делает его эффективным как днём, так и ночью в любых погодных условиях.

Новый комплекс вооружений: вертолёт получил возможность использования новейших видов вооружений, включая перспективные ракеты "Гермес-А" с дальностью поражения до 100 км.

Современные средства защиты: вертолёт оборудован активными и пассивными системами защиты, такими как комплекс радиоэлектронного подавления, который помогает защищаться от противника с использованием радаров и ПВО. Также установлены системы отстрела тепловых ловушек для защиты от ракет с тепловым наведением.

Улучшенная бронезащита: Ка-52М получил дополнительную бронезащиту экипажа, что увеличивает выживаемость вертолёта в боевых условиях.

Новый радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР): он повышает возможности по обнаружению и сопровождению целей, включая наземные и воздушные объекты, на больших расстояниях.

Усовершенствованные лопасти: модернизированные несущие винты обеспечивают лучшие аэродинамические характеристики и устойчивость в различных условиях.

Преимущества Ка-52М

Высокая манёвренность: коаксиальная схема несущих винтов без хвостового винта позволяет Ка-52M выполнять сложные манёвры и обеспечивать высокую манёвренность даже на малых высотах.

Многофункциональность: вертолёт может выполнять широкий спектр боевых задач, начиная от уничтожения бронетехники до ведения воздушной разведки и координации действий групп вертолётов.

Современные системы защиты: комплекс активной и пассивной защиты делает его устойчивым к современным средствам ПВО и увеличивает выживаемость экипажа.

Ночная и всепогодная операция: благодаря новым системам навигации, Ка-52М эффективен в ночных условиях и при плохой видимости.

Вывод

Ка-52М "Аллигатор" — это высокотехнологичный боевой вертолёт, обладающий мощным арсеналом оружия, продвинутыми системами управления и защиты. Этот "хищник" невероятно манёвренный. Словом, вертолёт создан для решения самого широкого круга боевых задач в современных условиях.

Кадры работы экипажа армейской авиации группировки "Север" на вертолетах Ка-52М