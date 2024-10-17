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Дмитрий Плотников

Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Последний массированный удар российскими ракетами Х-101 по военным объектам Украины наносился в сентябре.

Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов
Фото: tecnodefesa.com.br by Tecnologia e Defesa, CC BY-SA 4.0

Очевидно, что ещё не один удар крылатыми ракетами планирует армия России.

А наиболее зрелищным пока остаётся июльский удар, когда в киевский завод «Артём» прилетело сразу шесть Х-101.

О чём речь

Максимальная дальность полёта Х-101 составляет 5500 км. Это позволяет ей поражать цели на значительном удалении от точки запуска, что делает ее весьма эффективным оружием стратегического значения.

Носители

Основными носителями ракеты Х-101 являются стратегические бомбардировщики:

  • Ту-160: способен нести до 12 ракет внутри фюзеляжа.
  • Ту-95МС: может нести до 8 ракет на внешней подвеске.

Зачем такая дальность

  1. Глубокие удары: позволяет наносить удары по целям, расположенным глубоко в тылу противника.
  2. Снижение риска для носителя: бомбардировщик может находиться на безопасном расстоянии от цели.
  3. Стратегическое сдерживание: Большая дальность полёта делает ракету мощным инструментом стратегического сдерживания.

Особенность

Точность: Х-101 обладает высокой точностью поражения цели благодаря современной системе наведения.

Снижение радиолокационной заметности: благодаря специальному покрытию ракета труднее обнаруживается радарами противника.

Дальность полёта: благодаря использованию современных двигателей и аэродинамической схемы, ракета обладает большой дальностью полёта, что значительно расширяет её боевые возможности.

Разнообразие боевых частей: ракета может оснащаться различными типами боевых частей, что позволяет эффективно поражать широкий спектр целей.

История создания

Разработка Х-101 велась в конструкторском бюро "Радуга" на основе опыта, накопленного при создании предыдущих поколений крылатых ракет, таких как Х-55. Конкретные работы по созданию Х-101 начались в 90-х годах, несмотря на сложный период для российской оборонной промышленности.

Первые испытания ракеты состоялись в конце 90-х годов. После успешных испытаний и доработок, Х-101 была принята на вооружение ВС РФ в 2013 году.

Применение

Стратегические бомбардировщики: основным носителем Х-101 является стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Широкий спектр целей: крылатая ракета может поражать стационарные и подвижные наземные цели, включая командные пункты, склады боеприпасов, аэродромы и другие важные объекты инфраструктуры.

Применение в военных конфликтах: Х-101 активно использовалась в ходе военных операций России в Сирии и на Украине.

Значение для российской армии

Х-101 значительно повысила огневую мощь российской авиации и позволяет наносить высокоточные удары по удаленным целям. Она является одним из основных элементов стратегических ядерных сил России.

В заключение: Х-101 – это современное высокоточное оружие, которое играет важную роль в современной российской военной доктрине. Ее создание стало результатом многолетних исследований и разработок в области ракетного оружия.

Х-101 является одним из самых эффективных видов вооружения в своём классе. Её большая дальность полёта, высокая точность и мощная боевая часть делают ракету серьёзной угрозой для любого потенциального противника нашей страны.

Ракета Х-101
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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