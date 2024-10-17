Сводка с фронта: на Покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 17 октября.

Освобождение Донбасса

На этом участке ВСУ в Селидово уже в полукольце, и будут вынуждены отступить, пишут западные аналитики. 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг" ещё держит оборону, но соседние части не справляются, им придется уходить, чтобы не попасть в окружение, отмечает обозреватель Рёпке.

На Покровском направлении группировка "Центр" продолжает двигаться вперёд, освобождая Донбасс. Лесопосадки завалены трупами боевиков армии Украины. Тут она несёт огромные потери. Украинское командование, даже не пытается эвакуировать тела погибших, бросая их гнить на позициях. Это подтверждают радиоперехваты 100-й омбр ВСУ, которая пытается удержаться в Торецке, по которым становится ясно, что украинские командиры не забирают не только трупы, но даже своих раненных.

На Кураховское направлении под Катериновкой российская армия закрепилась вдоль двух "лесополок" и на юго-восточной окраине Курахово. Южнее Островского российские воины провели разведку боем у дачного посёлка "Рассвет".

Курская битва

Основные боевые действия на приграничье продолжаются в районе населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг и Зелёный Шлях. Неонацисты пытались вырваться из оперативного окружения под Любимовкой и предприняли усиленные контратаки в районе Зелёного Шляха. Атаковали они тут с двух сторон: от Новоивановки и Свердликово.

К юго-востоку от этих населёнников бандеровцы ещё удерживают позиции, стремясь не допустить полного окружения. Севернее армия Украины пытается атаковать южный фланг Ольговки при поддержке бронетехники, но безуспешно.

Юго-западнее русская группировка пытается развить наступление у н. п. Русское Поречное, одновременно пытаясь давить оборону ВСУ в районе Нижнего Парового и Нечаева, стремясь создать плацдарм для наступления на юг. Также идут бои в районе Малой Локни.

Как сообщают российские воины с мест, почти у каждого убитого или пленённого всушника при себе пакетик с наркотиками в таблетках, наборами по 3-4 штуки. От усталости, для бодрости и т. д. Когда таблетки кончаются, неонацисты себя начинают чувствовать очень нехорошо и неуютно.

Белгородский фронт?

Киев пытался открыть новое направление и ударил на границе Белгородской области. В лесу на границе с Харьковский областью у Журавлёвки ДРГ националистов попыталась прощупать оборону ВС РФ. Группа была обнаружена и накрыта огнём артиллерии и РСЗО.

Данный участок находится рядом с Липцами, где активно работают "северяне", а значит, добиться эффекта внезапности тут украинцам сложно. Но есть факт — в отсутствие успехов на Курском приграничье Украина будет искать новое направление своего удара.

Только что пришла информация, что группировка ВСУ севернее Малой Локни оказалась изолирована от главных сил. Данные проверяются.

На фоне отступления украинской армии на нескольких направлениях и постепенного "схлопывания" курской авантюры администрации Зеленского Запад начинает признавать, что Незалежная движется к катастрофе — причём не только в военном плане, но и экономическом.

Кадры работы экипажа армейской авиации группировки "Север" на вертолетах Ка-52М