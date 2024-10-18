Противокорабельная ракета Sea Venom: современное оружие НАТО для морских сражений

Недавно Великобритания испытала новую противокорабельную ракету.
Британские ВМС с борта вертолёта AW159 впервые успешно провели запуск противокорабельных Sea Venom. Данные ракеты являются разработкой британо-французской компании MBDA.
Боевая часть с инерционной головкой самонаведения позволяет ракете поражать различные надводные цели вплоть.
В украинских СМИ после публикации информации об испытании ракеты сразу в подробностях рассказали о ней и возможностях оружия, явно надеясь на появление этих ПКР на Украине.
Sea Venom (или ANL, Anti-Navire Lеger) — это современная лёгкая противокорабельная ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Она предназначена для оснащения вертолётов и других небольших платформ, обеспечивая им мощные противокорабельные возможности.
Ключевые особенности
Малый размер и вес: ракета отличается компактностью, что позволяет интегрировать её на различные типы вертолётов.
Высокая точность: Sea Venom оснащена современной системой наведения, обеспечивающей высокую точность поражения целей.
Большая дальность: ракета имеет достаточную дальность для поражения надводных целей на значительном расстоянии.
Многоцелевое применение: помимо поражения кораблей, ракета может использоваться для поражения береговых целей.
Sea Venom имеет компактную аэродинамическую форму, что позволяет ей развивать высокую скорость. Система наведения ракеты включает в себя инерциальную навигационную систему и инфракрасную головку самонаведения, что обеспечивает высокую точность поражения цели.
Sea Venom предназначена для вооружения различных типов вертолётов:
Sea Venom является перспективной противокорабельной ракетой, которая будет играть важную роль в оснащении морской авиации многих стран. Она уже доказала свою эффективность в ходе испытаний и в ближайшее время станет одним из основных видов вооружения вертолётов ВМС Великобритании и Франции.
MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) — ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем. Была образована путём объединения Aérospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica и Matra BAe Dynamics в декабре 2001 года. По состоянию на 2003 год, компания имела 10 000 сотрудников, а в 2005 году её годовой оборот составил € 3 000 000 000.
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