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Дмитрий Плотников

Противокорабельная ракета Sea Venom: современное оружие НАТО для морских сражений

3:51
Силовые структуры » Военные новости

Недавно Великобритания испытала новую противокорабельную ракету.

Противокорабельная ракета Sea Venom: современное оружие НАТО для морских сражений
Фото: commons.wikimedia.org by TheArmchairSoldier, CC BY-SA 4.0

Британские ВМС с борта вертолёта AW159 впервые успешно провели запуск противокорабельных Sea Venom. Данные ракеты являются разработкой британо-французской компании MBDA.

Боевая часть с инерционной головкой самонаведения позволяет ракете поражать различные надводные цели вплоть.

В украинских СМИ после публикации информации об испытании ракеты сразу в подробностях рассказали о ней и возможностях оружия, явно надеясь на появление этих ПКР на Украине.

О чём речь

Sea Venom (или ANL, Anti-Navire Lеger) — это современная лёгкая противокорабельная ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Она предназначена для оснащения вертолётов и других небольших платформ, обеспечивая им мощные противокорабельные возможности.

Основные характеристики ракеты Sea Venom

  • Длина: около 2,5 м.
  • Масса: около 110 кг.
  • Дальность: до 20 км, в зависимости от условий применения.
  • Боеголовка: около 30 кг, высокоэффективная фугасная боеголовка с возможностью пробивания брони небольших кораблей.
  • Система наведения: инфракрасное самонаведение с возможностью коррекции по каналу передачи данных (связь "вертолёт-ракета"). Также возможно применять её по принципу "выстрелил и забыл".
  • Платформы запуска: вертолёты, такие как AgustaWestland AW159 Wildcat (Великобритания) и NH90 (Франция).

Ключевые особенности

Малый размер и вес: ракета отличается компактностью, что позволяет интегрировать её на различные типы вертолётов.

Высокая точность: Sea Venom оснащена современной системой наведения, обеспечивающей высокую точность поражения целей.

Большая дальность: ракета имеет достаточную дальность для поражения надводных целей на значительном расстоянии.

Многоцелевое применение: помимо поражения кораблей, ракета может использоваться для поражения береговых целей.

Конструкция и принцип работы

Sea Venom имеет компактную аэродинамическую форму, что позволяет ей развивать высокую скорость. Система наведения ракеты включает в себя инерциальную навигационную систему и инфракрасную головку самонаведения, что обеспечивает высокую точность поражения цели.

Вооружение вертолётов

Sea Venom предназначена для вооружения различных типов вертолётов:

  • AgustaWestland AW159 Wildcat: британский многоцелевой вертолёт, широко используемый ВМС Великобритании.
  • Airbus H160M: французский многоцелевой вертолёт, который будет оснащаться ракетами Sea Venom в ближайшем будущем.

Преимущества

  1. Высокая точность: благодаря современной системе наведения ракета способна поражать небольшие и быстроходные цели.
  2. Малые размеры и вес: позволяют интегрировать ракету на различные типы вертолётов.
  3. Большая дальность: обеспечивает возможность поражения целей на значительном расстоянии.
  4. Многоцелевое применение: ракета может использоваться для поражения как надводных, так и береговых целей.

Вывод

Sea Venom является перспективной противокорабельной ракетой, которая будет играть важную роль в оснащении морской авиации многих стран. Она уже доказала свою эффективность в ходе испытаний и в ближайшее время станет одним из основных видов вооружения вертолётов ВМС Великобритании и Франции.

Уточнения

MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) — ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем. Была образована путём объединения Aérospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica и Matra BAe Dynamics в декабре 2001 года. По состоянию на 2003 год, компания имела 10 000 сотрудников, а в 2005 году её годовой оборот составил € 3 000 000 000.

MBDA Sea Venom/ANL anti-ship missile launch
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы нато франция
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